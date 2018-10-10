8 странных вопросов в деле Кокорина и Мамаева

Кто виноват – очевидно, но многое смущает.

10 лет дружбы – это правда отмечают?

Этот вопрос вообще задают многие. Все понятно, если речь идет о годовщине знакомства с девушкой. Отмечал ли в вашем окружении кто-нибудь когда-либо подобные даты, и нормально ли это в целом? Странности происходят уже с самого начала.

Почему оба видео показаны кусками?

Вероятно, их обрезали, чтобы показать всю суть конфликта без прелюдий. С другой стороны, даже в этом немом кино (очень жаль, что без звука) кое-что было бы ясно, если б видео начиналось чуть пораньше. Особенно это касается инцидента в кафе, где показывают уже едва ли не финальную фазу действия.

Кто двигает камеру в моменте с избиением на улице?

Это происходит в тот момент, когда потерпевшего догоняют Мамаев и брат Кокорина. В целом, неизвестно, какой тип камеры используется. Может быть, реагирующая на движение камера поворачивается автоматически. Но при просмотре видеозаписи все равно кажется, что снимает человек. Вопрос, кто же это, и откуда вообще велась съемка?

Кто еще был с Кокориными и Мамаевым?

Помимо футболистов удалось идентифицировать брата Кокорина, но кто остальные, так активно размахивающие руками и ногами в эпизоде с избиением на улице? Имеют ли они какое-то отношение к футболу и как вообще связаны с игроками? Пока об этом тоже нет никакой информации.

Как Кокорин после тяжелого восстановления настолько легко нарушает режим?

Чтобы восстановиться от травмы, приходилось серьезно тренироваться, соблюдать режим, вести правильный образ жизни. Даже учитывая перерыв на матчи сборных, совершенно непонятно, как форвард «Зенита» вообще согласился на то, чтобы гулять всю ночь, да и, вероятно, пить во время этого совсем не воду или сок. Тренировки были не на следующий день, Кокорин получил несколько выходных, но как можно нанести такой удар по организму после столь длительного восстановления?

Почему Кокорин и Мамаев не были задержаны ни в понедельник, ни во вторник?

Еще одна странная история. Телеграм-канал Mash сообщил, что во вторник были допрошены участники драки, но все кроме братьев Кокориных и Мамаева. По информации канала, эта троица будет допрошена в среду, в отделении же считают, что футболисты специально тянут время, чтобы в их крови не обнаружили что-то особенное.

С этим-то все понятно. Вопрос, почему сама полиция не настояла на задержании и не произвела его вовремя? Вероятно, вопрос риторический.

Почему эта компания все время натыкалась на известных людей?

В сапсане с ними ездил известный стенд-ап комик Данила Поперечный. Рядом со стрип-клубом они избили шофера ведущей «Первого канала». В кафе наехали на чиновника Минпромторга. Везде сплошь знаменитости. Не слишком ли странное совпадение? С другой стороны, в тех местах, где бывают Кокорин и Мамаев, наверняка встретишь еще и не таких людей. Но совпадение все равно поражает.

«Краснодар» разрывает контракт. Почему «Зенит» еще сомневается?

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что сделает все возможное, чтобы игрок перестал играть за клуб. В палате по разрешению споров уже есть бумага о расторжении контракта с Мамаевым. «Зенит» же в понедельник «осудил участие Кокорина в инциденте», во вторник пообещал его наказать.

В клубе не хотят принимать резких решений. Даже если идти на разрыв контракта, все детали даже чисто юридически должны быть учтены. Вероятно, контракт Мамаева в «Краснодаре» составлен проще. Впрочем, от «Зенита» все равно ждут сообщения о разрыве соглашения. Другого хода от клуба общественность уже не примет.

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

История Кокорина – трагедия для всех нас

Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

«Хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина не встретили». Реакция страны

Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала