Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

Для всех, кто уже запутался в потоке новостей.

1. Днем понедельника, 8 октября, появилась информация и видео, что Кокорин и Мамаев напали на человека в московском кафе.

2. Пострадавший – чиновник Минпромторга Денис Пак. Он снял побои и написал заявление по факту оскорбления и избиения.

3. На видео ясно запечатлен момент удара стулом и вся потасовка целиком. По дополнительным данным, футболисты оскорбляли Пака по национальному признаку в ответ на его замечания вести себя тише.

4. Утром следующего дня, 9 октября, выяснилось, что за пару часов до этой драки Кокорин и Мамаев напали на человека недалеко от гостиницы «Пекин». Пострадавший попал в реанимацию.

5. Его зовут Виктор Соловчук, он работает водителем у телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Конфликт начался после того, как Соловчук сделал замечания футболистам, которые били окружающие авто и опирались на них.

6. Видео второй драки (по хронологии – первой) также появилось в общем доступе.

7. Днем 9 октября стало известно, что полиция вызвала Кокорина и Мамаева на допрос. Пока – не как подозреваемых.

8. Телеграм-канал Mash (это он первым рассказал о драке в кафе) опубликовал инсайд о том, что Кокорин и Мамаев также устраивали беспорядки в вагоне поезда «Сапсан», на котором они приехали в Москву из Санкт-Петербурга. Стендап-комик Данила Поперечный рассказал, что ехал в этом же поезде и видел их поведение. Впрочем, РЖД опроверг слухи о дебоше.

9. В обеих драках вместе с футболистами участвовал (и это видно на записях с камер наблюдения) 19-летний брат Кокорина Кирилл. Известно, что недавно его отчислили из Финансового университета за неуспеваемость и попытку подделать медицинскую справку.

10. ФК «Краснодар», где играет Мамаев, подал в палату по разрешению споров бумагу о расторжении контракта с игроком. «Зенит», где играет Кокорин, выступил с резким осуждением поступка своего игрока. По информации спортивных медиа, питерский клуб также намерен расторгнуть с ним контракт (который заканчивается летом 2019-го).

11. И снова инсайд от телеграм-канала Mash, на этот раз о допросе в полиции, которому подверглась компания Кокорина и Мамаева, но на который не приехали самые известные участники драки (оба футболиста и, по всей видимости, брат Кокорина). Они будут допрошены 10 октября, на день позже своих друзей. Вместо Кокорина и Мамаева на допрос приехал их адвокат.

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