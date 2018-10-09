«Зенит» расторгнет контракт с Кокориным. Форварда подозревают в двух нападениях

«Зенит» собирается расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным.

В понедельник, 8 октября, форвард петербуржцев, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их компания избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Чуть позже стало известно, что незадолго до этого футболисты и их друзья напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой, которому нанесли черепно-мозговую травму.

Действующий контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета 2019 года. В нем есть пункт о досрочном расторжении договора клубом в случае грубых нарушений со стороны футболиста.

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