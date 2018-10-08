Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

Телеграм-канал Mash сообщил о драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в московском ресторане.

«Кокорин и Мамаев избили чиновника в московском ресторане. Да, речь именно о тех Кокорине (Александре) и Мамаеве (Павле). Да, они избили чиновника.

Сегодня утром футболисты сборной России пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Сотрудники сразу решили, что они пьяны и под кайфом. Но парни заказали себе только кофе. При этом вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания.

Сначала урезонить футболистов пытался персонал. Потом не выдержал один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. Он сделал футболистам замечание. Им это не понравилось.

В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании. Они даже бросали в него стулья, и очень скоро об этом пожалеют. Во-первых, об этом узнали мы. Во-вторых, пострадавший – очень неплохой московский чиновник.

Александр Кокорин играет за «Зенит». Павел Мамаев играет за «Краснодар». Вчера они вышли на поле против друг друга. Забил в матче Мамаев, но победу праздновал Кокорин.

Монте-Карло ничему не учит», – говорится в записи.

Канал позиционирует себя как источник инсайдерской информации. В августе @breakingmash сообщил о том, что инспекторы ГИБДД не зарегистрировали ДТП с участием Федора Смолова.

Вчера Кокорин опубликовал в инстаграме фотографию с Мамаевым. Пост прикреплен к локации «Москва».

«С победой «Зенит», Пашу с голом, президента с днем рождения», – говорится в описании.