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  • Морено пока не одобрил трансферы двух игроков «Зенита» в «Сочи»

Морено пока не одобрил трансферы двух игроков «Зенита» в «Сочи»

19 декабря 2023, 09:51
15

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено пока не одобрил переходы двух игроков из «Зенита». По данным «Чемпионата», это касается полузащитника Александра Ерохина и защитника Дмитрия Чистякова, но трансфер нападающего Алексея Сутормина уже одобрен.

«Морено одобрил трансфер Сутормина, но по нему пока идут переговоры с «Зенитом». Что касается Чистякова и Ерохина, то питерский клуб готов их отпустить в «Сочи», но сочинцы еще не приняли окончательного решения», – сказал источник.

  • 29-летний Чистяков провел в этом сезоне 7 матчей.
  • 34-летний Ерохин принял участие в 18 играх и отдал 3 голевые передачи.
  • У 29-летнего Сутормина на счету 11 встреч и 2 голевых паса.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Чистяков Дмитрий Сутормин Алексей Ерохин Александр Морено Роберт
Комментарии (15)
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Таврида
1702969383
Сутормин решил в следующем сезоне поиграть в "Лучшей лиге мира", остальные пока отбрехиваются...
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russkiisergei
1702971265
фарм клуб
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Дядя Серёжа
1702971494
В Сочи поароматней будет, чем на скамейке у б...ездомных
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paracetamol
1702971979
Не хошь, не бери!
Ответить
bvuhchbc@mail.ru
1702974016
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Дубина
1702977013
И это не фарм?
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ScarlettOgusania
1702978394
бом.жи спасают свой фарм-клуб!) стыдно за зенит!
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sochi-2013
1702980178
Если Кассьерру еще вернут, так уж и быть, Сочи согласится на "фарм". Чтобы дебилов успокоить.
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zigbert
1702997508
А давно ли Сутормин стал нападающим?
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