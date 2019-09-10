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    В Америке против «Спартака» сыграют Тино Коста, Луис Адриано и Вагнер Лав


    3.3
    Голосов: 7
    10.09.2019 22:29
    Здесь все, что известно про этот турнир.

    Один из зимних сборов «Спартак» проведет в США. Клуб сыграет на турнире под названием Florida CUP, который пройдет в городе Орландо, штат Флорида.

    Соперниками «Спартака» будут бразильские «Палмейрас», «Коринтианс» и колумбийский «Атлетико Насьональ».

    Турнир пройдет с 13 по 20 января на стадионе «Эскплория». Месяц назад на этой арене проводился матч всех звезд MLS.

    Этот турнир проводится уже пять лет. Вот список всех его победителей: «Кeльн», «Атлетико Минейро», «Сан-Паулу», «Атлетико Насьональ» и «Фламенго».

    В прошлом году в турнире участвовал «Аякс» (перед триумфом в ЛЧ). До этого в Америку из Европы приезжали «ПСВ», «Байер», «Вольфсбург», «Айнтрахт», «Рейнджерс» и донецкий «Шахтер».

    Зачем это «Спартаку»?

    Ответил гендиректор клуба Томас Цорн:

    «Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.

    Во-вторых, нас ждет интересный и сильный состав участников: болельщикам клуба будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд.

    Участие во Florida Cup – это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США».

    В каком формате проходит турнир?

    Практически всегда по-разному. В первом и в последнем розыгрыше Florida Cup участвовало по четыре команды. В 2016-м – 9, 2017-м – 12, 2018-м – 8.

    На турнире команды делятся на две группы из разных континентов и играют друг против друга. Например, в прошлом году «Аякс» и «Айнтрахт» сыграли по два матча против «Фламенго» и «Сан Паулу» и не сыграли между собой.

    Как пройдет турнир в 2020-м году – пока неизвестно. Понятны только две вещи: каждая команда сыграет минимум по две игры, а каждая ничья автоматически будет переходить в серию пенальти.

    Кто в соперниках у «Спартака»?

    Самый титулованный клуб Колумбии «Атлетико Насьональ» в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате, в этом – идет на втором, отставая на одно очко от первого места. Самый дорогой игрок команды по данным transfermarkt – Жарлан Баррера стоит 3.5 миллиона евро. А еще там играет бывший спартаковец Тино Коста. Команду тренирует Хуан Карлос Осорио, работавший со сборной Мексики на чемпионате мира.

    Бразильский «Палмейрас» – действующий чемпион Бразилии. В текущей кампании «Палмейрас» чуть сдал и идет на третьем месте. Сейчас там играют Филипе Мело, Рамирес (игравший в «Челси») и старый знакомый «Спартака» Луис Адриано.

    «Коринтианс» прошлый сезон закончил на 13-м месте, в этом – идет на четвертом. Вы точно помните вратаря Кассио и защитника Фагнера, которые приезжали вместе со сборной Бразилии на чемпионат мира в Россию. Также там играет Вагнер Лав – еще один нападающий, который хорошо знает «Спартак».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер Спартака
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 12 сентября 2019, 23:59

      Ну соперники на загляденье, интересно будет посмотреть....результаты мне уже очевидны, главное что бы не очень крупно, без рекордов...)))

      0
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      Рейтинг: +561

      klimovich 12 сентября 2019, 19:22

      опять нам Вагнер небось отгрузит голешник :-D

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 сентября 2019, 10:15

      Минус в том, что на турнирах в межсезонье всегда сбивается график подготовки команды. А плюс в том, что есть хорошие соперники для спарринга, на сборах нашим командам трудно найти достойных противников. И все же думаю, что это шаг вперед.

      0
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      Рейтинг: +511

      Ссппааррттаакк 11 сентября 2019, 20:54

      Молодцы! Правильное решение, Вперед Спартак.

      0
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 11 сентября 2019, 12:04

      Считаю этот турнир шагом вперёд и реально податься с интересными командами, а не катать мяч с Ростовом на кубку матч премьер

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 11 сентября 2019, 08:01

      Всё лучше, чем кубок 1к анала

      8
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > El_Chori 12 сентября 2019, 10:00

      в миллион раз бро!

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 11 сентября 2019, 07:01

      прикольно, молодцы. Это в любом случае плюс и для фанатов, и для клуба. Официальных матчей с бразильцами Спартаку не видать точно, т.к. для этого надо выиграть ЛЧ и попасть на клубный чемпионат мира, пусть хоть товарищеский турнир сыграют. Хотелось бы почаще видеть наши клубы на международных товарищеских турнирах. А еще лучше - чтоб наши команды организовывали такие турниры и приглашали топ-клубы, какой-нибудь Кубок Газпрома, наподобие недавнего Кубка Ауди, было бы супер.

      4
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 11 сентября 2019, 00:07

      Хотелось, чтобы команду в Флориде тренировал бы уже новый тренер. С мямлей далеко не уедешь.

      3
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 > IVANRUS777 11 сентября 2019, 08:11

      Не надоело ещё поднимать эту тему? Сначала у бедного Карреры уши постоянно горели от горя о его утрате из команды,теперь вот Кононов,уже идиотизм если честно!!!

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