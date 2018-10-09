«МК»: Кокорин и Мамаев напали на водителя ведущей «Первого канала»

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 8 октября с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

Водитель ждал ее в машине около гостиницы «Пекин». Он сделал замечание шумной компании, после чего футболисты избили 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева. Сейчас мужчина находится больнице с черепно-мозговой травмой и переломом носа.

Позже Ольга Ушакова подтвердила, что «был инцидент», однако не назвала имен нападавших. В московской полиции заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Побои» из-за избиения 33-летнего мужчины. Подозреваемые – Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Ранее сообщалось, что по случаю избиения чиновника Минпромторга возбуждено уголовное дело. По оценке юристов, футболистам грозит срок до восьми лет лишения свободы.

Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала