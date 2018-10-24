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    Семак: «Думаю, Ерохин и Кузяев смогут сыграть с «Бордо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

    – Каково состояние тех, кто получал в последнее время повреждения? Имею в виду Ерохина, Смольникова и Кузяева. Смогут ли они сыграть завтра?

    – Насчет Смольникова – большой вопрос. Скорее всего, нет. Что касается Ерохина и Кузяева, то проблемы есть. У нас есть еще день, но я думаю, что они могут принять участие в игре. Посмотрим на то, чтобы не усугубить те повреждения, которые у них есть. Будем смотреть с медицинским штабом, решать, насколько правильно будет дать им сыграть, и если да, то сколько. Все решим, но думаю, что они смогут сыграть.

    Матч «Зенит» – «Бордо» пройдет завтра, 25 октября.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    24.10.2018 19:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2403

      baden69 25 октября 2018, 00:05

      Для начала справа и Анюков может выйти, а так как лимита в ЛЕ нет, то варианты для стартового состава есть.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 октября 2018, 23:56

      Они нужны в основе -- выигрывать надо !!!

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 24 октября 2018, 22:04

      В ЛЕ у Семака справа обычно Анюков играет.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 октября 2018, 21:10

      Смольников пусть отдыхает как можно дольше с его игрой. Постепенно давать набирать игровой практики Маммане и ставить в основу, а Бано крайним правым защитником выпускать.

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