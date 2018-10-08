Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

Это уголовное преступление.

Что произошло

• У медиа Mash, которое специализируется на эксклюзивных инсайдах, сегодня днем появилась новость: Александр Кокорин и Павел Мамаев избили российского чиновника в одном из столичных кафе сети «Кофемания».

• Один из двух футболистов подошел к другому посетителю, сказал что-то, после чего ударил его стулом. Чуть позже выяснилось: пострадавшим был чиновник Денис Пак.

• Ближе к вечеру появилось видео, которое раскрыло сразу несколько деталей. Во-первых, Пака ударил стулом именно Кокорин (Мамаев, который оттаскивал и пытался помешать ему), спустя пару секунд брат Кокорина дал Паку пощечину. Во-вторых, через некоторое время после начала в потасовку вмешались менеджеры заведения, оттаскивая драчунов, и помощники чиновника, почему-то заламывающие руки Мамаеву. Видеоролик заканчивается тем, что в толкотню вмешиваются женщина, которая пытается увести одного из футболистов подальше от потасовки.

twit text — Breaking Mash (@BreakingMash) 8 октября 2018 г.

• Кроме того, издание «Говорит Москва» сообщило: от Кокорина и Мамаева пострадал еще один сотрудник Минпромторга России – генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Кто такой Пак

Денис Пак работает руководителем департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга. Драка же началась из-за не очень приличного поведения компании футболистов: они шумели, мешали посетителям, сотрудники ресторана изначально подумали, что игроки были пьяны. Пак сделал замечание компании. Как сообщает Mash, в ответ игроки начали оскорблять Пака по национальному признаку (называли китайцем) и посоветовали ему уехать и делать замечания «к себе на родину».

Что будет дальше

Денис Пак снял побои и написал заявление в прокуратуру. Адвокат чиновника Геннадий Удунян сказал: «Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные – их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки».

После того, как Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями покинули «Кофеманию», водитель Пака вызвал своему шефу скорую. Тот от госпитализации отказался.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, дело будет рассмотрено соответственно ст. 116 УК РФ «Побои». Эта статья предусматривает наказание от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы до лишения свободы на срок до двух лет. Адвокат Пака сообщил, что пострадавшая сторона будет добиваться изменение статьи на ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В этом случае виновные получат либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо срок до пяти лет.

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