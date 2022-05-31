Официально: Йокич, Сухов и Кабутов покинули «Уфу»

Во вторник, 31 мая, «Уфа» подтвердила уход еще трех футболистов.

Дмитрий Кабутов расторг соглашение с башкирским клубом, а у Александра Сухова и Бояна Йокича контракты истекли.

Все трое стали свободными агентами.

Кабутов перешел в «Уфу» минувшей зимой, провел 13 матчей и забил 1 гол.

Сухов выступал за команду с лета 2013 года, провел 184 матча, забил 3 гола и сделал 13 ассистов.

Йокич присоединился к клубу зимой 2017-го, провел 137 матчей, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

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