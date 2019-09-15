«Спартак» поговорил с болельщиками. Ответы мутные, но сама идея – правильная

Нет, это не было похоже на встречу «Динамо» с фанатами в 2012-м.

Сегодня после открытой тренировки на домашнем стадионе «Спартак» провел встречу с болельщиками. Гендиректор Томас Цорн, Олег Кононов и футболисты встали напротив трибун и ответили на вопросы фанатов – их пришло около двух тысяч.

Главный вопрос – про будущее Кононова. Цорн ответил: «Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант. У него новая команда, она только строится и должна сыграться».

twit text — Spartakovez (@Bolenspartakom) September 15, 2019

Цорн о перспективах:

«У нас есть цель – выход в Лигу чемпионов. Золотой состав, который был два года назад, свой пик пережил. Новая команда, формируемая сейчас, должна стремиться не просто повторить достижение предшественников, но и проявить себя на международной арене. Мы ждем результат».

Кононов о том, почему его еще не уволили:

«Только победы могут оставить тренера в клубе, тем более таком, как «Спартак». Каждое поражение воспринимается с болью болельщиками, но и тренером тоже. Повторю еще раз: только победы могут сделать так, чтобы я работал здесь и приносил пользу клубу».

И о том, почему у него не получается мотивировать футболистов:

«Я мотивирую команду. Если я буду плохо мотивировать, никакой игры вообще не будет. Дело не в мотивации. Против «Спартака» всегда играют на полной самоотдаче. Конечно, мы должны быть сильнее в этом компоненте, и мы над этой темой работаем. Но помимо мотивации нужна еще и стройность в игре. Мы работаем над тем, чтобы был баланс. Что касается лично меня, плохо я мотивирую или хорошо, в первую очередь должны говорить игроки».

Капитан Джикия защитил тренера:

«У нас сейчас не белая полоса – уступили в трех домашних встречах, это никуда не годится. Почему это происходит? Поверьте, мы ищем ответы на эти вопросы каждый день. Виноваты только мы – именно мы отвечаем за результат. Хочется быть вместе в сами одним целом в любой ситуации».

Самый эффектный момент встречи – речь молодого парня

Подросток 13-14 лет юным голосом спросил, почему Карреру уволили после трех домашних поражений, а Кононова оставляют после четырех поражений в пяти последних играх. На трибунах зааплодировали. Кононов и Цорн перешепнулись. Слово взял гендиректор:

«Все решения в клубе принимаются не одной персоной. У нас есть совет директоров, у нас есть главный акционер, который тоже участвует в собраниях, поэтому на этот вопрос мы не сможем ответить».

Очень странный и размытый ответ Цорна. Сначала он говорит о вере в тренера, а потом о том, что решение об увольнении принимается не только им одним.

twit text — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) September 15, 2019

Важные темы, о которых не спросили болельщики:

• Что там с передачей клуба болельщикам в 2023 году? Насколько это реально и правда?

• Продажи Фернандо, Луиса Адриано и Зе Луиша – что это было?

• Вылет из Лиги Европы – разве не провал важной задачи?

• Где укрепление правого фланга обороны, который Ещенко и Рассказов откровенно не вытягивают?

• Почему за 10 месяцев у команды нет ни намека на комбинационный, атакующий футбол, о котором сказано так много слов?

• Что мешало так поговорить раньше?

***

Несмотря на размытость ответов, такое мероприятие – это смело и свежо. Встретиться лицом к лицу с разгневанными поражениями болельщиками и поговорить – точно удачный ход. Хоть это и не дало четких ответов, но хотя бы показало: клуб готов идти на контакт с публикой.