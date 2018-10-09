Поперечный: «Ехал с Кокориным и Мамаевым в «Сапсане», где они люто упарывались и орали, как зверье и быдло»

Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный сообщил, что ехал в одном поезде вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым накануне инцидента, произошедшего 8 октября в Москве.

По информации СМИ, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают несколько людей за последние пару дней? Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверьe и быдло. Подумал еще: «Ну чего я буду на людей говно думать – я же тоже иногда угараю!»

Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!

Кстати Кокорина я узнал потому, что он был в майке «Кокорин», – написал Поперечный в твиттере.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева