История Кокорина – трагедия для всех нас

Никакие оправдания уже не помогут.

После чемпионата мира мы наконец-то посмотрели на русский футбол с другой стороны. Мотиватор Дзюба преодолел себя и вырос до капитана сборной России. Акинфеев вытащил команду в самый важный момент, а потом ушел на пике. Даже Смолов, который облажался и проиграл на поле, сохранил репутацию хорошего и много умеющего парня.

Этой сборной сильно не хватило травмированного Кокорина в момент, когда историю с Монте-Карло уже почти забыли, а «Зенит» снова превратил Сашу в одного из лучших нападающих страны.

В жизни Кокорина напрашивался еще один решающий шаг. Вот он и шагнул, но совершенно в другую сторону. Громко отпраздновать десятилетие дружбы с Мамаевым оказалось важнее, чем очистить репутацию, использовать новый шанс и заиграть на уровне топ-нападающего.

Посмотрите, как Кокорин начал в «Зените» этот сезон. Он вышел на замену в кубковой игре с «Волгарем» и сразу забил. Появление со скамейки в Лиге Европы – снова гол. «Славия» и «Зенит» вместе обсуждали Кокорина и прикалывались в твиттере, Дзюба поддерживал партнера в инстаграме, а болельщики радовались, что лидирующий в чемпионате «Зенит» стал еще сильнее.

Такая плохая история точно скажется на репутации обновляемого клуба. Кокорину перед ним уже не отделаться обычной пресс-конференцией и понурым лицом со словами извинения. Теперь представьте, что прямо сейчас испытывает Семак, вроде бы исправивший все ошибки Манчини и вернувший атмосферу.

За эти избиения людей «Зенит» и «Краснодар» почти точно разорвут контракты с Кокориным и Мамаевым. Говорят, именно Кокорин затевал все конфликты и больше остальных активничал в пьяном виде. От этого вся ситуация кажется еще хуже. Мамаев тоже бил людей и друга не остановил, но какие к нему претензии?

Репутацию полузащитника «Краснодара» все равно не спас бы даже публичный отказ от алкоголя и всех гуляний. Не так давно он ругался с болельщиками в социальных сетях, кутил, ненавидел город Краснодар и жил в собственном мире с женой и попугаем. Не очень понятно, почему Галицкий не нашел лазеек по избавлению от Мамаева еще раньше. Одна рабона в матче РПЛ всего этого не стоит, поэтому из-за Мамаева сейчас тоже жалко его клуб.

В глазах обычных болельщиков Кокорин считался положительным персонажем с примесями. Вот несколько характеристик его карьеры, которые всплывают только при первом упоминании фамилии. Странно, но Мамаев – главное зло для репутации талантливого нападающего.

Кокорин чуть не перешел в «Арсенал», знаком с Обамеянгом, хотел сыграть с Неймаром в Counter-Strike.

Мог играть в «Локомотиве», заиграл в «Динамо», прогрессировал в «Зените».

Универсальный по позициям в игре, но бомбардир по роли.

В матче с «Ахматом» не попал по пустым воротам, что назвали промахом года.

В том же 2017-м был самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом, занимался благотворительностью.

Дружит с Мамаевым, над ними шутят про ориентацию, тусили в Монте-Карло.

Уголовное преступление вместе с тем же Мамаевым.

Все плохое в жизни Кокорина как-то необычно связано с Мамаевым. Кстати, рядом с ними мог быть третьим и Смолов, но он почему-то выбрал карьеру. «Да, я перестал ходить на тусовки. Как персонаж стал менее интересен. Произошел период взросления, и у меня на многое поменялись взгляды. Все-таки выбор сделал, сделал верные шаги», – говорил Смолов еще в 2016 году, когда участвовал в программе «Спортивный интерес». Теперь Федор снимается в топовых рекламах, остается одним из главных лиц российского футбола и просто лучше живет. Кокорин мог быть таким же, а теперь ему грозит реальный срок. За подобные пьяные драки полагается не только испорченная репутация.

Поступок Кокорина возвращает нас в суровую реальность. В ней главные таланты страны обязательно связаны с чем-то плохим, а богатый «Зенит» постоянно мучается из-за собственных игроков. Категоричный Черчесов вряд ли даст Кокорину новый шанс в сборной, поэтому лишится важной игровой опции. «Зенит» потеряет топового для России игрока и получит слабину в борьбе за трофей. Болельщики снова будут ждать подвоха от каждого, кто получает большие деньги. Сам Кокорин же навсегда свяжет карьеру с упоминаниями в новостях о тусовках и драках.

Плевать на испорченного Мамаева. Саша, зачем ты так поступил?

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