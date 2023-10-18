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  • Угаров: «От Ерохина, как и от Дзюбы, «Зениту» надо было раньше избавляться»

Угаров: «От Ерохина, как и от Дзюбы, «Зениту» надо было раньше избавляться»

18 октября 2023, 10:47
2

Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров выразил мнение, что команде следует расстаться с полузащитником Александром Ерохиным. Причем это было необходимо сделать раньше.

«Некоторым футболистам уже приелось находиться в «Зените» и все время выигрывать. А кому-то просто – сидеть в запасе, выходя на две-три минуты. Наверное, надо было пораньше эту ситуацию взъерошить, кого-то передернуть, чтобы и дальше играть на определенном уровне. Можно вспомнить историю с Алексом Фергюсоном. Двадцать с лишним лет он исполнял обязанности главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

Но при этом сэр Алекс через какое-то время начал менять состав, ведь и ему приедалось одно и то же, да и футболистам – все время бороться за первые места в Англии, выступать в Лиге чемпионов… А в «Зените» немного запоздал момент, когда следовало резко поменять состав… Тот же Ерохин. Он, наверное, хороший футболист, но засиделся здесь. И от Дзюбы, как я говорил, надо было раньше избавляться, отправлять в другой клуб.

Сейчас есть ребята, которые не играют постоянно. И какая внутри коллектива создаeтся обстановка? Наверняка они недовольны, негатив какой-то. Надо постоянно заниматься командой, чтобы не возникало таких моментов. Что же касается дальнейшего развития событий, то, думаю, «Зенит» дальше будет выправляться. Все важные матчи у петербуржцев ещe впереди. И с теми же «Крыльями», и с «Краснодаром» – своими непосредственными конкурентами», – приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».

  • «Зенит» занимает третье место в РПЛ с 20 очками после 11 матчей.
  • Ерохин принял участие в семи играх чемпионата России в нынешнем сезоне, но в последний раз выходил в стартовом составе в июле.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Ерохин Александр Угаров Денис
Комментарии (2)
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Garrincha58
1697618973
и не только Ерохин там и Сутормин не нужен и Чистяков тоже Васютин для чего то его возвращают уже два раза в Зените должны быть Гойло и Адамов хотя оба средние вратари непонятно для чего брали Фернандеса и Изидора вообще не нужные в данное время игроки вместо них должны играть молодые те кого отдали в аренду или из Зенита-2 во всех командах играет молодёжь особенно в Кубке только в Зените нет ни одного
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Fialet
1697624149
Крылья конкурент Зениту? Насмешил. Угаров видимо угорел. Или угарает.
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