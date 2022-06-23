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Боян Йокич
Боян Йокич
Завершил карьеру
17 мая 1986 (40), Крань
#5 | Защитник
176 см | 74 кг
Словения
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Надо было уважать игроков, которые много лет в команде». Йокич – о вылете «Уфы» из РПЛ
2022.06.23 12:54
1
Йокич: «Уверен, Чеферин не хотел отстранять российский футбол. Это решение Запада»
2022.06.23 11:20
2
Официально: Йокич, Сухов и Кабутов покинули «Уфу»
2022.05.31 13:30
Все легионеры покинут «Уфу» после вылета из РПЛ
2022.05.30 13:39
1
Фото
Лантратов, Кассьерра и три игрока «Зенита» – в символической сборной 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.11.01 20:41
5
Йокич – перед матчем с «Рубином»: «Уфа» против них всегда действовала хорошо»
2021.03.14 08:43
Фото
Рахимов вручил Йокичу памятную футболку в честь 100 матчей за «Уфу»
2021.03.10 22:12
1
Защитник словенцев Йокич: «Против России мы хорошо играли в прошлых матчах»
2020.12.08 13:29
«Мутко против»: как минимум пять игроков «Уфы» заразились коронавирусом
2020.07.12 16:56
2
Евсеев – о Йокиче: «Наш оплот обороны. В игре с «Зенитом» не дал проявить себя Малкому, купленному за 40 миллионов»
2020.04.08 13:33
3
Рыжиков, Анюков, Канунников – в основе «Крыльев Советов» на игру с «Уфой»; Беленов, Йокич, Кротов выйдут у гостей
2019.11.30 12:58
Защитник «Уфы» Йокич: «Русский чемпионат очень похож на итальянский»
2019.05.01 10:26
2
Йокич – о матче с «Рейнджерс»: «Не наш день»
2018.08.30 21:24
3
Капитан «Уфы» Йокич дисквалифицирован на два матча. Он боднул Ерохина
2018.08.30 00:01
4
Защитник «Уфы» Йокич: «Не помню, чтобы забивал команде из своей страны, еще и в Словении»
2018.08.03 11:31
2
«Уфа» поздравила Йокича со свадьбой
2017.06.19 11:06
3
Фото
«Уфа» подписала контракт с бывшим защитником «Вильярреала»
2017.02.21 13:50
2
Йокич разорвал контракт с «Вильярреалом»
2017.01.03 09:14
1
«Ноттингем Форест» взял Йокича в аренду у «Вильярреала»
2016.01.08 22:37
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