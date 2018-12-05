Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев ввязались в два конфликта: сначала с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, которого избили, а затем и с чиновником Минпромторга Денисом Паком, которого ударили стулом. Через два дня они были задержаны, а еще через восемь – главное следственное управление МВД России по городу Москве предъявило футболистам обвинения в побоях и хулиганстве.

20 октября футболисты отправлены в обычные камеры. Им разрешено посещать спортзал, но сокращено время с пяти дней в неделю до двух из-за жалоб других граждан СИЗО, которые не могли попасть в спортзал. В последний день осени следствие попросило продлить заключение Кокорина и Мамаева до 8 февраля. Изначально срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря.

На 5 декабря назначено заседание суда по поводу меры пресечения для футболистов. Его хронология:

• Кокорин и Мамаев впервые встретились со времен инцидента и задержания

• На суд приехали родственники футболистов, даже жена Мамаева – Алана, которая недавно обвиняла мужа в измене

• Кокорин неуверенно ответил на вопрос о дне рождении сына, но все же вспомнил – 4 июня.

• «Краснодар» прислал положительную характеристику Мамаеву (ранее сообщалось, что клуб намерен разорвать контракт с игроком). Для Кокорина характеристику помимо «Зенита» прислал «Локомотив», но информация о «Локо», кажется, опровергается.

• Следствие просит продлить до 8 февраля срок содержания под стражей четырем заключенным, включая обоих футболистов. Причина: «они могут продолжить преступную деятельность».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

• Главное из речи Мамаева: «На всех видео, которые были показаны общественности видно, что нет сговора, всe было спонтанно и не было спланировано заранее. На очной ставке с Паком потерпевший сказал, что претензий у него нет» / «Я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста» / «Что касается Соловчука, я частично признаю вину, был открыт счeт на его имя, он может снять деньги в любой момент» / «У меня два несовершеннолетних ребeнка, я должен с ними находиться, отсутствие плохо сказывается на их воспитании и психике»

• Главное из речи Кокорина: «Тех свидетелей, которых не хватало, нашли мы. На даче показаний следователь оскорбил меня» / «Никакого сговора не было, мой удар был в ответ на оскорбления, это видно на записи. Почему мне были предъявлены обвинения и по Соловчуку, хотя видно, что я его и пальцем не тронул?» / «Вину признаю частично. То, что я намерен скрываться, это невозможно — я спортсмен и каждый день нахожусь в определeнном месте, я узнаваемое лицо даже в РФ, куда-то уезжать не вижу смысла»

• Адвокат Кокорина: «На основании материалов дела мой подзащитный содержится под стражей только из-за двух ударов. В обоих случаях не вызывали полицию, Соловчук скрылся с места преступления, а Пак с моим подзащитным обменялись рукопожатиями. Посетители кафе тоже не высказывали недовольств» / «Прошу суд рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест или на залог, но не больше 10 миллионов рублей. А незаконное ходатайство следователя прошу не удовлетворять»

• Адвоката брата футболиста – Кирилла Кокорина – особенно интересно слушать: «Государственная машина преподнесла достаточный урок моему юному доверителю. Он изменился на глазах – мы обсуждаем с ним книги. Ему дома надо уроки учить» / «Мощнейший злодей. Именно так следствие рисует моего подзащитного. Его, на фоне этих сильных ребят... Нет, он тоже сильный, но пока только духом» / «Своей тонкой рукой, ладонью этой руки Кирилл Кириллович ударил Пака. А у того нашли закрытую черепно-мозговую травму!»

• Мероприятие длится долго. В 14:50 судья удалился в комнату, где примет окончательное решение. Пауза должна была быть 40-минутной, но даже спустя час вердикт не был вынесен.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

• Спустя почти два часа вынесено решение. Арест Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого – продлен до 8 февраля. «Не усматривая оснований для отмены данной меры пресечения, принимая во внимание объeм следственный действий, ходатайство обвинения удовлетворить»

Новый год виновные встретят в СИЗО. Впрочем, решение может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение трех дней.

Использованы цитаты из материала championat.com.

«Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

Неделя в СИЗО. Как это было

Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м