Морено пока не одобрил трансферы двух игроков «Зенита» в «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено пока не одобрил переходы двух игроков из «Зенита». По данным «Чемпионата», это касается полузащитника Александра Ерохина и защитника Дмитрия Чистякова, но трансфер нападающего Алексея Сутормина уже одобрен.

«Морено одобрил трансфер Сутормина, но по нему пока идут переговоры с «Зенитом». Что касается Чистякова и Ерохина, то питерский клуб готов их отпустить в «Сочи», но сочинцы еще не приняли окончательного решения», – сказал источник.