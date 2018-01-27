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  • Ерохин: «Селтик» играет в силовой и атакующий футбол, «Зениту» придется непросто»

Ерохин: «Селтик» играет в силовой и атакующий футбол, «Зениту» придется непросто»

27 января 2018, 17:23
5

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матчей с «Селтиком» в 1/16 финала Лиги Европы. По словам хавбека, петербуржцам будет непросто противостоять силовому и атакующему футболу шотландской команды.

– То, что мы наигрываем на тренировках – это не просто так. Мы уже имеем ввиду нашего соперника. Тренерский штаб изучает «Селтик» и его манеру игры, а затем объясняет нам, как мы должны действовать на поле.

– При этом Манчини не очень был доволен результатом жеребьевки.

– Конечно, это серьезный соперник, который играет в силовой и атакующий футбол. Действительно придется непросто, но на этой стадии много сильных команд. В любом случае пришлось бы трудно.

– «Селтик» – одна из самых посещаемых команд континента. Давление трибун будет играть роль?

– Сам там не был, но слышал от ребят, которые там играли, что в Глазго очень активные болельщики. Конечно, свои трибуны, как и у нас на стадионе «Санкт-Петербург», очень воодушевляют. Мы должны не обращать на это внимания и стараться побеждать.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит Селтик Ерохин Александр
Комментарии (5)
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multi1984
1517065626
Манчини еще и недоволен опять чем-то. Спалетти,боаш,луческу,манчини-одни нытики. Только адвокат и семак достойно вели себя
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woyser
1517069767
В плей-офф слабых нет. Всем нашим клубам будет тяжело. За всех будем переживать, а за Зенит особенно! Удачи ребятам и хорошей игры!!!
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Zubo
1517069897
А если серьёзно Селтик очень неудобный соперник, обыграть можно будет на высоких скоростях в комбинации с тотальным прессингом
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Zubo
1517070015
Селтик это как Урал на стероидахx
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