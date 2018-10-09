Юрист: «Кокорину грозит срок до 8 лет. Но инцидент может закончиться и примирением сторон»

Практикующий юрист Александр Ластовецкий дал оценку последствиям драки нападающего «Зенита» Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

«По заявлению МВД РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния – вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, причиненная потерпевшему степень вреда и другое.

В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный – от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц. Но не исключено, что по прошествии времени данный инцидент закончится примирением сторон, как это нередко бывает в наше время», – рассказал Ластовецкий.

Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала