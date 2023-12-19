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    • Морено пока не одобрил трансферы двух игроков «Зенита» в «Сочи»

    Морено пока не одобрил трансферы двух игроков «Зенита» в «Сочи»

    Новый главный тренер «Сочи» Роберт Морено пока не одобрил переходы двух игроков из «Зенита». По данным «Чемпионата», это касается полузащитника Александра Ерохина и защитника Дмитрия Чистякова, но трансфер нападающего Алексея Сутормина уже одобрен.

    «Морено одобрил трансфер Сутормина, но по нему пока идут переговоры с «Зенитом». Что касается Чистякова и Ерохина, то питерский клуб готов их отпустить в «Сочи», но сочинцы еще не приняли окончательного решения», – сказал источник.

    • 29-летний Чистяков провел в этом сезоне 7 матчей.
    • 34-летний Ерохин принял участие в 18 играх и отдал 3 голевые передачи.
    • У 29-летнего Сутормина на счету 11 встреч и 2 голевых паса.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19664

      paracetamol 8 минут назад

      Не хошь, не бери!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6362

      Дядя Серёжа 16 минут назад

      В Сочи поароматней будет, чем на скамейке у б...ездомных

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      russkiisergei 20 минут назад

      фарм клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2326

      Таврида 51 минуту назад

      Сутормин решил в следующем сезоне поиграть в "Лучшей лиге мира", остальные пока отбрехиваются...

      0
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