Mash: перед дракой в кофейне Кокорин и Мамаев избили прохожего. Пострадавший в реанимации

Появляются новые подробности инцидента с футболистами российской сборной Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«За два часа до нападения на чиновника Минпромторга Кокорин и Мамаев раскроили голову парню из Белоруссии. Угадайте, что он сделал?

В семь утра Кокорин и компания вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и начался кавардак. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачивается на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание. Догадайтесь, что было дальше.

Всей компанией они валят его на землю, бьют ногами и пробивают в голову. У парня сотряс, ЧМТ, он в реанимации.

У Кокорина и Мамаева второй эпизод», – говорится в телеграм-канале Mash.

Ранее сообщалось, что по случаю избиения чиновника Минпромторга возбуждено уголовное дело. По оценке юристов, футболистам грозит срок до восьми лет лишения свободы.

Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала