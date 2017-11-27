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  • Кокорин: «В России люди злые – любят посчитать чужие деньги»

Кокорин: «В России люди злые – любят посчитать чужие деньги»

27 ноября 2017, 11:41
37

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин не считает, что в нашей стране возможно раскрывать зарплату спортсменов. По его словам, в России люди злые.

«Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает, и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно.

Получится ли в России как в Америке у хоккеистов с открытыми зарплатами? Здесь люди злые – любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжелый труд», – сказал 26-летний футболист.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (37)
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la verdad
1511772592
Дeбил! Люди злые потому, что пашут целыми днями всю жизнь, а получают из казны гроши... А ты жопорукий и жопоногий получаешь из казны (через гос. компанию) миллионы непонятно за что!!! И таких как ты сотни!
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OfaZavr
1511772866
у многих в других профессиях труд не менее сложный но они такие деньги за всю жизнь не заработают как вы за год.
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Князев
1511772953
У рабочего шахтёра труд тяжелее, а футболистам надо быть скромнее и не выпендриваться, особенно Кокорину. Рекомендую обернуться назад в историю и вспомнить игроков, которые завоёвывали победы в Англии сразу после войны, были чемпионами олимпийских мгр в Мельбурне и первыми чемпионами Европы. А сейчас стыдно смотреть на проделки Мамаевых, Кокориных и других лжезвёзд.
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DOCTOR PENALTY
1511773504
В любой стране люди негативно реагируют на халянвно полученные деньги. А при нашей российской бедноте тем более. Это даже дети понимают. Это не злость и не зависть, а нормальная здоровая реакция, когда тебя обворовывают.
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Asbjorn
1511776520
тяжелый труд футболиста,да,перетрудился,никто бы не обсуждал зарплату кокорина,если бы он играл достойно и не кутил бы в монако,пусть шахтерам,врачам,учителям расскажет про его тяжелый труд
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lekseij2007
1511777960
Нееееее! Просто люди в России ох...ют от уровня ваших зп.
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опус 2
1511778773
Зато футболисты у нас добрые , в глазах злости нет, одна доброта и понимание того ,что жизнь удалась !
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Хакасия
1511780928
Если бы в России люди были злые, футболисты бы не получали такие зарплаты. Если футбол тяжелый труд иди работать в школу, если возьмут.
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SPACE TRUCKIN
1511784435
тяжкий труд - шахтёры,грузчики,учителя,люди строительных и рабочих специальностей...им и скрывать нечего - 15 - 40000 рублей зарплата в месяц...в Монако на шампань только на бутылку бы хватило...и никто из них на Мозератти и Феррари не гоняет через две сплошных...выдал опять,золотой мальчик...
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MrRonRSM
1511787766
Ахахахах клоун!!! Как не стыдно такое говорить... конечно люди злые потому что народные деньги платят вам некчемным бревнам и стадионы строят...
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