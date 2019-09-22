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Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
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Уфа - Спартак

20.09.2019, Пятница, 17:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 10 тур Уфа - Спартак Молодежные команды: 1 - 2
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Спартак 1:0 Уфа
14 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Уфа 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
5 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 3:1 Уфа
2 тур
23 июля, воскресенье 15:00 Уфа 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
22 тур
9 апреля, воскресенье 14:00 Уфа 1:3 Спартак
8 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Спартак 0:1 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
21 мая, суббота 13:30 Уфа 3:1 Спартак
1 тур
17 июля, пятница 19:00 Спартак 2:2 Уфа
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
29 тур
23 мая, суббота 18:00 Спартак 1:2 Уфа
5 тур
23 августа, суббота 14:00 Уфа 1:2 Спартак
Товарищеские матчи 2013

23 июня, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 21 сентября 2019, 19:36

    Что бы избавиться от тренера, есть менее драматичнее метод.

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    Рейтинг: +1269

    tushkanlz 21 сентября 2019, 17:01

    надо бы ещё деньжат подкинуть... а - то только себе и будут забивать!

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    Рейтинг: +142

    Сергёга 21 сентября 2019, 16:05

    Опять обгадились... Так и до вылета не далеко. Позорище! За что бабки такие получают??????????

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    Рейтинг: +1713

    Benifacto 21 сентября 2019, 05:34

    Скажите как его зовут?))

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    Рейтинг: +823

    diktatop 20 сентября 2019, 21:11

    спецом сливает пиджак... и да не повезло 3 - 100% момента было...

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    Рейтинг: +2655

    swot1205 20 сентября 2019, 19:33

    Умлепки

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    Рейтинг: +18459

    ilichkadr 20 сентября 2019, 19:22

    Хрюшки ставят очередной Рекорд. Забить самому себе на 13-ой минуте гол и при этом проиграть? На это способен только Спартак. Пора заносить в книгу рекордов Гиннеса вместе с его тренером. Вчерашние провалы в ЛЕ коней и быков померкли....

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    Рейтинг: +18459

    ilichkadr > ilichkadr 20 сентября 2019, 19:43

    Для минусовщиков ликбез; иностранцам-гастарбайтерам по-барабану, кому проиграть, деньги капают согласно подписанному контракту. Молодежь не готова играть на уровне иностранцев-гастарбайтеров, поскольку в силу лимита умирать на поле не требуется, но зарплата у них на уровне. Это понимает и Кононов, его откровенно жаль, но это система. Ты плывешь вместе с ней или она (система) плывет без тебя.

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    Рейтинг: +4486

    Snek 20 сентября 2019, 19:19

    Даже жалко игроков Спартака, какое-то мучение у них, а не игра. Отпустите их уже домой.

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    Рейтинг: +1713

    Benifacto > Snek 21 сентября 2019, 05:36

    весь РПЛ это мучение, они бедолаги втухают))))

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    Рейтинг: +4486

    Snek 20 сентября 2019, 19:09

    Чую кого-то завтра уволят :)

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    Рейтинг: +1257

    Romantic2010 20 сентября 2019, 18:28

    Луческу в зените, Кононов в спартаке....Эх, если бы так совпало, что все эти тренеры тренировали в один сезон. Локо и Цска спокойненько бы шли себе и шли к золоту

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