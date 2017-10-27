Кокорин: «Промес – лидер сборной Голландии? В этом и беда»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об одной из главных проблем сборной Голландии. По мнению россиянина, беда голландцев в том, что их лидером является футболист «Спартака» Квинси Промес.

«Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет мимо них. У них лидер – из «Спартака»? В этом и беда!» – заявил Кокорин в эфире «Радио «Зенит».

Напомним, что Голландия ранее не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Промес забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 12 матчах.