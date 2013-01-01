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Официально: Йокич, Сухов и Кабутов покинули «Уфу»

Во вторник, 31 мая, «Уфа» подтвердила уход еще трех футболистов.

Дмитрий Кабутов расторг соглашение с башкирским клубом, а у Александра Сухова и Бояна Йокича контракты истекли.

Все трое стали свободными агентами.

  • Кабутов перешел в «Уфу» минувшей зимой, провел 13 матчей и забил 1 гол.
  • Сухов выступал за команду с лета 2013 года, провел 184 матча, забил 3 гола и сделал 13 ассистов.
  • Йокич присоединился к клубу зимой 2017-го, провел 137 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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Источник: сайт «Уфы»

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