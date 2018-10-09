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    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву


    3.3
    Голосов: 27
    09.10.2018 18:40
    Для всех, кто уже запутался в потоке новостей.

    1. Днем понедельника, 8 октября, появилась информация и видео, что Кокорин и Мамаев напали на человека в московском кафе.

    2. Пострадавший – чиновник Минпромторга Денис Пак. Он снял побои и написал заявление по факту оскорбления и избиения.

    3. На видео ясно запечатлен момент удара стулом и вся потасовка целиком. По дополнительным данным, футболисты оскорбляли Пака по национальному признаку в ответ на его замечания вести себя тише.

    4. Утром следующего дня, 9 октября, выяснилось, что за пару часов до этой драки Кокорин и Мамаев напали на человека недалеко от гостиницы «Пекин». Пострадавший попал в реанимацию.

    5. Его зовут Виктор Соловчук, он работает водителем у телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Конфликт начался после того, как Соловчук сделал замечания футболистам, которые били окружающие авто и опирались на них.

    6. Видео второй драки (по хронологии – первой) также появилось в общем доступе.

    7. Днем 9 октября стало известно, что полиция вызвала Кокорина и Мамаева на допрос. Пока – не как подозреваемых.

    8. Телеграм-канал Mash (это он первым рассказал о драке в кафе) опубликовал инсайд о том, что Кокорин и Мамаев также устраивали беспорядки в вагоне поезда «Сапсан», на котором они приехали в Москву из Санкт-Петербурга. Стендап-комик Данила Поперечный рассказал, что ехал в этом же поезде и видел их поведение. Впрочем, РЖД опроверг слухи о дебоше.

    9. В обеих драках вместе с футболистами участвовал (и это видно на записях с камер наблюдения) 19-летний брат Кокорина Кирилл. Известно, что недавно его отчислили из Финансового университета за неуспеваемость и попытку подделать медицинскую справку.

    10. ФК «Краснодар», где играет Мамаев, подал в палату по разрешению споров бумагу о расторжении контракта с игроком. «Зенит», где играет Кокорин, выступил с резким осуждением поступка своего игрока. По информации спортивных медиа, питерский клуб также намерен расторгнуть с ним контракт (который заканчивается летом 2019-го).

    11. И снова инсайд от телеграм-канала Mash, на этот раз о допросе в полиции, которому подверглась компания Кокорина и Мамаева, но на который не приехали самые известные участники драки (оба футболиста и, по всей видимости, брат Кокорина). Они будут допрошены 10 октября, на день позже своих друзей. Вместо Кокорина и Мамаева на допрос приехал их адвокат.

    МАТЕРИАЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ.

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    История Кокорина – трагедия для всех нас

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: instagram.com/kokorin9
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 27
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    Комментарии69
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      Рейтинг: +8952

      GoLenaStop 20 октября 2018, 01:26

      А если копнуть поглубже - кто были девицы рядом с этими ублюдками? Наверняка не дешёвки из борделя, очередные мары и багдасары...
      Эх, как же вы всех достали, моральные уроды -недоноски!..

      1
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      Рейтинг: +27

      Constantine2017 11 октября 2018, 23:14

      Петров и Боширов от футбола)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 10 октября 2018, 20:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Посмотрел видео,Кокорин пытался потушить конфликт с водителем.Драку начал водитель,потому и огрёб.Запись смонтирована,теми кто бабок решил срубить..Нос водителю сломал какой то бычара,но точно не Мамаев и Кокорин.Корейца огрел стулом похоже брат Кокорина.Не вижу в упор никакой вины Кокорина.Мамаев водилу возможно спровоцировал.

      -5
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > александр п 11 октября 2018, 05:47

      Где там Кокорин пытается потушить конфликт? Когда стоят обнимал Мамаева? Так он не сдерживал его, а просто обнимал как кореша своего и нагло лыбился в лицо водителя. Водитель вначале отпихнул Мамаева, а не ударил. Драку начали Мамаев с братом Кокорина. Стул в кафе взял Кокорин, а его брат напротив Пака стоял и по лицу ему дал кулаком уже после стула.
      Глаза-то на каком месте?
      Ты из окружения этих двух дегенератов? Тоже из другой реальности, где жертвы избиения сами виноваты?

      Хорошо, что ты не следак или судья, в упор он не видит ничего...

      6
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Ljungberg9 12 октября 2018, 08:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не обнимал ,а держал за руки сзади,так делают ,что бы предотвратить драку.О чём тут спорить следователь официально признал ,что драку начал водитель.По корейцу можно судить только по полной записи ,а не по смонтированным обрывкам.Я увидел только ,что человек в капюшоне бьёт стулом Пака,когда видео монтируют всё это выглядит очень странно.В любом случае бить человека зато что он тебя оскорбляет противозаконно.Но возникают вопросы,почему не арестовали водителя,начавшего драку,но арестовали Мамаева? Братьев Кокориных арестовали по закону,если они действительно били Пака.

      -4
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      Рейтинг: +8

      leod42 10 октября 2018, 18:54

      Зарабoток на ставках -> portalbet.ru

      0
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 10 октября 2018, 11:04

      Тему пора закрывать... Поехали дальше

      -1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 10 октября 2018, 10:21

      Двум дебилам дать лопаты-пусть заменят экскаватор!!!

      7
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      ...
      Рейтинг: +49

      TIXVIN > LIO1987 10 октября 2018, 10:43

      Ах, какое умное замечание от "коня" ...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 октября 2018, 09:57

      я одного понять не могу: чего им там никто песды дать не мог??? или в этой сраной масквэ уже все настолько мягкотелые????

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > овертайм 10 октября 2018, 10:08

      Не те времена,дашь таким песты,по судам затаскают.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм > александр п 10 октября 2018, 11:10

      ну конечно, лучше терпеть)))))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > овертайм 10 октября 2018, 11:58

      Лучший способ выиграть драку,избежать её.Если не готов драться не делай замечание посторонним людям.Если уж делаешь ,то с уважением и с уверенностью в своих силах.Уверенность парализует хулиганов,да же если их много.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3824

      anatolich72 > овертайм 10 октября 2018, 13:40

      ТЫ похоже родился в ублюдошном месте если Москва сраная.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > александр п 10 октября 2018, 14:47

      я про то и говорю, что этот чинуша рот открыл а ничего сделать не мог, а как же второй, водитель который, да мало ли их было? а люди которые рядом проходили или в ресторане были? они то куда смотрели???

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > anatolich72 10 октября 2018, 14:48

      я родился в таком месте, где бы этим кокорам и мамаям не позволили просто так когобыто ни было избивать стульями! а остальные пусть со стороны смотрят на себя и на их поведение)

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > овертайм 10 октября 2018, 14:55

      Чинуша сейчас снимет денег с пьяных дураков немеряно,и будет в полном шоколаде.А водителю не мешало бы травмат для таких случаев иметь или хотя бы биту.У меня один знакомый и сбитой ездит и с осой.Так недавно применил в схожей ситуации.Так они его ещё и благодарили,что только рёбра переломал.Молодёжь сейчас пошла отмороженная и не только золотая.Наркоманов много развелось.

      -1
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      Рейтинг: +3824

      anatolich72 > овертайм 10 октября 2018, 15:17

      Вы оскорбили город , за что получили адекватный ответ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 октября 2018, 09:56

      Бомбардир,убери эти рожи уже,правда надоели,давай про футбол уже...

      7
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 10 октября 2018, 09:47

      Водитель где Соловьев, где Соловчук...пахнет фабричным говнецом.

      -1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 10 октября 2018, 09:34

      Красиво сфабриковано.Умело. Это мы научились делать.Дальнейших успехов СТРАНА.

      0
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