«Краснодар»: «Клуб сделает все, чтобы разорвать контракт с Мамаевым»

«Краснодар» выступил с официальным заявлением по поводу инцидента с полузащитником команды Павлом Мамаевым.

В понедельник, 8 октября, в СМИ появилась информация об избиении Мамаевым, нападающим «Зенита» Александром Кокориным и их компанией чиновника Дениса Пака в московской кофейне.

Чуть позже стало известно, что незадолго инцидента футболисты и их друзья напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание Мамаеву и Кокорину, которые пинали автомобили и облокачивались на них.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Первое, что мы можем сделать – это применить все возможные санкции, указанные в контракте. Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок).

В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всe, чтобы этого добиться», – говорится в заявлении «Краснодара».