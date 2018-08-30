Капитан «Уфы» Йокич дисквалифицирован на два матча. Он боднул Ерохина

Капитан «Уфы» Боян Йокич дисквалифицирован на два матча чемпионата России. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Словенский футболист получил наказание за то, в матче с «Зенитом» (0:2) боднул полузащитника Александра Ерохина.

«Йокич был удален за агрессивное поведение – удар соперника головой без мяча в момент остановки игры. Йокич нашел время и участвовал в заседании КДК по скайпу. КДК получил письмо от «Уфы» с объяснением эпизода. «Уфа» говорит о том, что футболист в полной мере осознал нарушение.

Йокич повел себя неспортивно. Впредь не будет совершать таких проступков. От Ерохина также было получено письмо. Говорит, что ему не было нанесено серьезных повреждений. Йокич принес извинения Ерохину.

Учитывая все смягчающие обстоятельства, Йокич дисквалифицирован за агрессивное поведение на два матча. Максимальная санкция за данное нарушение – два матча», – сказал Григорьянц.