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    • Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала


    4.4
    Голосов: 19
    08.10.2018 23:36
    Это уголовное преступление.

    Что произошло

    • У медиа Mash, которое специализируется на эксклюзивных инсайдах, сегодня днем появилась новость: Александр Кокорин и Павел Мамаев избили российского чиновника в одном из столичных кафе сети «Кофемания».

    • Один из двух футболистов подошел к другому посетителю, сказал что-то, после чего ударил его стулом. Чуть позже выяснилось: пострадавшим был чиновник Денис Пак.

    • Ближе к вечеру появилось видео, которое раскрыло сразу несколько деталей. Во-первых, Пака ударил стулом именно Кокорин (Мамаев, который оттаскивал и пытался помешать ему), спустя пару секунд брат Кокорина дал Паку пощечину. Во-вторых, через некоторое время после начала в потасовку вмешались менеджеры заведения, оттаскивая драчунов, и помощники чиновника, почему-то заламывающие руки Мамаеву. Видеоролик заканчивается тем, что в толкотню вмешиваются женщина, которая пытается увести одного из футболистов подальше от потасовки.

    • Кроме того, издание «Говорит Москва» сообщило: от Кокорина и Мамаева пострадал еще один сотрудник Минпромторга России – генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

    Кто такой Пак

    Денис Пак работает руководителем департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга. Драка же началась из-за не очень приличного поведения компании футболистов: они шумели, мешали посетителям, сотрудники ресторана изначально подумали, что игроки были пьяны. Пак сделал замечание компании. Как сообщает Mash, в ответ игроки начали оскорблять Пака по национальному признаку (называли китайцем) и посоветовали ему уехать и делать замечания «к себе на родину».

    Что будет дальше

    Денис Пак снял побои и написал заявление в прокуратуру. Адвокат чиновника Геннадий Удунян сказал: «Кокорин и Мамаев издевались над моим клиентом по национальному признаку. Оскорбили его честь и достоинство. А когда Денис Климентьевич сделал им замечание, Кокорин взял стул и ударил его по голове. После этого налетели остальные – их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки».

    После того, как Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями покинули «Кофеманию», водитель Пака вызвал своему шефу скорую. Тот от госпитализации отказался.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, дело будет рассмотрено соответственно ст. 116 УК РФ «Побои». Эта статья предусматривает наказание от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы до лишения свободы на срок до двух лет. Адвокат Пака сообщил, что пострадавшая сторона будет добиваться изменение статьи на ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В этом случае виновные получат либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо срок до пяти лет.

    Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    История Кокорина – трагедия для всех нас

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, инстаграм Александра Кокорина, Минпромторг России
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 19
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +11

      М*Анна 17 октября 2018, 10:19

      Замечание было сделано вполне уместно, ведь кафе - это общественное заведение, а не личная территория. Давайте не будем забывать и о том, что спорт - это дисциплина, прежде всего, и ребята не должны об этом забывать, коли они имеют непосредственное отношение к нему. Они являются примером подрастающему поколению, только вот каким примером - вопрос...

      1
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    • ...
      Рейтинг: -3

      Наталья111 16 октября 2018, 18:08

      Вот читаю и понимаю какие люди жестокие.
      Зависть это плохо,...... тюрьма людей не делает людьми. А по высказываниям только можно сказать одно, жестокие люди в России.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      Наталья111 16 октября 2018, 18:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Денис Пак виновен сам, не нравится слушать как матерятся встал ушел в другое кафе. Если бы удалили простого человека, даже бы никто не знал, просто Пак решил засветится за счет других. Просто была провокация драки.

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Igreks 9 октября 2018, 16:24

      Истинное лило кацапа, быдло-бой

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 9 октября 2018, 14:55

      Эти чурки должны понести суровое наказание, вообще н@х их из футбола.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      dooz 9 октября 2018, 13:27

      https://people.onliner.by/2018/10/09/kriminal-159

      еще до этого впятером людей избивали, только что то нигде не слышно об этом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 9 октября 2018, 12:48

      Читаю и диву даюсь, это игроки сборной России ((((((((((((((((((((((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +798

      Vepras > silver29 9 октября 2018, 12:52

      Это быдло, волей случая представляющее России, из-за таких за рубежом складывается ошибочное впечатление о россиянах.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3

      Наталья111 > silver29 16 октября 2018, 18:02

      Отличные игроки в России патриоты самое главное.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +713

      111ax 9 октября 2018, 12:41

      надеюсь посадят их на пару лет

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3

      Наталья111 > 111ax 16 октября 2018, 18:04

      Надеюсь отпустят в ближайшее время.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      zubr252 9 октября 2018, 11:45

      Черчесов не зря говорил эти подонки Кокорин и Мамаев никогда не исправится сборной я никогда их не возьму .Его слова потвердились.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 октября 2018, 11:04

      Зря он сосет палец, в другом месте могут истолковать по-своему.

      3
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      ...
      Рейтинг: +81

      Kugal > vgarakh 9 октября 2018, 12:50

      Все верно, это зашквар...

      1
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