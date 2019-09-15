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    «Спартак» поговорил с болельщиками. Ответы мутные, но сама идея – правильная


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    Сегодня, 17:49
    Нет, это не было похоже на встречу «Динамо» с фанатами в 2012-м.

    Сегодня после открытой тренировки на домашнем стадионе «Спартак» провел встречу с болельщиками. Гендиректор Томас Цорн, Олег Кононов и футболисты встали напротив трибун и ответили на вопросы фанатов – их пришло около двух тысяч.

    Главный вопрос – про будущее Кононова. Цорн ответил: «Олег Георгиевич не подавал в отставку, мы не рассматриваем такой вариант. У него новая команда, она только строится и должна сыграться».

    Цорн о перспективах:

    «У нас есть цель – выход в Лигу чемпионов. Золотой состав, который был два года назад, свой пик пережил. Новая команда, формируемая сейчас, должна стремиться не просто повторить достижение предшественников, но и проявить себя на международной арене. Мы ждем результат».

    Кононов о том, почему его еще не уволили:

    «Только победы могут оставить тренера в клубе, тем более таком, как «Спартак». Каждое поражение воспринимается с болью болельщиками, но и тренером тоже. Повторю еще раз: только победы могут сделать так, чтобы я работал здесь и приносил пользу клубу».

    И о том, почему у него не получается мотивировать футболистов:

    «Я мотивирую команду. Если я буду плохо мотивировать, никакой игры вообще не будет. Дело не в мотивации. Против «Спартака» всегда играют на полной самоотдаче. Конечно, мы должны быть сильнее в этом компоненте, и мы над этой темой работаем. Но помимо мотивации нужна еще и стройность в игре. Мы работаем над тем, чтобы был баланс. Что касается лично меня, плохо я мотивирую или хорошо, в первую очередь должны говорить игроки».

    Капитан Джикия защитил тренера:

    «У нас сейчас не белая полоса – уступили в трех домашних встречах, это никуда не годится. Почему это происходит? Поверьте, мы ищем ответы на эти вопросы каждый день. Виноваты только мы – именно мы отвечаем за результат. Хочется быть вместе в сами одним целом в любой ситуации».

    Самый эффектный момент встречи – речь молодого парня

    Подросток 13-14 лет юным голосом спросил, почему Карреру уволили после трех домашних поражений, а Кононова оставляют после четырех поражений в пяти последних играх. На трибунах зааплодировали. Кононов и Цорн перешепнулись. Слово взял гендиректор:

    «Все решения в клубе принимаются не одной персоной. У нас есть совет директоров, у нас есть главный акционер, который тоже участвует в собраниях, поэтому на этот вопрос мы не сможем ответить».

    Очень странный и размытый ответ Цорна. Сначала он говорит о вере в тренера, а потом о том, что решение об увольнении принимается не только им одним.

    Важные темы, о которых не спросили болельщики:

    • Что там с передачей клуба болельщикам в 2023 году? Насколько это реально и правда?

    • Продажи Фернандо, Луиса Адриано и Зе Луиша – что это было?

    • Вылет из Лиги Европы – разве не провал важной задачи?

    • Где укрепление правого фланга обороны, который Ещенко и Рассказов откровенно не вытягивают?

    • Почему за 10 месяцев у команды нет ни намека на комбинационный, атакующий футбол, о котором сказано так много слов?

    • Что мешало так поговорить раньше?

    ***

    Несмотря на размытость ответов, такое мероприятие – это смело и свежо. Встретиться лицом к лицу с разгневанными поражениями болельщиками и поговорить – точно удачный ход. Хоть это и не дало четких ответов, но хотя бы показало: клуб готов идти на контакт с публикой.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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