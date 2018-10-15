Драки, расизм, оскорбления. Самые шумные скандалы русских футболистов в 2018-м

Безумный год.

Георгий Джикия

Год начался со скандала: 13 января Джикия запостил в твиттер «Спартака» видео о бразильских легионерах со словами «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Множество организаций осудило этот поступок, отреагировали даже в ФИФА. В «Спартаке» пытались замять инцидент видеообращением от лица бразильцев, но общественный резонанс снизить не удалось. Клуб удалил публикацию и выступил с извинениями. Тем забавнее, что не так давно Роналду и Эвра также шутили над друзьями, называя их шоколадками, но о расизме никто не говорил.

Дмитрий Тарасов

В мае набирала обороты история о том, как полузащитник «Локомотива» ударил болельщика «Спартака» в одном из московский заведений. Тот сфотографировал Тарасова в компании братьев Миранчуков с кальяном и опубликовал кадр в сторис инстаграма. «Где-то через 40-60 минут ко мне подбежал Тарасов. Спросил: «Это ты сделал?» Я сразу понял, о чем речь, ответил: «Да». Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком – ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели», – рассказал фанат.

«Бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было. Кто-то хочет какую-то провокацию, наверное, устроить», – позже отреагировал на инцидент Тарасов. Директор ресторана сообщил, что камеры в помещении просто следят за сотрудниками, но не записывают видео. Прибывшая полиция не сумела найти видеодоказательств.

А еще Тарасов, по сообщению адвоката его первой жены, на протяжении шести лет не выплачивает алименты на сумму более 15 миллионов рублей.

Игорь Денисов

16 апреля на базе «Локомотива» проводилось допинг-тестирование. Капитан «Локо» оскорбил инспектора и оставил надпись «дебилы» в протоколе, за что был оштрафован на миллион рублей.

«Меня терзали два с половиной часа. Со мной говорили: «Выйди. Зайди. Подпиши. Сюда – нельзя. На тренировку – нельзя». Я терпел, терпел, терпел – вопросов нет. Но самый пик настал, когда он зашел со мной в туалет. Так всегда делают, вопросов нет. Но он (Денисов встает со стула – Sports.ru) заставил меня снять штаны по колено, подтянуть футболку до груди и сам встал прямо вплотную... Когда мне начали оформлять документы, он спросил: «Есть претензии к нашей работе?» – «Да, есть». Мне дали бумагу, ну я и написал: «Полные дебилы». И ушел», – рассказал Денисов.

Федор Смолов

Смолова называли одной из главных надежд сборной России на ЧМ-2018, а в итоге он всех разочаровал. Негативный фон вокруг футболиста сложился и в обычной жизни. В апреле он обматерил фанатов «Краснодара», которые освистали его во время замены в неудачном матче против «Анжи», а после проваленного ЧМ разбил машину в уличной гонке.

«Бывает такое, такая полоса. Не справился с давлением на турнире и, как следствие, все остальное… Авария – это конечная точка», – поделился мнением об инциденте отец игрока. Сам Смолов сообщил, что плохо себя чувствовал, поэтому потерял управление.

В результате, футболиста лишили прав на год и обязали возместить ущерб на сумму 58 тысяч рублей.

Федор Чалов

ЦСКА в начале сезона выиграл матч за Суперкубок России у «Локомотива» на переполненном стадионе «Нижний Новгород». Победный мяч на 106-й минуте забил Хосонов, а в игроков ЦСКА с трибуны фанатов «Локо» прилетела бутылка, которую пнул обратно Чалов, причем не в сторону, а точным ударом обратно на трибуну. Футболиста оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Впрочем, инцидент на Чалова никак не повлиял – он стал стремительно забивать в РПЛ и до сих пор лидирует в гонке бомбардиров с семью мячами.

Денис Глушаков

В середине сентября капитан «Спартака» поставил лайк под записью актера Назарова, который в стихах раскритиковал главного тренера – Массимо Карреру. Глушакова отстранили от тренировок с командой, а в сеть попало видео из сауны, где он отдыхал с другой женщиной.

Позже оказалось, что Глушаков разводится с женой. Суд арестовал имущество супругов в рамках бракоразводного процесса, а затем в СМИ появились сообщения о том, что футболиста могут привлечь к уголовной ответственности за вывод денег. Брак разваливается, а место на поле у Глушакова есть пока лишь в играх за молодежную команду.

Александр Кокорин, Павел Мамаев

Утром 8 октября Кокорин и Мамаев вместе с друзьями поучаствовали в избиении водителя ведущей «Первого канала», а затем подрались с чиновником Минпромторга. Футболисты заключены под стражу до 8 декабря и отправлены в СИЗО «Бутырка». Сообщается, что «Краснодар» намерен уже сейчас расторгнуть контракт с Мамаевым, «Зенит» хочет дождаться решения суда по Кокорину.

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Евгений Башкиров, Георгий Тигиев

На волне скандала с Кокориным и Мамаевым в неприятную историю вляпались игроки «Крыльев Советов». Башкирова поймали за вождением в нетрезвом виде – показатель алкоголя в крови превышал допустимый предел в три раза. Тигиева задержали по подозрению в употреблении наркотиков – тестирование показало наличие в организме амфетамина. Кроме того, арендованного у «Спартака» футболиста могут надолго дисквалифицировать за амфетамин.

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