Морено пока не одобрил трансферы двух игроков «Зенита» в «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено пока не одобрил переходы двух игроков из «Зенита». По данным «Чемпионата», это касается полузащитника Александра Ерохина и защитника Дмитрия Чистякова, но трансфер нападающего Алексея Сутормина уже одобрен.
«Морено одобрил трансфер Сутормина, но по нему пока идут переговоры с «Зенитом». Что касается Чистякова и Ерохина, то питерский клуб готов их отпустить в «Сочи», но сочинцы еще не приняли окончательного решения», – сказал источник.
- 29-летний Чистяков провел в этом сезоне 7 матчей.
- 34-летний Ерохин принял участие в 18 играх и отдал 3 голевые передачи.
- У 29-летнего Сутормина на счету 11 встреч и 2 голевых паса.
Источник: «Чемпионат»