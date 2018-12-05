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    Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное


    4.5
    Голосов: 10
    05.12.2018 14:55
    Что происходило на суде.

    8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев ввязались в два конфликта: сначала с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, которого избили, а затем и с чиновником Минпромторга Денисом Паком, которого ударили стулом. Через два дня они были задержаны, а еще через восемь – главное следственное управление МВД России по городу Москве предъявило футболистам обвинения в побоях и хулиганстве.

    20 октября футболисты отправлены в обычные камеры. Им разрешено посещать спортзал, но сокращено время с пяти дней в неделю до двух из-за жалоб других граждан СИЗО, которые не могли попасть в спортзал. В последний день осени следствие попросило продлить заключение Кокорина и Мамаева до 8 февраля. Изначально срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря.

    На 5 декабря назначено заседание суда по поводу меры пресечения для футболистов. Его хронология:

    • Кокорин и Мамаев впервые встретились со времен инцидента и задержания

    • На суд приехали родственники футболистов, даже жена Мамаева – Алана, которая недавно обвиняла мужа в измене

    • Кокорин неуверенно ответил на вопрос о дне рождении сына, но все же вспомнил – 4 июня.

    «Краснодар» прислал положительную характеристику Мамаеву (ранее сообщалось, что клуб намерен разорвать контракт с игроком). Для Кокорина характеристику помимо «Зенита» прислал «Локомотив», но информация о «Локо», кажется, опровергается.

    • Следствие просит продлить до 8 февраля срок содержания под стражей четырем заключенным, включая обоих футболистов. Причина: «они могут продолжить преступную деятельность».

    • Главное из речи Мамаева: «На всех видео, которые были показаны общественности видно, что нет сговора, всe было спонтанно и не было спланировано заранее. На очной ставке с Паком потерпевший сказал, что претензий у него нет» / «Я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста» / «Что касается Соловчука, я частично признаю вину, был открыт счeт на его имя, он может снять деньги в любой момент» / «У меня два несовершеннолетних ребeнка, я должен с ними находиться, отсутствие плохо сказывается на их воспитании и психике»

    • Главное из речи Кокорина: «Тех свидетелей, которых не хватало, нашли мы. На даче показаний следователь оскорбил меня» / «Никакого сговора не было, мой удар был в ответ на оскорбления, это видно на записи. Почему мне были предъявлены обвинения и по Соловчуку, хотя видно, что я его и пальцем не тронул?» / «Вину признаю частично. То, что я намерен скрываться, это невозможно — я спортсмен и каждый день нахожусь в определeнном месте, я узнаваемое лицо даже в РФ, куда-то уезжать не вижу смысла»

    • Адвокат Кокорина: «На основании материалов дела мой подзащитный содержится под стражей только из-за двух ударов. В обоих случаях не вызывали полицию, Соловчук скрылся с места преступления, а Пак с моим подзащитным обменялись рукопожатиями. Посетители кафе тоже не высказывали недовольств» / «Прошу суд рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест или на залог, но не больше 10 миллионов рублей. А незаконное ходатайство следователя прошу не удовлетворять»

    • Адвоката брата футболиста – Кирилла Кокорина – особенно интересно слушать: «Государственная машина преподнесла достаточный урок моему юному доверителю. Он изменился на глазах – мы обсуждаем с ним книги. Ему дома надо уроки учить» / «Мощнейший злодей. Именно так следствие рисует моего подзащитного. Его, на фоне этих сильных ребят... Нет, он тоже сильный, но пока только духом» / «Своей тонкой рукой, ладонью этой руки Кирилл Кириллович ударил Пака. А у того нашли закрытую черепно-мозговую травму!»

    • Мероприятие длится долго. В 14:50 судья удалился в комнату, где примет окончательное решение. Пауза должна была быть 40-минутной, но даже спустя час вердикт не был вынесен.

    Спустя почти два часа вынесено решение. Арест Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого – продлен до 8 февраля. «Не усматривая оснований для отмены данной меры пресечения, принимая во внимание объeм следственный действий, ходатайство обвинения удовлетворить»

    Новый год виновные встретят в СИЗО. Впрочем, решение может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение трех дней.

    Использованы цитаты из материала championat.com.

    «Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

    Неделя в СИЗО. Как это было

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 10
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 6 декабря 2018, 18:04

      Почему заключенных 4, когда в избиении водителя участвовали 5?

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 6 декабря 2018, 10:22

      Больше всего бесит когда депутатушки всякие (воришки) начинали говорить, что "их надо посадить, они опасны для общества и т.д.". Да вы сами сволочи воруете мешками, вас самих сажать надо!! Сами же и развели такой бардак в стране, что футболисты получают бешеные деньги.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 декабря 2018, 08:37

      А как там история с 2 игроками Крыльев, которые то ли пьяные были, то ли под наркотой за рулём?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 декабря 2018, 07:59

      Сами виноваты, вот пусть теперь и радуются. Им уже едва ли чем поможешь, никто там не исправится, но другим может мозги хоть частично вправит.

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 декабря 2018, 07:50

      Для них это отличный шанс понять жизнь и то что о6и не бесмертные боги.

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 6 декабря 2018, 03:51

      на лесозаготовке не хватает двух вальщиков

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 6 декабря 2018, 02:45

      Адвокат Кокорина: «Соловчук скрылся с места преступления»

      Э, телеведущая Ушакова нашла Соловчука без сознания и всего в крови у машины. Вызвала скорую, которая и увезла потерпевшего в больницу. Это, оказывается, теперь называется "жертва избиения СКРЫЛАСЬ с места преступления". Это за гранью, это жесть.

      Адвокат Кирилла Кокорина: «Он изменился на глазах – мы обсуждаем с ним книги. Ему дома надо уроки учить»

      Бедный 19-летний грудной ребенок нигде не учится и не работает. Какие уроки? Бред очередной.

      Мамаев: «Что касается Соловчука, я частично признаю вину»

      Почему частично-то, он же больше всех бил водителя? Странно.

      Мамаев: «У меня два несовершеннолетних ребeнка, я должен с ними находиться, отсутствие плохо сказывается на их воспитании и психике»

      С психикой ладно, дети могут переживать, но воспитание при чем? Это ответка жене, типа она детьми не занимается, а любитель изменять жене, побухать и покуралесить в стрип-баре - отец года, оказывается? Ну-ну.

      Цирк просто.

      4
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      Рейтинг: +452

      denzillo 5 декабря 2018, 21:55

      Люди, одумайтесь и хватит нести чушь уже! Давайте по фактам:
      1. Кокорин и Мамаев преступили закон-наказание определено в УК РФ- необходимо соблюдать законы ВСЕМ без исключчения гражданам.
      2. Они оба зарвавшиеся небожители и 100 % не сожалеют о содеянном и более того-уверен сейчас ненавидят эту "челядь потерпевших" из за которых их бедных сейчас общество мунштруют
      3. Выпусти их сейчас- они ещё более уверуют в свою безнаказанность .
      4. Подобные им "небожители" также убедяться в том-что всё можно- 2 месяца в сизо с многомилиооными подгонами от родственников- НЕ ПРОБЛЕМА.
      5. И самое главное- когда эти два дауна били людей- им было всё равно о последствиях, в плане того что можно убить, сделать инвалидом человека -оставив без отца детей....и т.д.
      Итог- Ни о каком прощении и быть речи не может! Более того -максимальное наказание им по статьям ук, т.к. это публичные люди и на них ровняются дети, подростки! Спасибо за внимание- кто за, палец вверх

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      Рейтинг: +569

      semm 5 декабря 2018, 21:31

      Им бы было гораздо проще из тюрьмы выйти, если кроме всей шелухи они бы были футболистами класса Месси, а гуляк да хамов в нашем футболе во за гланды!

      0
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 5 декабря 2018, 20:13

      по ним видно что они так раскаялись аж дальше некуда

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