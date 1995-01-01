«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

«Уфа» даже ни разу не пробила по воротам.

• Единственный гол в матче «Уфа» – «Спартак» забил Николай Рассказов, но – в собственные ворота. Главная статистика этого матча – 0 ударов в створ от игроков «Уфы». Даже с такими показателями «Спартак» умудряется проигрывать.

• После матча «Уфа» обошла «Спартак» в турнирной таблице. Теперь у обеих команд по 14 очков, но «Уфа» впереди по разнице забитых и пропущенных голов. От тройки лидеров они отстают на 6 очков, но «Краснодар», «Зенит» и «Ростов» имеют матч в запасе: почти наверняка отрыв вырастет.

• У «Спартака» ужасная серия: за последние шесть матчей команда выиграла лишь один раз, с «Крыльями Советов». Все остальные матчи – поражения, причем каждый раз с минимальным счетом. Из-за провала в августе и сентябре «Спартак» вылетел из еврокубков, потерял лидерство в чемпионате и даже опустился ниже зоны Лиги Европы. Этот тур команда закончит на седьмом или восьмом месте в зависимости от результата матча «Урала» и «Арсенала».

• Последний раз «Спартак» проигрывал четыре матча подряд в 2004 году. Тогда в команде работал итальянец Невио Скала, и его итоговая серия перед отставкой – шесть поражений подряд.

• После игры Олег Кононов заявил, что «Спартак» вернется на нужный уровень «Нужно всегда работать. Черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи, будут победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает».

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Рассказов, 13 (в свои ворота).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Круговой, Табидзе, Кротов (Бизяк, 65), Фомин, Емельянов (Голубев, 80), Карп, Тилль (Вомбергар, 78).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон, Зобнин, Гулиев (Крал, 58), З. Бакаев, Тиль, Шюррле, Понсе (Ларссон, 69).

Предупреждения: Тилль, 26; Табидзе, 74 – Жиго, 16; Гулиев, 33; Шюррле, 72; Тиль, 79; Кутепов, 86.

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