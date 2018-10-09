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    История Кокорина – трагедия для всех нас


    2.8
    Голосов: 13
    09.10.2018 15:00
    Никакие оправдания уже не помогут.

    После чемпионата мира мы наконец-то посмотрели на русский футбол с другой стороны. Мотиватор Дзюба преодолел себя и вырос до капитана сборной России. Акинфеев вытащил команду в самый важный момент, а потом ушел на пике. Даже Смолов, который облажался и проиграл на поле, сохранил репутацию хорошего и много умеющего парня.

    Этой сборной сильно не хватило травмированного Кокорина в момент, когда историю с Монте-Карло уже почти забыли, а «Зенит» снова превратил Сашу в одного из лучших нападающих страны.

    В жизни Кокорина напрашивался еще один решающий шаг. Вот он и шагнул, но совершенно в другую сторону. Громко отпраздновать десятилетие дружбы с Мамаевым оказалось важнее, чем очистить репутацию, использовать новый шанс и заиграть на уровне топ-нападающего.

    Посмотрите, как Кокорин начал в «Зените» этот сезон. Он вышел на замену в кубковой игре с «Волгарем» и сразу забил. Появление со скамейки в Лиге Европы – снова гол. «Славия» и «Зенит» вместе обсуждали Кокорина и прикалывались в твиттере, Дзюба поддерживал партнера в инстаграме, а болельщики радовались, что лидирующий в чемпионате «Зенит» стал еще сильнее.

    Такая плохая история точно скажется на репутации обновляемого клуба. Кокорину перед ним уже не отделаться обычной пресс-конференцией и понурым лицом со словами извинения. Теперь представьте, что прямо сейчас испытывает Семак, вроде бы исправивший все ошибки Манчини и вернувший атмосферу.

    За эти избиения людей «Зенит» и «Краснодар» почти точно разорвут контракты с Кокориным и Мамаевым. Говорят, именно Кокорин затевал все конфликты и больше остальных активничал в пьяном виде. От этого вся ситуация кажется еще хуже. Мамаев тоже бил людей и друга не остановил, но какие к нему претензии?

    Репутацию полузащитника «Краснодара» все равно не спас бы даже публичный отказ от алкоголя и всех гуляний. Не так давно он ругался с болельщиками в социальных сетях, кутил, ненавидел город Краснодар и жил в собственном мире с женой и попугаем. Не очень понятно, почему Галицкий не нашел лазеек по избавлению от Мамаева еще раньше. Одна рабона в матче РПЛ всего этого не стоит, поэтому из-за Мамаева сейчас тоже жалко его клуб.

    В глазах обычных болельщиков Кокорин считался положительным персонажем с примесями. Вот несколько характеристик его карьеры, которые всплывают только при первом упоминании фамилии. Странно, но Мамаев – главное зло для репутации талантливого нападающего.

    • Кокорин чуть не перешел в «Арсенал», знаком с Обамеянгом, хотел сыграть с Неймаром в Counter-Strike.
    • Мог играть в «Локомотиве», заиграл в «Динамо», прогрессировал в «Зените».
    • Универсальный по позициям в игре, но бомбардир по роли.
    • В матче с «Ахматом» не попал по пустым воротам, что назвали промахом года.
    • В том же 2017-м был самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом, занимался благотворительностью.
    • Дружит с Мамаевым, над ними шутят про ориентацию, тусили в Монте-Карло.
    • Уголовное преступление вместе с тем же Мамаевым.

    Все плохое в жизни Кокорина как-то необычно связано с Мамаевым. Кстати, рядом с ними мог быть третьим и Смолов, но он почему-то выбрал карьеру. «Да, я перестал ходить на тусовки. Как персонаж стал менее интересен. Произошел период взросления, и у меня на многое поменялись взгляды. Все-таки выбор сделал, сделал верные шаги», – говорил Смолов еще в 2016 году, когда участвовал в программе «Спортивный интерес». Теперь Федор снимается в топовых рекламах, остается одним из главных лиц российского футбола и просто лучше живет. Кокорин мог быть таким же, а теперь ему грозит реальный срок. За подобные пьяные драки полагается не только испорченная репутация.

    Поступок Кокорина возвращает нас в суровую реальность. В ней главные таланты страны обязательно связаны с чем-то плохим, а богатый «Зенит» постоянно мучается из-за собственных игроков. Категоричный Черчесов вряд ли даст Кокорину новый шанс в сборной, поэтому лишится важной игровой опции. «Зенит» потеряет топового для России игрока и получит слабину в борьбе за трофей. Болельщики снова будут ждать подвоха от каждого, кто получает большие деньги. Сам Кокорин же навсегда свяжет карьеру с упоминаниями в новостях о тусовках и драках.

    Плевать на испорченного Мамаева. Саша, зачем ты так поступил?

    Главное про Мамаева и Кокорина:

    Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 13
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +8

      leod45 10 октября 2018, 21:19

      Если делаете стaвки -> portalbet.ru

      0
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      Рейтинг: +15

      petrut 10 октября 2018, 20:54

      в чем суть шума харэ вкладыватса каждый за себя в ответе. То ли еще будет

      0
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      ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов > petrut 10 октября 2018, 21:54

      Правильно ....Продолжение Следует...

      0
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      Рейтинг: +678

      vodomut 10 октября 2018, 17:50

      какая нахер трагедия,пусть сидит ублюдок

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 10 октября 2018, 14:37

      Позорище... (((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Slepoy71 10 октября 2018, 10:49

      Обоих в Анжи. Пусть играют без зарплаты...

      0
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      Рейтинг: +1513

      balam 10 октября 2018, 10:18

      интересно-в башке вакуум штоле? препарировать надо,и начать с мамая

      2
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 9 октября 2018, 23:45

      Это не трагедия...Это осмеяния всего Российского Футбола...Даже ******** ЧМ-2018 не закроет этот позор...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Фёдор Горюнов 10 октября 2018, 01:20

      Чушь. Большие скандалы с игроками по всему миру. Роналду обвиняют в изнасиловании и никто не орёл что португальский футбол умирает. Кокорин убил себя как футболиста и это печаль, на Мамаева вообще всем давно по моему пох. Российский футбол не пострадал, клуб свой вот он подставил конкретно.

      6
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      Рейтинг: +115

      BRooney 9 октября 2018, 22:37

      он свое уже заработал,какой смысл больше распинаться и играть в футбол!у него все есть уже!папа и связи все решат)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8

      alekseev46 9 октября 2018, 22:26

      Если делаете стaвки -> portalbet.ru

      -1
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      Рейтинг: +76

      Наш 9 октября 2018, 18:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А по мне - это откровенная хорошо спланированная и организованная чисто московская подстава. Поняли , что в сезоне 18-19 гг шансов на ЧР нет, вот и выбивают ведущих игроков конкурентов. Воспользовались, что Кокорин и Мамаев слабы кое на что. А что набили рожу чиновнику, то я, брат даже ра...(как писал Высоцкий)

      -4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Наш 9 октября 2018, 20:36

      Я думаю что в Монте-Карло им тоже москвичи заливали !Если человек не захочет что то делать против своей воли его будет очень трудно заставить . А в данной ситуации все ясно без слов , ребята отрывались как могли !

      5
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 > Наш 9 октября 2018, 22:06

      Чушь городишь.

      4
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      ...
      Рейтинг: +301

      23igkra > Наш 10 октября 2018, 10:18

      Вы не правы. Подстава в том, что они упоролись и перестали различать грани дозволенного? А кто-то подносил им людей для битья (которые, наверно, оказались актерами-каскадерами)?

      1
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