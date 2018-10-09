Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Зенит» расторгнет контракт с Кокориным. Форварда подозревают в двух нападениях

    «Зенит» собирается расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным.

    В понедельник, 8 октября, форвард петербуржцев, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их компания избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Чуть позже стало известно, что незадолго до этого футболисты и их друзья напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой, которому нанесли черепно-мозговую травму.

    Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В нем есть пункт о досрочном расторжении договора клубом в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2018 12:08
    Рекомендуем
    Комментарии75
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Чукча дурак 21 октября 2018, 08:28

      ЗЕНИТ ФИНАНСИРУЕМЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГАЗПРОМОМ НЕ КОМАНДА С РАСИСТСКОЙ КУЛЬТУРОЙ? МИР ЗНАЕТ А РУССКИЕ НЕТ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:34

      Надо сделать так что бы и другие клубы не смогли взять этих отмороженных.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      фантоци 9 октября 2018, 19:03

      Зенит обязан выгнать этого ублюдка.если этого не произойдет.перестану болеть за Родной клуб.На хер обоих из спорта.********

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > фантоци 9 октября 2018, 19:16

      уже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 16:41

      н а х у й эту тварь хоть он и полезен команде!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18116

      ilichkadr 9 октября 2018, 14:23

      Ближе к вечеру должен батька подтянуться..........

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > ilichkadr 9 октября 2018, 16:38

      Обязан!!! Избили гражданина Белоруссии.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Grey33 9 октября 2018, 19:17

      вернуть Днм в Европу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      реальныйформат 9 октября 2018, 13:44

      Пиз.дюки затмили видео с Глушаковым!
      =)))
      Они что соревнуются, кто круче влип?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      реальныйформат 9 октября 2018, 13:42

      Кокорин, велком ин Турция.
      =)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > реальныйформат 9 октября 2018, 13:55

      велком ин Саликамск!Команда «Белый лебедь»!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 октября 2018, 13:39

      На сизо двух дибилоидов!!!Вроде как футболисты не плохие...но мозгов Бог не дал....Ничего,тюрьма все поправит.Там они хозяева своей жопы будут до первой душевой....Идиота два!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 9 октября 2018, 13:24

      На днях оставил коммент о том, что скоро Кокорин вытеснит Заболотного из заявки. Видимо, не бывать этому.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Черкизовский Кот 9 октября 2018, 13:52

      Сглазил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Черкизовский Кот 9 октября 2018, 16:32

      Антон теперь в шоколаде. Он то однозначно выиграет от этой шумихи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay > Grey33 9 октября 2018, 19:38

      А ему по барабану,он играть не умеет))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2018, 12:51

      Мне очень интересно, чем закончится этот беспредел. Не удивлюсь, если Кокоша, как Сердюков и Васильева, пройдет по делу свидетелем. Расея, мля.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11