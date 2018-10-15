Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

    Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м


    1
    Голосов: 2
    15.10.2018 15:00
    Безумный год.

    Георгий Джикия

    Год начался со скандала: 13 января Джикия запостил в твиттер «Спартака» видео о бразильских легионерах со словами «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Множество организаций осудило этот поступок, отреагировали даже в ФИФА. В «Спартаке» пытались замять инцидент видеообращением от лица бразильцев, но общественный резонанс снизить не удалось. Клуб удалил публикацию и выступил с извинениями. Тем забавнее, что не так давно Роналду и Эвра также шутили над друзьями, называя их шоколадками, но о расизме никто не говорил.

    Дмитрий Тарасов

    В мае набирала обороты история о том, как полузащитник «Локомотива» ударил болельщика «Спартака» в одном из московский заведений. Тот сфотографировал Тарасова в компании братьев Миранчуков с кальяном и опубликовал кадр в сторис инстаграма. «Где-то через 40-60 минут ко мне подбежал Тарасов. Спросил: «Это ты сделал?» Я сразу понял, о чем речь, ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком – ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели», – рассказал фанат.

    «Бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было. Кто-то хочет какую-то провокацию, наверное, устроить», – позже отреагировал на инцидент Тарасов. Директор ресторана сообщил, что камеры в помещении просто следят за сотрудниками, но не записывают видео. Прибывшая полиция не сумела найти видеодоказательств.

    А еще Тарасов, по сообщению адвоката его первой жены, на протяжении шести лет не выплачивает алименты на сумму более 15 миллионов рублей.

    Игорь Денисов

    16 апреля на базе «Локомотива» проводилось допинг-тестирование. Капитан «Локо» оскорбил инспектора и оставил надпись «дебилы» в протоколе, за что был оштрафован на миллион рублей.

    «Меня терзали два с половиной часа. Со мной говорили: «Выйди. Зайди. Подпиши. Сюда – нельзя. На тренировку – нельзя». Я терпел, терпел, терпел – вопросов нет. Но самый пик настал, когда он зашел со мной в туалет. Так всегда делают, вопросов нет. Но он (Денисов встает со стула – Sports.ru) заставил меня снять штаны по колено, подтянуть футболку до груди и сам встал прямо вплотную... Когда мне начали оформлять документы, он спросил: «Есть претензии к нашей работе?» – «Да, есть». Мне дали бумагу, ну я и написал: «Полные дебилы». И ушел», – рассказал Денисов.

    Федор Смолов

    Смолова называли одной из главных надежд сборной России на ЧМ-2018, а в итоге он всех разочаровал. Негативный фон вокруг футболиста сложился и в обычной жизни. В апреле он обматерил фанатов «Краснодара», которые освистали его во время замены в неудачном матче против «Анжи», а после проваленного ЧМ разбил машину в уличной гонке.

    «Бывает такое, такая полоса. Не справился с давлением на турнире и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка», – поделился мнением об инциденте отец игрока. Сам Смолов сообщил, что плохо себя чувствовал, поэтому потерял управление.

    В результате, футболиста лишили прав на год и обязали возместить ущерб на сумму 58 тысяч рублей.

    Федор Чалов

    ЦСКА в начале сезона выиграл матч за Суперкубок России у «Локомотива» на переполненном стадионе «Нижний Новгород». Победный мяч на 106-й минуте забил Хосонов, а в игроков ЦСКА с трибуны фанатов «Локо» прилетела бутылка, которую пнул обратно Чалов, причем не в сторону, а точным ударом обратно на трибуну. Футболиста оштрафовали на 50 тысяч рублей.

    Впрочем, инцидент на Чалова никак не повлиял – он стал стремительно забивать в РПЛ и до сих пор лидирует в гонке бомбардиров с семью мячами.

    Денис Глушаков

    В середине сентября капитан «Спартака» поставил лайк под записью актера Назарова, который в стихах раскритиковал главного тренера – Массимо Карреру. Глушакова отстранили от тренировок с командой, а в сеть попало видео из сауны, где он отдыхал с другой женщиной.

    Позже оказалось, что Глушаков разводится с женой. Суд арестовал имущество супругов в рамках бракоразводного процесса, а затем в СМИ появились сообщения о том, что футболиста могут привлечь к уголовной ответственности за вывод денег. Брак разваливается, а место на поле у Глушакова есть пока лишь в играх за молодежную команду.

    Александр Кокорин, Павел Мамаев

    Утром 8 октября Кокорин и Мамаев вместе с друзьями поучаствовали в избиении водителя ведущей «Первого канала», а затем подрались с чиновником Минпромторга. Футболисты заключены под стражу до 8 декабря и отправлены в СИЗО «Бутырка». Сообщается, что «Краснодар» намерен уже сейчас расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» хочет дождаться решения суда по Кокорину.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

    История Кокорина – трагедия для всех нас

    Евгений Башкиров, Георгий Тигиев

    На волне скандала с Кокориным и Мамаевым в неприятную историю вляпались игроки «Крыльев Советов». Башкирова поймали за вождением в нетрезвом виде – показатель алкоголя в крови превышал допустимый предел в три раза. Тигиева задержали по подозрению в употреблении наркотиков – тестирование показало наличие в организме амфетамина. Кроме того, арендованного у «Спартака» футболиста могут надолго дисквалифицировать за амфетамин.

    Башкирова поймали пьяным, у Тигиева ищут наркотики. Новые скандалы в РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РПЛ
    Рейтинг: 1 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 16 октября 2018, 12:22

      Джикия вовсе не Роналду или Эвра. Этот тафгай уровня сраптага и не более. Ему бы поучиться и стать максимально таким же игроком, а не обезьянничать в Инстаграме.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      AleksanderS 16 октября 2018, 08:14

      Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев могут соорудить мяч собственными руками в СИЗО, заявил боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

      «Они мячик могут из хлеба слепить, в несколько носков связать, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой - отрабатывать удары», - отметил боец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      Victor1961 16 октября 2018, 07:45

      В семье не без уродов, а вообще хотелось бы и про чего-нибудь хорошее прочитать, про наш футбол, про наших футболистов.......Поищите.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 15 октября 2018, 23:49

      на самом деле продолжает набирать обороты пиар сборной ..нынешней ...такими темпами и Мутко скоро на руках начнут носить .....все же должны понимать ,что у пиара 2 стороны и когда уже нечем поддерживать "святость " клиентов начинают очернять всеми способами их коллег ,чтобы на их фоне все казалось еще лучше...самое интересное будет когда это все лопнет ,а это рано или поздно произойдет ... кто останется у разбитого корыта? на это в любой ситуации есть ответ-болельщик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 15 октября 2018, 22:59

      Скандалы,интриги,расследования...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 15 октября 2018, 21:02

      глушак допрыгался, 15 лямов в месяц- зто не шутки! женку сам испортил-постоянные фотосесси на гаити)))после гаити ясен дело и не хочу и голова болит! вот и ударился дурилка в сауну ! вешай плоские коньки на гвоздь и в бизнес с головой как керж,арша и березы... вон с футбола! нормальные пацаны и без вас нормально играют и выигрывают!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 15 октября 2018, 20:55

      Бл...!!! Задолбали авторы Дом 2 разводить-уже захожу сюда тупо по привычке!!! Надеюсь скоро от нее избавлюсь!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 > LIO1987 15 октября 2018, 23:12

      аналогично, надо искать другой ресурс.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 октября 2018, 20:17

      Тигиева можно вычеркнуть.Повторная проба показала, что трахать мозги теперь будут полицейским и тем деятелям из СМИ, что подхватили враньё.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 15 октября 2018, 20:02

      ну все всех расстрелять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Алеха32 15 октября 2018, 19:59

      Бомбардир, давай найди за наших футбольных балбесов хороших новостей, а то шлака хватает за прошлую неделю ! Есть же нормальные , которые не пью и сиротам помогают, а то такое чувство одна амораль на поле выходит.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 