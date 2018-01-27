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    Ерохин: «Селтик» играет в силовой и атакующий футбол, «Зениту» придется непросто»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матчей с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы. По словам хавбека, петербуржцам будет непросто противостоять силовому и атакующему футболу шотландской команды.

    – То, что мы наигрываем на тренировках – это не просто так. Мы уже имеем ввиду нашего соперника. Тренерский штаб изучает «Селтик» и его манеру игры, а затем объясняет нам, как мы должны действовать на поле.

    – При этом Манчини не очень был доволен результатом жеребьевки.

    – Конечно, это серьезный соперник, который играет в силовой и атакующий футбол. Действительно придется непросто, но на этой стадии много сильных команд. В любом случае пришлось бы трудно.

    – «Селтик» – одна из самых посещаемых команд континента. Давление трибун будет играть роль?

    – Сам там не был, но слышал от ребят, которые там играли, что в Глазго очень активные болельщики. Конечно, свои трибуны, как и у нас на стадионе «Санкт-Петербург», очень воодушевляют. Мы должны не обращать на это внимания и стараться побеждать.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.01.2018 17:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 января 2018, 19:20

      Селтик это как Урал на стероидахx

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 27 января 2018, 19:18

      А если серьёзно Селтик очень неудобный соперник, обыграть можно будет на высоких скоростях в комбинации с тотальным прессингом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 27 января 2018, 19:16

      В плей-офф слабых нет. Всем нашим клубам будет тяжело. За всех будем переживать, а за Зенит особенно! Удачи ребятам и хорошей игры!!!

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 27 января 2018, 18:07

      Манчини еще и недоволен опять чем-то. Спалетти,боаш,луческу,манчини-одни нытики. Только адвокат и семак достойно вели себя

      1
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > multi1984 27 января 2018, 20:26

      спалетти норм тренером был до ситуации широков халк

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