Конов: «Решения о расторжении контракта с Кокориным нет. Идет расследование. Вопрос наказания пока даже не поднимался»

Журналист Василий Конов прокомментировал информацию о решении «Зенита» разорвать контракт с нападающим Александром Кокориным из-за инцидента, произошедшего на днях.

В понедельник, 8 октября, в СМИ появилась информация об избиении Кокориным, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их компанией чиновника Дениса Пака в московской кофейне.

Чуть позже стало известно, что незадолго до происшествия в кофейне футболисты со своей компанией напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание Мамаеву и Кокорину по поводу того, что они пинали автомобили и облокачивались на них.

«По поводу расторжения, вот что мне рассказали на условиях анонимности: никакого решения о расторжении контракта с Кокориным нет. В клубе ещe в шоке от первого сообщения, а тут сразу второе. Идут расследования, звонки, консультации и вопрос наказания пока даже не поднимался.

Для вынесения наказания нужно знать точно все, что было, нужно пообщаться со всеми, нужно дождаться выводов правоохранительных органов. Это не делается за один вечер и на эмоциях решения о разрыве контракта не принимаются. Опция о расторжении есть в каждом типовом контракте, это не новость», – написал Конов в телеграме.