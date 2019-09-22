Уфа - Спартак

Что бы избавиться от тренера, есть менее драматичнее метод.
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|Уфа
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|14:00
|Уфа
|2:0
|Спартак
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|16:30
|Спартак
|1:0
|Уфа
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|14:00
|Уфа
|2:0
|Спартак
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|14:00
|Уфа
|1:3
|Спартак
|8 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:00
|Спартак
|0:1
|Уфа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Что бы избавиться от тренера, есть менее драматичнее метод.
Хрюшки ставят очередной Рекорд. Забить самому себе на 13-ой минуте гол и при этом проиграть? На это способен только Спартак. Пора заносить в книгу рекордов Гиннеса вместе с его тренером. Вчерашние провалы в ЛЕ коней и быков померкли....
Для минусовщиков ликбез; иностранцам-гастарбайтерам по-барабану, кому проиграть, деньги капают согласно подписанному контракту. Молодежь не готова играть на уровне иностранцев-гастарбайтеров, поскольку в силу лимита умирать на поле не требуется, но зарплата у них на уровне. Это понимает и Кононов, его откровенно жаль, но это система. Ты плывешь вместе с ней или она (система) плывет без тебя.
Луческу в зените, Кононов в спартаке....Эх, если бы так совпало, что все эти тренеры тренировали в один сезон. Локо и Цска спокойненько бы шли себе и шли к золоту