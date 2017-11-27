Кокорин: «В России люди злые – любят посчитать чужие деньги»

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин не считает, что в нашей стране возможно раскрывать зарплату спортсменов. По его словам, в России люди злые.

«Кто-то сам рассказывает, а кто-то придерживается конфиденциальности и молчит. Если кто-то спрашивает, и я понимаю, что человек не балабол, то я ему скажу. А так считаю, что это не нужно.

Получится ли в России как в Америке у хоккеистов с открытыми зарплатами? Здесь люди злые – любят посчитать чужие деньги, не понимая, что это тяжелый труд», – сказал 26-летний футболист.