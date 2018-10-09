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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Жена Мамаева сегодня подала на развод. Футболист обвиняется в двух избиениях

    Сегодня, 9 октября, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева подала заявление на развод.

    Вчера СМИ сообщили, что в понедельник Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    Спустя некоторое время футболисты и их компания избили чиновника Дениса Пака в столичной кофейне «Кофемания».

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Sport24

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    09.10.2018 13:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 15:30

      У них и без этого жизни не было.

      2
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      Рейтинг: +8093

      nik55 9 октября 2018, 16:07

      будущее детей---папа с уголовным прошлым им не нужен

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 октября 2018, 16:04

      ты то овца,почему сор из избы выносишь ?

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 9 октября 2018, 15:00

      Что тут можно сказать, ку......ва дешёвая у него жена

      3
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 9 октября 2018, 14:13

      Синька чмо!забухали пацаны что ещё сказать)

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 октября 2018, 14:00

      ну и хрен с ними!!!Санта-барбара начинается!Мамай кретин полнейший

      5
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2018, 13:59

      Малахов уже передачу состряпал наверное сам и срежиссировал

      4
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2018, 13:58

      понятно у Мамая дома не всё в порядке решил Кокорина за собой увлечь дурак он

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 октября 2018, 13:57

      Правильно сделала! У неё дети. Кем они вырастут у такого папаши..

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      Рейтинг: +862

      Jack24 > за ЦСКА с 1980г 9 октября 2018, 14:00

      там и мамаша не алё

      2
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 октября 2018, 13:56

      от мужа дебила избавится и еще и денег поимеет

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