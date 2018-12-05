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  • Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

Арест Кокорина и Мамаева продлен на два месяца. Главное

8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев ввязались в два конфликта: сначала с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, которого избили, а затем и с чиновником Минпромторга Денисом Паком, которого ударили стулом. Через два дня они были задержаны, а еще через восемь – главное следственное управление МВД России по городу Москве предъявило футболистам обвинения в побоях и хулиганстве.

20 октября футболисты отправлены в обычные камеры. Им разрешено посещать спортзал, но сокращено время с пяти дней в неделю до двух из-за жалоб других граждан СИЗО, которые не могли попасть в спортзал. В последний день осени следствие попросило продлить заключение Кокорина и Мамаева до 8 февраля. Изначально срок их заключения в СИЗО истекает 8 декабря.

На 5 декабря назначено заседание суда по поводу меры пресечения для футболистов. Его хронология:

• Кокорин и Мамаев впервые встретились со времен инцидента и задержания

• На суд приехали родственники футболистов, даже жена Мамаева – Алана, которая недавно обвиняла мужа в измене

• Кокорин неуверенно ответил на вопрос о дне рождении сына, но все же вспомнил – 4 июня.

«Краснодар» прислал положительную характеристику Мамаеву (ранее сообщалось, что клуб намерен разорвать контракт с игроком). Для Кокорина характеристику помимо «Зенита» прислал «Локомотив», но информация о «Локо», кажется, опровергается.

• Следствие просит продлить до 8 февраля срок содержания под стражей четырем заключенным, включая обоих футболистов. Причина: «они могут продолжить преступную деятельность».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

• Главное из речи Мамаева: «На всех видео, которые были показаны общественности видно, что нет сговора, всe было спонтанно и не было спланировано заранее. На очной ставке с Паком потерпевший сказал, что претензий у него нет» / «Я согласен на любую меру пресечения, кроме ареста» / «Что касается Соловчука, я частично признаю вину, был открыт счeт на его имя, он может снять деньги в любой момент» / «У меня два несовершеннолетних ребeнка, я должен с ними находиться, отсутствие плохо сказывается на их воспитании и психике»

• Главное из речи Кокорина: «Тех свидетелей, которых не хватало, нашли мы. На даче показаний следователь оскорбил меня» / «Никакого сговора не было, мой удар был в ответ на оскорбления, это видно на записи. Почему мне были предъявлены обвинения и по Соловчуку, хотя видно, что я его и пальцем не тронул?» / «Вину признаю частично. То, что я намерен скрываться, это невозможно — я спортсмен и каждый день нахожусь в определeнном месте, я узнаваемое лицо даже в РФ, куда-то уезжать не вижу смысла»

• Адвокат Кокорина: «На основании материалов дела мой подзащитный содержится под стражей только из-за двух ударов. В обоих случаях не вызывали полицию, Соловчук скрылся с места преступления, а Пак с моим подзащитным обменялись рукопожатиями. Посетители кафе тоже не высказывали недовольств» / «Прошу суд рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения на домашний арест или на залог, но не больше 10 миллионов рублей. А незаконное ходатайство следователя прошу не удовлетворять»

• Адвоката брата футболиста – Кирилла Кокорина – особенно интересно слушать: «Государственная машина преподнесла достаточный урок моему юному доверителю. Он изменился на глазах – мы обсуждаем с ним книги. Ему дома надо уроки учить» / «Мощнейший злодей. Именно так следствие рисует моего подзащитного. Его, на фоне этих сильных ребят... Нет, он тоже сильный, но пока только духом» / «Своей тонкой рукой, ладонью этой руки Кирилл Кириллович ударил Пака. А у того нашли закрытую черепно-мозговую травму!»

• Мероприятие длится долго. В 14:50 судья удалился в комнату, где примет окончательное решение. Пауза должна была быть 40-минутной, но даже спустя час вердикт не был вынесен.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Спустя почти два часа вынесено решение. Арест Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого – продлен до 8 февраля. «Не усматривая оснований для отмены данной меры пресечения, принимая во внимание объeм следственный действий, ходатайство обвинения удовлетворить»

Новый год виновные встретят в СИЗО. Впрочем, решение может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение трех дней.

Использованы цитаты из материала championat.com.

«Ну какие они преступники?!». Россия обсуждает новый срок Кокорина и Мамаева

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Россия Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (25)
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vladimir-7
1544011917
Суду пора заканчивать эту показуху и отпускать футболистов на свободу и пора им заниматься делом.
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giluxa1963
1544013596
урок хороший как для них так и для других
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Hoahin
1544016489
Если сам Песков сказал что они должны понести наказание, то тут уж ничего не спасет. Как партия решит - то суд и делает. Видно же что по указке работают.
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Ай
1544017483
Стандартный бред гос-системы. Идиотизм полный перебор. *запятые в любом месте
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ivanthebest
1544017655
Сейчас всё делают так, чтобы у народа, который ещё месяц назад (к слову) требовал их усадить и надолго, вызвать чувство жалости, сострадания и несправедливости, дабы поднять ещё одну шумиху, но уже в обратном направлении. Делается ли это специально? Возможно. Но, судя по всему, что Санёк, что Мамай так и не поняли до конца почему они там оказались... Заученные фразы от адвоката, с попыткой наезда, даже в их ситуации! Никакой искренности и раскаянья. Мне честно говоря не доставляет никакого кайфа их там видеть, но что я хочу больше всего, чтобы они РЕАЛЬНО изменились и вышли на свободу более адекватными людьми не оторванными от реальности из-за своей вседозволенности и мажорства.
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guron88
1544020340
Вот и славненько. В 95-м, ребята восемнадцатилетние, ничего не сделали, а их в Чечню генералы на смерть посылали...А эти два ушлёпка, нашкодили и за полтора месяца в тёплом СИЗО уже пообсирались. Миллионеры хреновы. Пусть посидят, и за тех пацанов тоже...
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afw13
1544023483
Кокорин:"На даче показаний следователь оскорбил меня". что ж ты следаку не всёк, или только по-тихому на улице можешь толпой одного отпинать?
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dik_fransis
1544029992
по ним видно что они так раскаялись аж дальше некуда
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denzillo
1544036152
Люди, одумайтесь и хватит нести чушь уже! Давайте по фактам: 1. Кокорин и Мамаев преступили закон-наказание определено в УК РФ- необходимо соблюдать законы ВСЕМ без исключчения гражданам. 2. Они оба зарвавшиеся небожители и 100 % не сожалеют о содеянном и более того-уверен сейчас ненавидят эту "челядь потерпевших" из за которых их бедных сейчас общество мунштруют 3. Выпусти их сейчас- они ещё более уверуют в свою безнаказанность . 4. Подобные им "небожители" также убедяться в том-что всё можно- 2 месяца в сизо с многомилиооными подгонами от родственников- НЕ ПРОБЛЕМА. 5. И самое главное- когда эти два дауна били людей- им было всё равно о последствиях, в плане того что можно убить, сделать инвалидом человека -оставив без отца детей....и т.д. Итог- Ни о каком прощении и быть речи не может! Более того -максимальное наказание им по статьям ук, т.к. это публичные люди и на них ровняются дети, подростки! Спасибо за внимание- кто за, палец вверх
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Sola
1544053514
Адвокат Кокорина: «Соловчук скрылся с места преступления» Э, телеведущая Ушакова нашла Соловчука без сознания и всего в крови у машины. Вызвала скорую, которая и увезла потерпевшего в больницу. Это, оказывается, теперь называется "жертва избиения СКРЫЛАСЬ с места преступления". Это за гранью, это жесть. Адвокат Кирилла Кокорина: «Он изменился на глазах – мы обсуждаем с ним книги. Ему дома надо уроки учить» Бедный 19-летний грудной ребенок нигде не учится и не работает. Какие уроки? Бред очередной. Мамаев: «Что касается Соловчука, я частично признаю вину» Почему частично-то, он же больше всех бил водителя? Странно. Мамаев: «У меня два несовершеннолетних ребeнка, я должен с ними находиться, отсутствие плохо сказывается на их воспитании и психике» С психикой ладно, дети могут переживать, но воспитание при чем? Это ответка жене, типа она детьми не занимается, а любитель изменять жене, побухать и покуралесить в стрип-баре - отец года, оказывается? Ну-ну. Цирк просто.
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