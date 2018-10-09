Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

Ничего хорошего. Совершенно точно.

Кокорин

«Это уже другой человек. Это спортсмен! Он сегодня привел себя в оптимальное состояние как футболист, и надеюсь, что сделал определенные выводы в человеческом плане», – цитата Виталия Мутко из прошлого октября. Той же осенью Кокорин рассказал, почему не делает татуировки, поддел Квинси Промеса и не слишком лестно отозвался о людях в России. И продолжал попадать в новости.

Стрельба в Осетии

На свадьбе друга Кокорин дважды выстрелил в воздух из пистолета – он выложил соответствующее видео в сториз, а затем и подкрепил фото с пистолетом и подписью «Дебют». Позже записи были удалены, но интернет помнит все. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сразу после инцидента оставил не слишком уместный комментарий: «Мне кажется, что Кокорин как раз и есть настоящий зенитовский герой, на которого наше молодое поколение хочет быть похожим». Едва ли многие с ним согласились.

Тяжелая травма

К февралю Кокорин забил 19 голов во всех турнирах, а в матче против «Лейпцига» получил разрыв крестообразных связок. «Зенит», отправив Дзюбу в аренду в тульский «Арсенал», после травмы Кокорина лишился единственного забивного форварда, а сам россиянин пропустил чемпионат мира, на который наверняка бы поехал после столь успешного сезона, если бы не проблемы с коленом.

Вернулся он лишь осенью. И сразу же забил в матче Кубка, а еще – в Лиге Европы.

Благотворительность

Этой осенью Кокорин проспонсировал суперфинал фестиваля «Большие звезды светят малым». Он закупил всю экипировку для детей. Известно, что в турнире принимают участие 125 детских команд и 2150 молодых игроков. «Благодарим за финансовую поддержку суперфинала Александра Кокорина и партнеров РФС. Надеемся, что наш проект по достоинству оценят и в ФИФА, поэтому планируем привлечь к нему зарубежных футболистов и тренеров, играющих и работающих в российских клубах», – отметил президент ДФЛ Виктор Горлов.

Что будет дальше

Кокорин перешел в «Зенит» в 2016 году, за неполных три календарных года он забил 34 гола. Выиграл с клубом Кубок, Суперкубок и две бронзовые награды. Уже там он влип в скандал с шампанским в Монте-Карло, а в прошлом году у футболиста родился сын.

Контракт у игрока заканчивается 30 июня 2019 года. Впрочем, по информации Sport24, это произойдет гораздо раньше – «Зенит» уже сейчас готов расторгнуть соглашение с игроком. Есть информация и от журналиста Василия Конова. Заявление от клуба тоже появилось, пока без резких движений.

Мамаев

«Что должен сделать болельщик, чтобы вы его послали?», – задали вопрос футболисту. «Ничего, я – кремень!» – ответил Павел в интервью клубу. Но в новости он попадал зачастую из-за сообщений о своих травмах, а по футбольным поводам дорогу в СМИ забыл вообще. Новый сезон РПЛ оставлял небольшую надежду. Кое-что даже сбылось.

Расистский конфликт

В перерыве матча «Ахмат» – «Краснодар» Мамаев обозвал Родолфо «обезьяной». Чтобы закрыть их ссору со своего интервью даже ушел капитан хозяев Ризван Уциев. После матча Мамаев извинился перед соперником, конфликт замяли, КДК не стал применять никаких санкций.

Гол рабоной

Это было изумительно красиво – Мамаев зажег в Махачкале, где «Краснодар» разгромил «Анжи». Всего же в этом сезоне у Мамаева три гола и один голевой пас. И череда весьма приличных матчей, как с «Анжи» или «Крыльями Советов», так и с «Зенитом» и «Севильей».

Развод, который не состоялся

В новости Мамаев загремел еще и из-за своей жены, которая сначала объявила о разводе с мужем, назвав его инициатором, а затем сообщила о примирении. «Было недопонимание! Благо, все разрешилось», – сообщила девушка.

UPD: Разрешилось очень ненадолго.

Что будет дальше

Мамаев играет за «Краснодар» с 2014 года. Все трофеи он выиграл с ЦСКА, от «Краснодара» досталась бронзовая медаль в 2015 году. Наиболее успешно он провел сезон-2015/16, забив 17 мячей во всех турнирах. Благодаря успешному выступлению в сезоне, Мамаев поехал на Евро-2016, откуда, правда, вернулся с фингалом под глазом и дополнил все это историей в Монте-Карло.

Мамаев связан контрактом с «Краснодаром» до 31 декабря 2019 года. Срок остался еще вполне серьезный, но за клуб футболист, похоже, свое уже отыграл. «Краснодар» сообщил, что сделает все, чтобы разорвать с игроком соглашение.

Уголовное наказание

После всего того, что произошло, парням надо думать не о контрактах, а о том, как вообще остаться на свободе.

В ГУ МВД России по г. Москве сообщили, что конфликт с чиновником в кафе будет рассмотрен соответственно ст. 116 УК РФ «Побои». Эта статья предусматривает наказание от обязательных работ на срок до 360 часов до лишения свободы на срок до двух лет. Адвокат Пака сообщил, что пострадавшая сторона будет добиваться изменения статьи на ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В этом случае виновные получат либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо срок до пяти лет.

Что касается конфликта на улице с избиением водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, то полиция возбудила уголовное дело также по ст. 116 УК РФ «Побои». Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов. Кроме того, есть еще одна статья, которая может подходить в этом случае: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание – лишение свободы сроком до восьми лет.

Еще материалы про это:

История Кокорина – трагедия для всех нас

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала