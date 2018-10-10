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    8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева


    2.5
    Голосов: 34
    10.10.2018 12:25
    Кто виноват – очевидно, но многое смущает.

    10 лет дружбы – это правда отмечают?

    Этот вопрос вообще задают многие. Все понятно, если речь идет о годовщине знакомства с девушкой. Отмечал ли в вашем окружении кто-нибудь когда-либо подобные даты, и нормально ли это в целом? Странности происходят уже с самого начала.

    Почему оба видео показаны кусками?

    Вероятно, их обрезали, чтобы показать всю суть конфликта без прелюдий. С другой стороны, даже в этом немом кино (очень жаль, что без звука) кое-что было бы ясно, если б видео начиналось чуть пораньше. Особенно это касается инцидента в кафе, где показывают уже едва ли не финальную фазу действия.

    Кто двигает камеру в моменте с избиением на улице?

    Это происходит в тот момент, когда потерпевшего догоняют Мамаев и брат Кокорина. В целом, неизвестно, какой тип камеры используется. Может быть, реагирующая на движение камера поворачивается автоматически. Но при просмотре видеозаписи все равно кажется, что снимает человек. Вопрос, кто же это, и откуда вообще велась съемка?

    Кто еще был с Кокориными и Мамаевым?

    Помимо футболистов удалось идентифицировать брата Кокорина, но кто остальные, так активно размахивающие руками и ногами в эпизоде с избиением на улице? Имеют ли они какое-то отношение к футболу и как вообще связаны с игроками? Пока об этом тоже нет никакой информации.

    Как Кокорин после тяжелого восстановления настолько легко нарушает режим?

    Чтобы восстановиться от травмы, приходилось серьезно тренироваться, соблюдать режим, вести правильный образ жизни. Даже учитывая перерыв на матчи сборных, совершенно непонятно, как форвард «Зенита» вообще согласился на то, чтобы гулять всю ночь, да и, вероятно, пить во время этого совсем не воду или сок. Тренировки были не на следующий день, Кокорин получил несколько выходных, но как можно нанести такой удар по организму после столь длительного восстановления?

    Почему Кокорин и Мамаев не были задержаны ни в понедельник, ни во вторник?

    Еще одна странная история. Телеграм-канал Mash сообщил, что во вторник были допрошены участники драки, но все кроме братьев Кокориных и Мамаева. По информации канала, эта троица будет допрошена в среду, в отделении же считают, что футболисты специально тянут время, чтобы в их крови не обнаружили что-то особенное.

    С этим-то все понятно. Вопрос, почему сама полиция не настояла на задержании и не произвела его вовремя? Вероятно, вопрос риторический.

    Почему эта компания все время натыкалась на известных людей?

    В сапсане с ними ездил известный стенд-ап комик Данила Поперечный. Рядом со стрип-клубом они избили шофера ведущей «Первого канала». В кафе наехали на чиновника Минпромторга. Везде сплошь знаменитости. Не слишком ли странное совпадение? С другой стороны, в тех местах, где бывают Кокорин и Мамаев, наверняка встретишь еще и не таких людей. Но совпадение все равно поражает.

    «Краснодар» разрывает контракт. Почему «Зенит» еще сомневается?

    Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что сделает все возможное, чтобы игрок перестал играть за клуб. В палате по разрешению споров уже есть бумага о расторжении контракта с Мамаевым. «Зенит» же в понедельник «осудил участие Кокорина в инциденте», во вторник пообещал его наказать.

    В клубе не хотят принимать резких решений. Даже если идти на разрыв контракта, все детали даже чисто юридически должны быть учтены. Вероятно, контракт Мамаева в «Краснодаре» составлен проще. Впрочем, от «Зенита» все равно ждут сообщения о разрыве соглашения. Другого хода от клуба общественность уже не примет.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    История Кокорина – трагедия для всех нас

    Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

    «Хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина не встретили». Реакция страны

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 34
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +1126

      richi 15 октября 2018, 23:36

      Обычные парни, которые смогли зарабатывать хорошие деньги, а вовсе не люди из высшей касты, как Багдарасян. Из нашей они касты, из обычной. Обычные работяги, но с высокой зарплатой. Подразгулялись, А где гулянка без мордобоя? Тяжких никому не нанесли... ну фингалы у водилы - дело поправимое, у чина вообще ничего, так еще и второго чина потерпевшим приплетают... Короче хрень какая то... Раздули из мыши слона. Всех бы за такое судили, на свободе остались бы только те, кто на улицу не выходит.

      0
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      Рейтинг: +10

      Ойли > richi 17 октября 2018, 03:56

      Обычное быдло? да, точно. Не надо тут к СВОЕЙ касте и к СВОИМ правилам жизнедеятельности других приплетать. Если для ВАС будет открытием, что бывают гулянки без мордобоев, то Вас ждут еще много удивительных открытий, судя по Вашему уровню развития. Работяги))

      0
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      Рейтинг: +10

      Ойли > richi 17 октября 2018, 04:01

      Слышь, забыл добавить. Ты, наверное, любишь прийти в кафе, посидеть, стулом по эполету получить... Выходишь из кафе в тонусе и радуешься, что день прошел не зря? потом рассказываешь свои друзьям и девушкам, что такого-то числа тебе такой-то стулом по башке надавал, а в таком-то году тебе Васька-Хромой табурет о башку раскрошил. Для ВАС это дело нормальное, по ходу, у ВАС . А у нас это называется беспредел и быдлостан. За беспредел надо отвечать.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > Ойли 18 октября 2018, 16:24

      По ходу, недоразвитый я какой то. Могу перебрать двигатель,, перетянуть салон авто, покрасить авто, шить одежду, сделать отделку квартиры выше уровня "евроремонта", изготовить мебель, выполнить не очень сложный ремонт электрооборудования и аппаратуры, построить дом, бренчу на муз инструментах (в 13 лет сам сделал 2 электрогитары), с раннего детства читаю книги по истории, истории религий, происхождению народов (не художественные)... сейчас вот сижу, проект дома рисую человеку...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 октября 2018, 21:37

      Очевидная заказуха. Ищи тех, кому выгодно!

      -1
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      Рейтинг: +232

      Sterh 11 октября 2018, 09:41

      "Везде сплошь знаменитости"
      Да уж - водитель журналиста и Пак - пипец, знаменитости.. пройти по улице не могут, чтоб 100 автографов не дать.
      "Вопрос, кто же это, и откуда вообще велась съемка?"
      Какая нахер разница - кто и откуда снимает?? В чем вопрос?

      А ответ один, простой - БОГАТЫЕ И ИЗВЕСТНЫЕ люди в нашей стране абсолютно охреневают от вседозволенности и безнаказанности.
      Гонять бухими по дорогам, избить азиата в кафе, вломить журналистке в "розовой кофточке" - все можно.
      Не все, конечно.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 11 октября 2018, 05:38

      Гнусные статейки пошли.
      Во-первых, что такое провокация? Где в УК или УПК хоть что-то написано о провокации? Нет там ничего про это. Вас оскорбляют - жалуйтесь в полицию или оскорбите в ответ, но без рукоприкладства. Вам сделали замечание - это вообще не преступление, за такое не штрафуют и рожу не бьют адекватные люди.
      Если за слово вы начали драться, вы и будете виновным в нанесении телесных повреждений. Нигде в УК не сказано, что можно кулаком ударить оппонента за мат.
      Во-вторых, даже те куски видео, что доступны, показывают, насколько агрессивной была вся шайка дегенератов. На таких просто косо посмотришь - уже бегут с кулаками.

      Как можно в 21 веке пытаться оправдать дикарей? Какая провокация? Или Пак с водителем умоляли футболистов избить их на камеру? Сами брали руки Мамаева и били себя ими по лицу?
      Если и СМИ щас начнут оправдывать деградантов и быдло, тогда этой стране точно конец. Господь, жги, как говорится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 11 октября 2018, 02:10

      Блин, странно все это)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +122

      АлексOZ 11 октября 2018, 01:10

      а вам не кажется, что в этом странном деле очень много странностей??!!! слишком много шума из-за "обычного" чиновника. с криками "покарать" выступили все!!! одержимый Соловьёв (в первых рядах), все к аналы, даже Мария Захарова прокричала "стулом по морде" (хотя раньше всегда заявляла, что не комментирует внутренние вопросы), какие то "пробитые" и всеми забытые боксёры и бойцы ММА, "сожалеют" что их не оказалось рядом, с комментами про этих балерин засветился даже Данила Поперечный!!?????? Получается парни носились по городу и били "нужных" людей в "нужное" время. Какая то совсем неадекватная агрессия, вам не кажется??? Слишком как-то всё...... Может парни просто трахнули чью-то не по рангу тёлку, ну и век господства СМИ им прилетело по полной???!!!! А ведь многие, Уткин, Жирик, Тактаров, да и клубы очень аккуратно, даже слишком, ведут себя и рассуждают по этой теме, да и вопросики задавать не стесняются. А то смотри, даже продажные и готовые за деньги на всё адвокаты отказываются защищать друзей. Запугали??? А фотки везде какие навешали, прям не дружба мужская с детства, а голубки нежные. И все вокруг тяфкают, пытаются укусить прогнувшись. Я не защищаю этих футбалёров, не фанат футбольный, болею за Спартак, и слабо себе представляю кто они, больше из сплетниТВ, но в этом деле что-то очень сильно пахнет.....

      6
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      Рейтинг: +570

      avera > АлексOZ 11 октября 2018, 18:09

      А если эти два дебила задолбили бы людей?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko > avera 15 октября 2018, 19:26

      а ты не дебил.? присмотрись с своему псевдониму.

      0
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      Рейтинг: +570

      avera > val-berezko 17 октября 2018, 15:34

      псевдоним для таких дебил как val-berezko

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 11 октября 2018, 01:07

      Вопросы такие возникать должны у любого здравомыслящего человека , а уж во времена великого пиара тем более...очень жаль ,что многим все понятно ...часто слышал фразу тут в комментариях "А если бы твоего отца,брата , кота так отмутузили ,то ....." -так задайтесь вопросом " А что если это действительно провокация, подстава и все ,что с этим связано ???" ...очевиднейшие же моменты есть-камерой кто-то управлял(не верю,что камеры работали в режиме авто и реагировали на движение только "главных героев") ...а ведь у нас есть насколько я помню статья за неоказание помощи ; подготовленная нарезка -первый признак заказа....ни одного варианта полной съемки,-а зачем? быдлу хватит вброса .....чем больше информации -тем меньше вероятность,что большинство сделает "правильные " выводы .....не упомянули еще ,что большинство комментариев по этой теме якобы дает кто ? скорее всего очень высокоморальные борцы за справедливость ...и прям сразу после инцидента ,как будто ждали ..отсутствие мнений действительно уважаемых людей как всегда никого не настораживает ...водителю здоровья конечно , но почему его никто не спросил зачем он нанес первый удар ,разговаривающему с ним человеку ?у нормального человека работает всегда подсознательно чувство самосохранения -нормальный человек не будет бить первым ..ну если только он не хотел сознательно,чтобы ему напинали ...за деньги люди частенько и в камикадзе "записываются".....ну а о системе распознавания лиц вообще анекдот -идентифицировали людей в шапке и балахоне ..замечательно,а голых чиновников в различных в саунах,бухими за рулем при съемке в качестве HD СМИ раньше всегда называли максимум "людьми очень похожими" на персонажей ,о которых собственно и шла речь ...сказочно все складно )
      Человеческой натуре всегда присуща необоснованная жестокость ,при смешивании с алкоголем превращающаяся в неадекватное поведение -этим можно пользоваться ...как и "общественным " мнением ,управление которым в последнее время оттачивают в угрожающих масштабах

      4
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      ...
      Рейтинг: +122

      АлексOZ > kupryaev 11 октября 2018, 01:13

      друг, удивительно, как мы одновременно, почти об одном и том же ))))) радует, что не только мне кажется.... )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +76

      Наш > АлексOZ 11 октября 2018, 10:50

      И я с Вами, друзья! Слова, в том числе и матерные, словам рознь.На одни можно промолчать, на другие ответить такими же словами. А третьи могут повлечь и физическое воздействие. Вспомним Зидана, Хабиба (совсем не давно). У нас на Сев. Кавказе за мат с упоминанием матери могут и убить. Так, что явная провокация. И возможно, что Мамаев с Кокриным в ней только пешки.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > kupryaev 11 октября 2018, 15:29

      Всеми руками и ногами за! Всё зто раздуто не спроста. Жалко мальцов если эта подстава

      2
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      ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 > smersh45 11 октября 2018, 16:29

      Даже если не подстава, ну набили кому-то рыло, а может было за что!
      Такой хай подняли, что как будто никто никогда кулаками не махал..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +68031

      portero 11 октября 2018, 00:56

      прикололо с камерой , охрана легко двигает камеру с пульта, и с мобильного можно двигать свою камеру и т.д....

      8
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    • ...
      Рейтинг: +8

      cgfhnfr666 10 октября 2018, 23:06

      а мне интересно почему бомжеватый сменил свою вполне норм фамилию на кокорин?!чудо...

      -2
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      Рейтинг: +57

      Батарея Не Нагрелась 10 октября 2018, 22:57

      Они уже теперь «очень расстроены ситуацией». Если верить телеграм-канал Mash.

      4
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