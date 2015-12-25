Ерохин: «В Молдавии приходилось играть на кривом поле»

Хавбек «Урала» Александр Ерохин рассказал, в каких условиях ему приходилось играть во времена своего выступления в чемпионате Молдавии в составе «Шерифа».

«Когда играл в Молдавии, много разных стадионов видел. Однажды нашему тренеру показалось, что поле кривое. Измерили – одна сторона длиннее другой на пять метров. Идет матч – тут же рядом люди шашлыки жарят, музыка играет. Погодные условия тоже разные встречал. Например, дождь такой, что мяч невозможно выбить – в луже стоит», – цитирует Ерохина портал Riva-s.ru.