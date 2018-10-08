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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

    Телеграм-канал Mash сообщил о драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева в московском ресторане.

    «Кокорин и Мамаев избили чиновника в московском ресторане. Да, речь именно о тех Кокорине (Александре) и Мамаеве (Павле). Да, они избили чиновника.

    Сегодня утром футболисты сборной России пришли завтракать в кофейню на северо-западе Москвы. Сотрудники сразу решили, что они пьяны и под кайфом. Но парни заказали себе только кофе. При этом вся их компания кричала, шумела, отвратительно себя вела и нарывалась на замечания.

    Сначала урезонить футболистов пытался персонал. Потом не выдержал один из постоянных клиентов, завтракавший в этом же зале. Он сделал футболистам замечание. Им это не понравилось.

    В итоге Кокорин и Мамаев избили мужчину прямо в здании. Они даже бросали в него стулья, и очень скоро об этом пожалеют. Во-первых, об этом узнали мы. Во-вторых, пострадавший – очень неплохой московский чиновник.

    Александр Кокорин играет за «Зенит». Павел Мамаев играет за «Краснодар». Вчера они вышли на поле против друг друга. Забил в матче Мамаев, но победу праздновал Кокорин.

    Монте-Карло ничему не учит», – говорится в записи.

    Канал позиционирует себя как источник инсайдерской информации. В августе @breakingmash сообщил о том, что инспекторы ГИБДД не зарегистрировали ДТП с участием Федора Смолова.

    Вчера Кокорин опубликовал в инстаграме фотографию с Мамаевым. Пост прикреплен к локации «Москва».

    «С победой «Зенит», Пашу с голом, президента с днем рождения», – говорится в описании.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Telegram

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    08.10.2018 16:26
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 9 октября 2018, 10:14

      где видео? небось плюнули и убежали

      1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 8 октября 2018, 23:07

      Правильно проучили чинуша, рабочий день в разгаре а он кофейничает, по этому и беспорядок такой в стране работать надо, в отличии от монте карло здесь притензий к парням нет.

      -2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Muhametshin 9 октября 2018, 11:01

      Раз так думаешь ты такое же отморозок. В отличии от них тебя бы закрыли далеко и надолго

      0
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 8 октября 2018, 21:36

      Уважуха!

      Но надо было не в ресторане, а на ринге или на татами.

      0
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      Рейтинг: +76

      andreyterex 8 октября 2018, 20:31

      Правильно и сделали

      1
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      Рейтинг: +8899

      vladik12 8 октября 2018, 20:18

      Видимо, он просто сказал, что Хабиб победил незаслуженно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      nikurit 8 октября 2018, 19:56

      Дать чинуше по ***** - мечта. У кого-то она иногда сбывается

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 октября 2018, 19:50

      Парни погуляли, а где видео их подвига ? Или у Малахова пострадавшие будут на всю страну жаловаться ? Чиновники должны работать с утра, а не по кофейням шастать...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 октября 2018, 19:38

      Веселенькая история

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      ilich_16 8 октября 2018, 19:33

      Просто фейк

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 8 октября 2018, 19:28

      на кол обоих

      1
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