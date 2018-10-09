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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Краснодар»: «Клуб сделает все, чтобы разорвать контракт с Мамаевым»

    «Краснодар» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с полузащитником команды Павлом Мамаевым.

    В понедельник, 8 октября, в СМИ появилась информация об избиении Мамаевым, нападающим «Зенита» Александром Кокориным и их компанией чиновника Дениса Пака в московской кофейне.

    Чуть позже стало известно, что незадолго инцидента футболисты и их друзья напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание Мамаеву и Кокорину, которые пинали автомобили и облокачивались на них.

    «Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

    Первое, что мы можем сделать – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

    В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всe, чтобы этого добиться», – говорится в заявлении «Краснодара».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    09.10.2018 12:18
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:43

      Если сейчас им все простить ,они могут совершить более серьезное преступление.

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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 9 октября 2018, 16:17

      Сажать таких надо. Не за драку. Если мужик- дерись один на один, а не толпой на одного!

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 октября 2018, 16:13

      Помню комментарии Галицкого и пресс-службы "Краснодара" после истории с шампанским, - мол, это их личное дело, как отдыхать в выходные)

      Всем всё было понятно ещё тогда, но их выгораживали, и мамаева даже с извинениями выступить не попросили.)

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 октября 2018, 14:32

      Гнать этих орангутанов нужно не думая. Если будут возникать проблемы с разрывом контракта и неустойкой, спортивный арбитражный суд должен будет пойти на встречу, учитывая все вопиющие факторы.

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 9 октября 2018, 13:58

      Помнится мне недавнее вью жены Мамая!!!
      - А с кем мне общаться, мне там ни с кем неинтересно. Краснодар – маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Там колхоз. Все на каблуках ходят каждый день до магазина! Это жесть. Паша это понимает, поэтому мы ни с кем не дружим и никуда не ходим.
      И этим все сказано!!!

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      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 > Spartak №1 9 октября 2018, 16:15

      Из грязи в князи!

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin 9 октября 2018, 13:42

      Еще больше стал уважать ФК Краснодар после данного заявления

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      Рейтинг: +150

      dvb 9 октября 2018, 13:17

      вообще))) я если честно даже не знаю радоваться или горевать. по хорошему. В том Кафе и футболисты и чиновник бандиты однозначно)

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      Рейтинг: +42

      реальныйформат 9 октября 2018, 13:09

      Покажите все видео, с улицы и в кафе. Повеселите народ, героев нужно знать в лицо!

      0
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      Рейтинг: +1819

      gor77 9 октября 2018, 13:06

      Всё-таки Огонь и Воду проще пройти, чем Медные трубы.(((
      У СЛАВЫ есть две стороны. Вот пацаны и перешли на другую сторону.
      Ждём решения от клубов и РПЛ.
      М-дя.((((

      1
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 9 октября 2018, 12:57

      Не понимаю всего этого. Есть работа и есть личная жизнь. Как все это взаимосвязано?

      -2
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko > Mazai-NN 9 октября 2018, 13:01

      Это называется имидж. И личный, и клуба. Каждый футболист является медийной персоной, представляющей и клуб, и страну. И каждое его действие добавляет + или - к общему имиджу. Фактически - ты подписал контракт - и себе ты больше большей частью (в некоторых жизненных аспектах) не принадлежишь.

      5
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      Рейтинг: +42

      реальныйформат > Mazai-NN 9 октября 2018, 13:15

      Тебе сколько лет?
      Рональду обвини в изнасиловании и его убрали из сборной. Компании приостановили контракты с ним. Это публичные люди. Это кумиры. Дети смотрят на них и ровняются и т.д.
      Один нарик перешел в Спартак, сколько разговоров было об этом. Эти ребята - имидж РПЛ! Теперь, шпрехен зи дойч?

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