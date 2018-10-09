Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Юрист: «Кокорину грозит срок до 8 лет. Но инцидент может закончиться и примирением сторон»

    Практикующий юрист Александр Ластовецкий дал оценку последствиям драки нападающего «Зенита» Александра Кокорина с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

    «По заявлению МВД РФ, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Надо понимать, что квалификация деяния – вопрос очень тонкий, она зависит от многих факторов, будь то умысел, причиненная потерпевшему степень вреда и другое.

    В данном случае возможна переквалификация, разброс обширный – от ст. 213 УК РФ «Хулиганство» до ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», что, в свою очередь, может повлечь наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

    Не исключены и отягчающие факторы, как, например, совершение вышеупомянутого деяния группой лиц. Но не исключено, что по прошествии времени данный инцидент закончится примирением сторон, как это нередко бывает в наше время», – рассказал Ластовецкий.

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2018 08:31
    Рекомендуем
    Комментарии100
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 12:29

      "Примирение сторон" это как соломинка для утопающего.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3599

      anatolich72 9 октября 2018, 16:59

      Сломать кокоше ногу в колене и премирится. Пусть выбирает нога или 8 лет зоны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 9 октября 2018, 14:26

      Я поражаюсь большинству людей, которые здесь оставили комментарии. Я не понимаю какая взаимосвязь между футболом и их жизнью вне стадиона. Поражает, что часть людей предлагает выкинуть их вообще из футбола. Какое это происшествие имеет вообще отношение к футболу.
      Задайте вопрос себе, если вы выпили и избили человека, означает что вас теперь должны по справедливости уволить с любимой работы?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5241

      Каратель > ARTHUR19 9 октября 2018, 14:40

      если на своей "любимой работе" я публичный человек,то уволят,потому как за всякое нарушение следует наказание,а это клеймо на работодателя,и если работодатель дорожит репутацией-то выкинет обязательно,незаменимых людей нет! любишь работу,хорошо зарабатываешь-веди себя как человек

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > ARTHUR19 9 октября 2018, 15:18

      Я работаю по контрактам с разными компаниями и всегда в контракте есть пункт, что он может быть расторгнут если я нарушу закон, тем более по синьке.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Каратель 9 октября 2018, 15:27

      По-твоему, Путин, публичный человек, развелся с женой и его
      нужно увольнять? А Медведев, пьет водочку и его тоже нужно
      уволить, но не уволили?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5241

      Каратель > vladimir-7 9 октября 2018, 15:39

      не надо путать йух с трамвайной ручкой) ну развёлся Путин и что дальше?он ведь не стал никого в кремле при этом х..рить,а водочку у нас пол страны пьёт,только многие с умом пьют и не дизелят,повторюсь не надо путать ... с трамвайной ручкой

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Каратель 9 октября 2018, 15:45

      Пьет водочку и прогуливает работу, так СМИ сообщили, а за прогул выгоняют.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5241

      Каратель > vladimir-7 9 октября 2018, 15:48

      самому то не смешно? или ты из общесва тех "либиралов" у которых белое это чёрное и наоборот? сам то работаешь где или нет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Каратель 9 октября 2018, 15:54

      У тебя-то свои мысли есть или вы уже привыкли, как прикажут,
      так и будем говорить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5241

      Каратель > vladimir-7 9 октября 2018, 15:59

      у меня сугубо свои и смотрю я на это всё со своей "колокольни",а на счет лгбтбералов я по ходу угадал)) так ты работаешь где или болтологией занимаешься?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2018, 13:16

      Мне очень интересно, чем закончится этот беспредел. Не удивлюсь, если Кокоша, как Сердюков и Васильева, пройдет по делу свидетелем. Расея, мля.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      dim29 9 октября 2018, 11:50

      Щас опять Мутко,Миллер,Фурсенко помогать начнуть этим ,,Будущее футбола России,,Скока можно уже,выгнать на х.й из команд.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +659

      dim29 > gol_kak_sokol 9 октября 2018, 12:03

      не думаю,просто обнаглели сильно уже эти товарищи,не закон юрид.,так закон человеческий есть,им этого не простят,а очередные их извинения на х.й не нужны,их надо на кавказ для профилактики на годик в обычное село отправить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 9 октября 2018, 11:07

      Я никого не защищаю но Мамаев там вообще не причём , он сидел за столом в момент удара Чиновника стулом . И если на видео за ним следить он вообще руки не распускал , ему ещё и прилетело . Кто не заметил у мамаева на кофте надпись Гуччи , а если внимательно присмотреться можно увидеть оранжевую надпись спереди которая на главном фото . Увидеть модно когда мамаева толкнут . Кокорин затейник всего этого и его брат , Мамаев просто под руку попал . Они же там вдвоём фублисты , надо обоих виновными сделать .Думаю Мамаева оправдают , и он просто штрафом отделаеться за оскорбления .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович > Vladimir93rus 9 октября 2018, 16:19

      Мамаев перед этим на клице отху ярил прохожего, посмотри видео! Он там в главной роли!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 9 октября 2018, 11:03

      Если все так, как пишут журналисты, то потерпевшим надо возмещать причиненный ущерб и аморалку, а виновникам условник лет по 5.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 9 октября 2018, 11:00

      Из сборной и клуба, выкинуть однозначно, прям в прямом смысле этого слова -выкинуть!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > BlackMurder 9 октября 2018, 11:11

      А кто играть будет. юрист Александр Ластовецкий?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > prezent2017 9 октября 2018, 11:15

      Вот именно, с Паком- Пуком вместе?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 > prezent2017 9 октября 2018, 11:29

      Пусть Кокорин играет. На зоне. Самое ему место там. Рога пообломают, чтобы не выпендривался.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5241

      Каратель > prezent2017 9 октября 2018, 14:34

      это что пупы сборной???? 11 сентября и посмотрим как сборная без них играет,да и до этого тоже неплохо всё было.если футболист как человек гавно-пусть на параше играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 9 октября 2018, 10:59

      Могут откупиться, но я бы на их месте, пострадавших имею ввиду, прям учичтожил бы, положено, значит сиди, такое выпиюще, это маразм, и эти как крысята кидаются, толпой, плохо что они на боксеров не нарвались, чтобы их башни поушатывали так, что только пальцами в колясках двигать могли

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 октября 2018, 10:49

      Бред собачий. Это не такая тяжелая статья, и вообще это частное обвинение, т.е. этот Пак, если захочет, может забрать телегу свою и все... Но может и упрется. И то, что Саша был бухой и есть видео, может выйти ему боком. Но в любом случае до реального лишения свободы дело не дойдет.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Diesel133 9 октября 2018, 10:52

      Смотри самую верхнюю статью в разделе новостей , они там с утра еще кому то голову раздолбили !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1389

      brhr > Diesel133 9 октября 2018, 10:53

      Ну вы же понимаете , что могут раздуть из мухи слона.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1389

      brhr > ROSTOV SUPER 9 октября 2018, 10:54

      Ну это еще надо доказать :)
      А вот если докажут и объединят , то тогда суши сухари парочка твикс :)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ROSTOV SUPER 9 октября 2018, 10:54

      тут конкретно про чиновника, а если тот случай правда, то им пздц

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > brhr 9 октября 2018, 10:55

      8 лет это за тяжкий вред, а там просто синяки, побои

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Diesel133 9 октября 2018, 11:02

      Про восемь лет они пишут если переквалифицировать статью в " Умышленное нанесение вреда здоровью " , плюс отягощающее - " группой лиц " , плюс в нетрезвом виде !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ROSTOV SUPER 9 октября 2018, 11:16

      а с чего бы ее переквалицифировать, если у чинаря нет таких травм?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > ROSTOV SUPER 12 ноября 2018, 09:27

      И это еще не все !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11