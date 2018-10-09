Жена Мамаева сегодня подала на развод. Футболист обвиняется в двух избиениях

Сегодня, 9 октября, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана Мамаева подала заявление на развод.

Вчера СМИ сообщили, что в понедельник Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе со своими друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

Спустя некоторое время футболисты и их компания избили чиновника Дениса Пака в столичной кофейне «Кофемания».

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева