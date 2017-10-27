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Кокорин: «Промес – лидер сборной Голландии? В этом и беда»

27 октября 2017, 00:05
34

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об одной из главных проблем сборной Голландии. По мнению россиянина, беда голландцев в том, что их лидером является футболист «Спартака» Квинси Промес.

«Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет мимо них. У них лидер – из «Спартака»? В этом и беда!» – заявил Кокорин в эфире «Радио «Зенит».

Напомним, что Голландия ранее не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Промес забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи в 12 матчах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Нидерланды Спартак Зенит Кокорин Александр Промес Квинси
Комментарии (34)
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Тraumtanzеr
1509052318
Промес будет через год в Англии пылить, или в каком нить другом топовом чемпионате, а ты сгниешь в РФПЛ, днина.
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jeremi.10
1509052370
Если Промес беда сборной Голландии, то нашей сборной лучше даже не выходить на поле с таким игроком в команде как кокорин!
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multiscan
1509055213
Правильно сказано. Промес "звезда" в нашем, далеко не лучшем чемпионате, а окажись он где-нибудь в топ-команде, то его сразу скушают с потрохами конкуренты.Настоящим лидером сборной должен быть звезда топ-уровня. Кстати, в своей сборной, он ничего толком и не показал.
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Superviser77
1509056774
В чем беда сб. России, это то, что у неё игроки такие как Кокорин....
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stream15
1509057912
Абсолютно прав Кокорин, спартаковский дух довел сборную Голландии до коллапса.
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ribavadim
1509066133
Беда в том, что Кокорин годами не видит себя в зеркале...
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нейтральныйкакникто
1509066637
Не знаю как насчёт Голландии и Промеса , а проблемы сб. России в том , что такие убогие , по меркам Европы , футболисты как Кокорин , Дзюба , Головин ,считаются в России звёздами
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subbotaspartak
1509069730
Жиденько, гаденько... Поставь себя и Промеса рядом и дай выбрать любому тренеру.
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Mihei888
1509072533
Если бы промес был бы Русским ,а Кокорин Голландцем то тебя бы Саша в сборную Голландии вообще бы не позвали,а у нашей сборной не было бы проблем в нападении! Кокорин звездной болезнью заболел что ли? Беда у тебя Саша,в том что ты не стабилен!!! А Промес уже какой год лидер любого клуба где бы он не играл!!!
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okolofutbola
1509078053
Беда Саша в том,что ты лидер сборной России.Молчал бы лучше,а то десяток голов забил и нимб над головой навесил.Монте-Карло у тебя как клеймо.Сраный футболист
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