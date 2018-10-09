Конов: «Решения о расторжении контракта с Кокориным нет. Идет расследование. Вопрос наказания пока даже не поднимался»

Правильно, будет решение суда, будет поднят вопрос о наказании. Вот нашу Рашу пиндосы до решения суда наказали, и что? Сами страдают и санкции хотят снять. А технология-то одна. На фук берут!
Журналист Василий Конов прокомментировал информацию о решении «Зенита» разорвать контракт с нападающим Александром Кокориным из-за инцидента, произошедшего на днях.
В понедельник, 8 октября, в СМИ появилась информация об избиении Кокориным, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их компанией чиновника Дениса Пака в московской кофейне.
Чуть позже стало известно, что незадолго до происшествия в кофейне футболисты со своей компанией напали на 33-летнего гражданина Белоруссии Виктора Соловьева – водителя ведущей «Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчина сделал замечание Мамаеву и Кокорину по поводу того, что они пинали автомобили и облокачивались на них.
«По поводу расторжения, вот что мне рассказали на условиях анонимности: никакого решения о расторжении контракта с Кокориным нет. В клубе ещe в шоке от первого сообщения, а тут сразу второе. Идут расследования, звонки, консультации и вопрос наказания пока даже не поднимался.
Для вынесения наказания нужно знать точно все, что было, нужно пообщаться со всеми, нужно дождаться выводов правоохранительных органов. Это не делается за один вечер и на эмоциях решения о разрыве контракта не принимаются. Опция о расторжении есть в каждом типовом контракте, это не новость», – написал Конов в телеграме.