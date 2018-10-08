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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Минпромторг: от Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник

    Издание «Говорит Москва» сообщило новые подробности скандала с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Напомним, сегодня телеграм-канал Mash сообщил о том, что футболисты избили чиновника Дениса Пака в московском ресторане.

    «Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь.

    По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», – рассказал журналистам представитель Минпромторга.

    Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.10.2018 18:25
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 8 октября 2018, 23:41

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 8 октября 2018, 23:41

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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 8 октября 2018, 22:04

      Кокора (если это он (не верю)) же не просто так втащил этому чиновнику? Значит этот чё то вякнул Саше.

      -2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Dsh_ffad13 8 октября 2018, 23:36

      Даже если так За вяканье теперь можно стулом долбить по голове ?
      Любой синяк и можно писать заявление на избиение

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      Рейтинг: +5873

      maygli > все_будет_AUDI 8 октября 2018, 23:40

      Человека нельзя, а чиновника нужно и должно.

      1
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > maygli 8 октября 2018, 23:43

      Да уж. У нас не люди кругом а дибилы

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli > все_будет_AUDI 8 октября 2018, 23:45

      Щас речь не о тебе.

      2
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 > все_будет_AUDI 8 октября 2018, 23:47

      Смотря что он ему сказал. За некоторые высказывания можно и не только стулом долбануть

      2
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 8 октября 2018, 21:27

      Мамаева в Зенит))) Будут в Питере госслужащих воспитывать)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 8 октября 2018, 21:16

      У пацанов выходные, расслабились. Зарплату в Зените и Краснодаре платят вовремя. Что же тут удивительного, что пострадала пара чинуш. Кстати, у последних должен быть рабочий понедельник. Чёй-то они не в офисах?

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      Рейтинг: +2546

      Челнинец > Grey33 8 октября 2018, 23:04

      если бы вместо чинуша были бы твои друзья или родственнкии врядли бы ты тут так выражался бы, оскорблял бы этих двух уродцев, совсем зажрались, надеюсь по полной накажут !

      2
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Челнинец 8 октября 2018, 23:36

      Давно пора

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Челнинец 8 октября 2018, 23:45

      Не путай хрен с борщом.
      не переворачивай как тебе удобно.
      Конкретно врезали чинушам и по делом, а других они не трогали, так что нечего киздить.
      А чинуши твои любимые нелюди, паразиты общества, удавить их мало за то что они с народом делают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > Челнинец 9 октября 2018, 00:19

      Мои друзья наваляли бы Коко и ко, причём "без шансов, без вариантов".

      0
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 8 октября 2018, 21:09

      Сильнее этих чиновников бить надо! Это им за поднятие пенсионного возраста

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 8 октября 2018, 20:56

      Вот неугомонные дебилоиды! Желтая вода разбавленная валютой захлеснула неокрепшие мозги!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 8 октября 2018, 20:41

      ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»
      Так бы сразу и сказали, а то непонятки прям

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > тщмек 19 8 октября 2018, 21:19

      Наши люди в рабочее время по ресторанам не ходят....

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 октября 2018, 20:36

      3,14зды получили и обсикались наши чинуши...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат 8 октября 2018, 20:36

      https://www.championat.com/football/news-3563891-v-fgup-nami-oprovergli-informaciju-chto-kokorin-i-mamaev-izbili-gajsina.html

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