Минпромторг: от Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник

Издание «Говорит Москва» сообщило новые подробности скандала с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Напомним, сегодня телеграм-канал Mash сообщил о том, что футболисты избили чиновника Дениса Пака в московском ресторане.

«Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь.

По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», – рассказал журналистам представитель Минпромторга.

Mash: Кокорин и Мамаев избили чиновника в Москве