Семак: «Думаю, Ерохин и Кузяев смогут сыграть с «Бордо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Бордо».

– Каково состояние тех, кто получал в последнее время повреждения? Имею в виду Ерохина, Смольникова и Кузяева. Смогут ли они сыграть завтра?

– Насчет Смольникова – большой вопрос. Скорее всего, нет. Что касается Ерохина и Кузяева, то проблемы есть. У нас есть еще день, но я думаю, что они могут принять участие в игре. Посмотрим на то, чтобы не усугубить те повреждения, которые у них есть. Будем смотреть с медицинским штабом, решать, насколько правильно будет дать им сыграть, и если да, то сколько. Все решим, но думаю, что они смогут сыграть.

Матч «Зенит» – «Бордо» пройдет завтра, 25 октября.