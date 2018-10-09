Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «МК»: Кокорин и Мамаев напали на водителя ведущей «Первого канала»

    Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    Водитель ждал ее в машине около гостиницы «Пекин». Он сделал замечание шумной компании, после чего футболисты избили 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева. Сейчас мужчина находится больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

    Позже Ольга Ушакова подтвердила, что «был инцидент», однако не назвала имен нападавших. В московской полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Побои» из-за избиения 33-летнего мужчины. Подозреваемые – Александр Кокорин и Павел Мамаев.

    Ранее сообщалось, что по случаю избиения чиновника Минпромторга возбуждено уголовное дело. По оценке юристов, футболистам грозит срок до восьми лет лишения свободы.

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: «Московский комсомолец»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2018 11:22
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:24

      Если все это правда ,то надо наказывать по всей строгости закона.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 13:54

      Комсомольцы тут как тут. Ну куда же без них...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 9 октября 2018, 12:25

      Пойдут на примирение сторон - отвалят бабла и максимум условка будет. Но скорее всего дело в итоге закроют.
      К сожалению, УК РФ существует для простых смертных )))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 9 октября 2018, 12:06

      ...и сорвал торжественное открытие дворца бракосочетаний. Затем на развалинах часовни…
      — Простите, часовню тоже я… развалил?
      — Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 9 октября 2018, 12:01

      Скрипаля тоже они отравили?)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 9 октября 2018, 11:54

      Всё равно не верится, что до суда дойдёт.
      Сфинтит, заплатит, обойдёт...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 9 октября 2018, 11:46

      Должно быть видео 100%. Но если это так, то в них после стрип клуба, явно не синька уже сидела, а что потяжелее.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67523

      portero > Caniggia 9 октября 2018, 12:24

      могли подлить кто то из их компашки , но нефиг пить в таких местах и таких компаниях

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 октября 2018, 11:46

      Хана .приехали..
      Первый канал-не первый анал..
      Это больнее..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 9 октября 2018, 13:09

      шутка зачётная и намного глубже чем "анал" понимания у многих)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК 9 октября 2018, 11:44

      Роналду убрали из сборной, расторгают контракты только из-за подозрения на инцидент, у нас же, после таких побоев никаких санкций к уродам не последует. И это лица футбола российского? и на этих гнилых футболистов должны ориентироваться наши дети? позор да и только. Будет петиция на посадку Кокорина и Мамаева, я с удовольствием её подпишу.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 9 октября 2018, 11:42

      Ууу... Ну всё, допрыгались.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11