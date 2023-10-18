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    • Угаров: «От Ерохина, как и от Дзюбы, «Зениту» надо было раньше избавляться»

    Угаров: «От Ерохина, как и от Дзюбы, «Зениту» надо было раньше избавляться»

    Экс-футболист «Зенита» Денис Угаров выразил мнение, что команде следует расстаться с полузащитником Александром Ерохиным. Причем это было необходимо сделать раньше.

    «Некоторым футболистам уже приелось находиться в «Зените» и все время выигрывать. А кому-то просто – сидеть в запасе, выходя на две-три минуты. Наверное, надо было пораньше эту ситуацию взъерошить, кого-то передернуть, чтобы и дальше играть на определенном уровне. Можно вспомнить историю с Алексом Фергюсоном. Двадцать с лишним лет он исполнял обязанности главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

    Но при этом сэр Алекс через какое-то время начал менять состав, ведь и ему приедалось одно и то же, да и футболистам – все время бороться за первые места в Англии, выступать в Лиге чемпионов… А в «Зените» немного запоздал момент, когда следовало резко поменять состав… Тот же Ерохин. Он, наверное, хороший футболист, но засиделся здесь. И от Дзюбы, как я говорил, надо было раньше избавляться, отправлять в другой клуб.

    Сейчас есть ребята, которые не играют постоянно. И какая внутри коллектива создаeтся обстановка? Наверняка они недовольны, негатив какой-то. Надо постоянно заниматься командой, чтобы не возникало таких моментов. Что же касается дальнейшего развития событий, то, думаю, «Зенит» дальше будет выправляться. Все важные матчи у петербуржцев ещe впереди. И с теми же «Крыльями», и с «Краснодаром» – своими непосредственными конкурентами», – приводит слова Угарова «Спорт уик-энд».

    • «Зенит» занимает третье место в РПЛ с 20 очками после 11 матчей.
    • Ерохин принял участие в семи играх чемпионата России в нынешнем сезоне, но в последний раз выходил в стартовом составе в июле.

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 10:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6290

      Питерский князь 1 час назад

      90-ые вернулись.
      Надо избавиться от Ерохина. Поехали загород.
      :))))
      И еще, кто такой Угаров?
      Интересно, на бомбардире будут работать програмисты которые уважают себя?
      Может подумают, перед высером?
      :))))

      0
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      Рейтинг: +18086

      Garrincha58 1 час назад

      и не только Ерохин там и Сутормин не нужен и Чистяков тоже Васютин для чего то его возвращают уже два раза в Зените должны быть Гойло и Адамов хотя оба средние вратари непонятно для чего брали Фернандеса и Изидора вообще не нужные в данное время игроки вместо них должны играть молодые те кого отдали в аренду или из Зенита-2 во всех командах играет молодёжь особенно в Кубке только в Зените нет ни одного

      0
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      Рейтинг: +6290

      Питерский князь > Garrincha58 1 час назад

      Изидор супер трансфер!
      :)))
      Даже не супераренда. Вот Сутормин, супер трансфер. 60 тысяч рублей.:)))
      Медведю, походу пора в дом престарелых, не справляется, новые кадры нужны!

      0
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      Рейтинг: +16742

      Алексей З 2 часа назад

      В Питере знают о Денисе Угарове , вот что-то не помню этого бывшего игрока ? Когда играл? Может в первой лиге ?
      Что ему плохого Ерохин сделал ? Может зависть.
      Походу игрока всё устраивает ( зп, город), наверно и клуб тоже , раз продлевают контракт.
      Угаров то тут с какого будуна выступает ?

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      Рейтинг: +963

      sined1951 > Алексей З 1 час назад

      Про Ерохина Угаров правильно сказал, слишком долго он сидит в запасе Зенита. Сам игрок неплохой, в какой-нибудь другой команде скорее всего был бы системообразующим игроком. Ерохин потихоньку теряет свои игровые кондиции да и возраст пожимает. Самого игрока такое положение дел устраивает, а вот для Зенита это плохо, нужна свежая кровь.

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      Рейтинг: +16742

      Алексей З > sined1951 47 минут назад

      Раз переподписывают , значит и клуб всё устраивает.
      Угаров просто завидует.
      Он же не поднимает вопрос почему в основе только 3 русских выходят, а вот Ерохин ему покоя не даёт.

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