Семак и футболисты «Зенита» поддержали Кокорина и Мамаева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и игроки клуба обратились к форварду Александру Кокорину и полузащитнику Павлу Мамаеву в эфире телеканала «Россия 1».

Сегодня суд продлил арест футболистов до февраля.

Сергей Семак

Саша и Паша, мы вас поддерживаем. Все мы люди, все ошибаемся. Главное – сделать правильные выводы. Саша, мы в тебя верим и ждем тебя.

Клаудио Маркизио

Коко, ждем как можно скорее. Обнимаю. Уже не терпится тебя потренировать, чтобы ты поиграл, поборолся с нами за победу в чемпионате. Обнимаю. До встречи.

Бранислав Иванович

Ждем тебя скоро на футбольном поле, чтобы ты снова помог команде. Давай, брат, держись!

Александр Ерохин

Саша и Паша, мы вас поддерживаем и ждем на футбольных полях. Уверен, что вы еще многим поможете своим клубам.

Юрий Жирков

Хочу выразить свою поддержку. Думаю и надеюсь, что в скором времени они присоединятся к нам, вернутся в большой спорт и в свои семьи. Мы с вами!

Олег Шатов

Знайте, что мы вас ждем. Пашу ждет «Краснодар». Саша, мы тебя ждем к себе домой. Вы прекрасные люди и отличные футболисты. Нам вас очень сильно не хватает. Мы держим за вас кулачки и верим, что все будет хорошо

«Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное