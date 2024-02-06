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Александр Ерохин
Александр Ерохин
Завершил карьеру
25 февраля 1994 (32)
#88 | Нападающий
187 см | 88 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Масалитин: «Ерохин и Сутормин просидели свои лучшие годы. Титулов у них много, а игровой практики почти нет»
2024.02.06 13:29
2
Агент Сафонов назвал проблему состава «Зенита»
2024.01.30 10:53
4
Морено пока не одобрил трансферы двух игроков «Зенита» в «Сочи»
2023.12.19 09:51
15
Угаров: «От Ерохина, как и от Дзюбы, «Зениту» надо было раньше избавляться»
2023.10.18 10:47
2
Ерохин получил травму в матче с «Рубином» и покинул поле
2018.12.09 20:27
4
Семак и футболисты «Зенита» поддержали Кокорина и Мамаева
2018.12.05 19:46
73
Семак: «Дриусси играл с температурой. У Паредеса и Ерохина тоже есть проблемы»
2018.11.29 23:40
4
Ерохин: «После матчей сборных играть тяжело»
2018.11.25 23:01
4
Семак: «Думаю, Ерохин и Кузяев смогут сыграть с «Бордо»
2018.10.24 19:20
4
«Спорт-Экспресс»: Ерохин покинул расположение сборной, но может вернуться
2018.10.08 15:43
6
Ерохин – о вылете России с ЧМ-2018: «В раздевалке было молчание и опустошение»
2018.07.08 09:19
10
Ерохин – перед матчем с Испанией: «Волнение есть, но ничего необычного»
2018.06.29 15:50
18
Ерохин пропустил тренировку сборной из-за ушиба стопы
2018.05.27 15:15
6
Черчесов: «Ерохин? Для опорника у него не самая худшая статистика»
2018.05.12 01:04
6
Ерохин: «Манчини старается произнести слова, которые затронут нас. Обычно игроки понимают, что он имеет в виду»
2018.05.05 01:17
6
Ерохин: «Селтик» играет в силовой и атакующий футбол, «Зениту» придется непросто»
2018.01.27 17:23
5
«Рубин» упустил возможность приобрести Кузяева, Полоза и Ерохина прошлым летом
2017.12.23 14:23
6
Ерохин: «Санчес – классный футболист. Нужно смотреть на таких, как он, и подтягиваться к их уровню»
2017.06.10 01:31
3
Ерохин: «Результат матча Россия – Бельгия никого не устроил, поэтому нужно прибавлять»
2017.03.28 22:37
Ерохин: «В Молдавии приходилось играть на кривом поле»
2015.12.25 12:26
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