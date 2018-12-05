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    Семак и футболисты «Зенита» поддержали Кокорина и Мамаева

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и игроки клуба обратились к форварду Александру Кокорину и полузащитнику Павлу Мамаеву в эфире телеканала «Россия 1».

    Сегодня суд продлил арест футболистов до февраля.

    Сергей Семак

    Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все ошибаемся. Главное – сделать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя.

    Клаудио Маркизио

    Коко, ждем как можно скорее. Обнимаю. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи.

    Бранислав Иванович

    Ждем тебя скоро на футбольном поле, чтобы ты снова помог команде. Давай, брат, держись!

    Александр Ерохин

    Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях. Уверен, что вы еще многим поможете своим клубам.

    Юрий Жирков

    Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами!

    Олег Шатов

    Знайте, что мы вас ждем. Пашу ждет «Краснодар». Саша, мы тебя ждем к себе домой. Вы прекрасные люди и отличные футболисты. Нам вас очень сильно не хватает. Мы держим за вас кулачки и верим, что все будет хорошо

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.12.2018 19:46
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    Комментарии73
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 6 декабря 2018, 18:09

      Да, пи здеть вы все горазды.
      Пришли бы к суду с плакатами и выражали бы поддержку.
      Чот ни одного футболёра там не было. Сык ло..

      0
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 6 декабря 2018, 17:16

      Семака на свалку. Поощрять и защищать гопников не гоже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB 6 декабря 2018, 16:00

      Одно слово Бомжи! Прекрасные люди по утрам в кабаки не ходят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > MichelWB 6 декабря 2018, 17:35

      А Пак что утром в кабаке делал,в рабочий день?

      3
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      ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB > александр п 13 декабря 2018, 08:39

      А он чиновник......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > MichelWB 13 декабря 2018, 09:20

      Чиновникам значит бухать с утра можно?

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 6 декабря 2018, 14:21

      ...поддерживаю на 100%...
      ...надоел уже этот фарс с 18 следователями и "самым гуманным судом"...
      ...Песков - дерьмо,"поучаствовал"...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 6 декабря 2018, 13:03

      Ну дебилы с полутора классами образования - это понятно. Но ввязываться в дело и поддерживать мудаков, орудующих стульями как оружием? Семак сильно потерял в моих (да наверно и не только в моих) глазах. Ему бы надо было поддерживать тех, кого эта пьяная в 8 утра свора била в кафе и на улице!!! Чего ж тогда то молчал??? Извилин явно не хватает у воспитателя игроков.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > maxpav 6 декабря 2018, 14:20

      Что ты всё передёргиваешь? Какие мутаки орудовали стульями как оружием? Сколько их было,сколько было стульев?И с чего ты решил что алюминиевая конструкция похожа на оружие?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8203

      nik55 6 декабря 2018, 11:04

      бухлом ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +653

      MichelWB > nik55 6 декабря 2018, 16:02

      Заваркой и сигаретами. Прередачки с бухлом пока не принимают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 6 декабря 2018, 01:16

      Потому что они и сами такие.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Prosvetov82 6 декабря 2018, 00:56

      Пфффф. Так это смотриться, Маркизио вообще не знает кто такой Кокорин, и фразы остальных все как под копирку, сказали им сказать- сказали, понять можно, а как иначе. Но отвечать эти товарищи за свой беспредел должны по полной.

      8
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 декабря 2018, 22:31

      Посмешище , позорище , говнямба -- нашли преступников -- всё просто : деньги сосут уроды ! Показуху-заказуху устроили -- б ляди бессовестные !!! Неужели нет влиятельных людей -- что бы прекратить эту куйню ???

      4
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 5 декабря 2018, 22:04

      а еще через месяц их можно причислять к лику святых. семак ты д а л бо **

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > abhvfdtcn 5 декабря 2018, 22:36

      Пятачок -- кто ты , а кто Семак ? Не тебе его обзывать ! Правильно пишется долбоё б -- и это ты !

      2
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      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > Zenmaster 6 декабря 2018, 13:06

      А великого Семака может обзывать только Миллер или жена??? Это новый Христос или Мессия? Все правильно сказал abhvfdtcn !!!

      1
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