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    Конов: «Решения о расторжении контракта с Кокориным нет. Идет расследование. Вопрос наказания пока даже не поднимался»

    Журналист Василий Конов прокомментировал информацию о решении «Зенита» разорвать контракт с нападающим Александром Кокориным из-за инцидента, произошедшего на днях.

    В понедельник, 8 октября, в СМИ появилась информация об избиении Кокориным, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их компанией чиновника Дениса Пака в московской кофейне.

    Чуть позже стало известно, что незадолго до происшествия в кофейне футболисты со своей компанией напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание Мамаеву и Кокорину по поводу того, что они пинали автомобили и облокачивались на них.

    «По поводу расторжения, вот что мне рассказали на условиях анонимности: никакого решения о расторжении контракта с Кокориным нет. В клубе ещe в шоке от первого сообщения, а тут сразу второе. Идут расследования, звонки, консультации и вопрос наказания пока даже не поднимался.

    Для вынесения наказания нужно знать точно все, что было, нужно пообщаться со всеми, нужно дождаться выводов правоохранительных органов. Это не делается за один вечер и на эмоциях решения о разрыве контракта не принимаются. Опция о расторжении есть в каждом типовом контракте, это не новость», – написал Конов в телеграме.

    Источник: Telegram

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    09.10.2018 12:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 12:48

      Правильно, будет решение суда, будет поднят вопрос о наказании. Вот нашу Рашу пиндосы до решения суда наказали, и что? Сами страдают и санкции хотят снять. А технология-то одна. На фук берут!

      0
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > prezent2017 9 октября 2018, 12:54

      Ваша Раша поэтому так и называется..видимо ты путинский патриот охрененный..))Я например хочу жить в цивилизованной стране которая не ссорится со всем миром ..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4039

      Kollljan > Миша13 9 октября 2018, 17:23

      Кто против Путина, тот либераст и предатель! Всех либерастов в тайгу!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 9 октября 2018, 12:48

      когда все станет ясно тогда и пишите, а сейчас не надо дезу выкидывать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 октября 2018, 12:47

      Маршал Конев впереди на лихом коне

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 9 октября 2018, 12:39

      У нас в городе в ИК 13 собирают футбольную команду....так что милости просим парни......ждёмс.....

      5
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      Рейтинг: +862

      Jack24 9 октября 2018, 12:33

      повылезали желтые страницы, теперь каждый пень на этом пиарится будет

      1
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