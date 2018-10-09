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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: перед дракой в кофейне Кокорин и Мамаев избили прохожего. Пострадавший в реанимации

    Появляются новые подробности инцидента с футболистами российской сборной Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

    «За два часа до нападения на чиновника Минпромторга Кокорин и Мамаев раскроили голову парню из Белоруссии. Угадайте, что он сделал?

    В семь утра Кокорин и компания вышли из одного столичного стриптиз-клуба. На пути была стоянка, она им помешала и начался кавардак. Пьяные футболисты стали пинать машины, облокачивается на них, нарываться на неприятности. Один из прохожих сделал им замечание. Догадайтесь, что было дальше.

    Всей компанией они валят его на землю, бьют ногами и пробивают в голову. У парня сотряс, ЧМТ, он в реанимации.

    У Кокорина и Мамаева второй эпизод», – говорится в телеграм-канале Mash.

    Ранее сообщалось, что по случаю избиения чиновника Минпромторга возбуждено уголовное дело. По оценке юристов, футболистам грозит срок до восьми лет лишения свободы.

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: Telegram

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    09.10.2018 10:29
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 10 октября 2018, 15:27

      А ещё они перед тем, как избить невинных чиновников, убили Кеннеди.

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:06

      Бес предел.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2018, 09:11

      На зоне тоже играют в футбол. И в карты тоже. На деньги. А у них хватит играть весь срок. Обычно у нас говорят так - "Счастливого пути".

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 9 октября 2018, 18:18

      Посадить наглецов , только на кол..

      2
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      Рейтинг: +8

      maisjd 9 октября 2018, 15:48

      Бpocить кypить нaвceгда всего за день? Лeгкo, нo только этим дедовским методом - bezdyma.blogspot.com Излeчит дaжe опытных курильщиков с 30-40 летним стажем. Кypила 14 лет пo пaчкe-полторы вдeнь, но бросила без физический и моральных усилий за 1 день!

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      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 9 октября 2018, 14:20

      Круто, перетрахивал, перетрахиваю и буду перетрахивать! За одну ночь пол Москвы перебили..........

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      Рейтинг: +1236

      омск55 9 октября 2018, 14:11

      И это всё или они кого то ещё *********

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 октября 2018, 13:46

      Посадить чертей, без смягчающих. Их здесь просто быть не может. Так ведут себя только отморозки, которые чувствуют свою вседозволенность. Это очень показательный случай. Надеюсь их посадят на максималку, чтобы другим не поладно было, тогда может хоть что-то в нашем обществе сдвинется с мёртвой точки в правильное направление. Правосудие должно быть одинаково для всех. Иначе в п..зду такое государство.

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      Рейтинг: +90

      Cheappy 9 октября 2018, 13:41

      И не посадят их ((

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 октября 2018, 13:29

      два джеки чана,прям....неужели никто не мог им люлей отвесить?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > makson_klim 9 октября 2018, 13:34

      Посмотрите видео.
      Они как шакалы толпой налетали.И вовсе не вдвоём.

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Мары 9 октября 2018, 13:41

      сейчас посмотрю...но очень не хочется,видеть этот быдляк. Бог талант дал,а про мозги как-то не подумал....

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      Рейтинг: +23534

      Мары > makson_klim 9 октября 2018, 13:42

      Я просто охренел от видео.
      Это реально гопники.
      Посмотри обязательно.

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Мары 9 октября 2018, 13:48

      мдааа...без слов...

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