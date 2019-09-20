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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Спартак
Уфа - Спартак: обзор матча 20 сентября 2019
Уфа
20.09.2019, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Спартак
13'
Н. Рассказов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Спартак
86'
Желтая карточка
И. Кутепов
81'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
А. Шюррле
Замена
А. Голубев
️️️️
Д. Емельянов
80'
79'
Желтая карточка
Г. Тил
Замена
А. Вомбергар
️️️️
О. Тилль
78'
Желтая карточка
Д. Табидзе
74'
72'
Желтая карточка
А. Шюррле
69'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Э. Понсе
Замена
Л. Бизяк
️️️️
В. Кротов
65'
58'
Замена
А. Крал
️️️️
А. Гулиев
33'
Желтая карточка
А. Гулиев
Желтая карточка
О. Тилль
26'
16'
Желтая карточка
С. Жиго
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Рассказов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Спартак
9
Эсекьель Понсе
ВР
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
20
Гус Тил
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
18
Наиль Умяров
ОП
33
Алекс Крал
ОП
7
Джано
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
3-4-2-1
31
Беленов
15
Пуцко
4
Никитин
5
Табидзе
3
Круговой
74
Фомин
55
Карп
33
Сухов
99
Емельянов
18
Тилль
57
Кротов
3-3-3
9
Понсе
2
Жиго
2
Кутепов
6
Айртон
47
Зобнин
20
Шюррле
99
Гулиев
15
Рассказов
7
Бакаев
20
Тил
99
Емельянов
50
Голубев
50
Голубев
99
Емельянов
18
Тилль
29
Вомбергар
29
Вомбергар
18
Тилль
57
Кротов
77
Бизяк
77
Бизяк
57
Кротов
20
Шюррле
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
20
Шюррле
99
Гулиев
33
Крал
33
Крал
99
Гулиев
9
Понсе
17
Ларссон
17
Ларссон
9
Понсе
Остались в запасе
Уфа
Спартак
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
39
Павел Маслов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
7
Джано
АП
19
Александр Руденко
ЛВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Уфа - Спартак
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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