Кокорин отказался от татуировок из-за донорства крови

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о причинах того, почему он не следует модной тенденции и не делает татуировок.

«Я слышал, что Роналду не делает татуировки, потому что в ином случае нельзя быть донором крови. Когда я это узнал, то подумал: «Как же так? А если родным потребуется твоя кровь? Это неправильно». Поэтому татуировок у меня нет», – рассказал Кокорин в эфире «Радио «Зенит».

В текущем сезоне Александр после 14 туров РФПЛ имеет на своем счету восемь забитых мячей, а также две результативные передачи.