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    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч


    3.6
    Голосов: 5
    Сегодня, 19:58
    «Уфа» даже ни разу не пробила по воротам.

    • Единственный гол в матче «Уфа» – «Спартак» забил Николай Рассказов, но – в собственные ворота. Главная статистика этого матча – 0 ударов в створ от игроков «Уфы». Даже с такими показателями «Спартак» умудряется проигрывать.

    • После матча «Уфа» обошла «Спартак» в турнирной таблице. Теперь у обеих команд по 14 очков, но «Уфа» впереди по разнице забитых и пропущенных голов. От тройки лидеров они отстают на 6 очков, но «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» имеют матч в запасе: почти наверняка отрыв вырастет.

    • У «Спартака» ужасная серия: за последние шесть матчей команда выиграла лишь один раз, с «Крыльями Советов». Все остальные матчи – поражения, причем каждый раз с минимальным счетом. Из-за провала в августе и сентябре «Спартак» вылетел из еврокубков, потерял лидерство в чемпионате и даже опустился ниже зоны Лиги Европы. Этот тур команда закончит на седьмом или восьмом месте в зависимости от результата матча «Урала» и «Арсенала».

    • Последний раз «Спартак» проигрывал четыре матча подряд в 2004 году. Тогда в команде работал итальянец Невио Скала, и его итоговая серия перед отставкой – шесть поражений подряд.

    • После игры Олег Кононов заявил, что «Спартак» вернется на нужный уровень «Нужно всегда работать. Черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи, будут победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает».

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Уфа – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Рассказов, 13 (в свои ворота).

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов (Бизяк, 65), Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Тилль (Вомбергар, 78).

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), З. Бакаев, Тиль, Шюррле, Понсе (Ларссон, 69).

    Предупреждения: Тилль, 26; Табидзе, 74 – Жиго, 16; Гулиев, 33; Шюррле, 72; Тиль, 79; Кутепов, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +399

      Иван Петров 1986 29 минут назад

      Ему хоть в глаза с...ы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1669

      erma 38 минут назад

      Это лапсердак на бровке добился своего - от точно войдет в историю как худший тренер Спартака в современной истории. Ну что ж, всем свойственно ошибаться, но только дураки настаивают на своих ошибках.

      0
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      Рейтинг: +45

      johnyFCSM 46 минут назад

      Продайте пожалуйста Спартак Авену. Федун не вывозит, он тупо комерс и у него на первом плане бабки бабки бабки

      0
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      Рейтинг: +86

      Scorp63 1 час назад

      Свиноруководство надо гнать взашей, а не тренеров тусовать и покупать игроков!!!

      2
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      Рейтинг: +8909

      vka1970 1 час назад

      Через пол года команду мы не узнаем.))
      Ага.Прав Пиджак.Действительно не узнаЮ.

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      Рейтинг: +6127

      батог 1 час назад

      Черная полоса до конца сезона - это здорово !!!!

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