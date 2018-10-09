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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Поперечный: «Ехал с Кокориным и Мамаевым в «Сапсане», где они люто упарывались и орали, как зверье и быдло»

    Российский видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный сообщил, что ехал в одном поезде вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым накануне инцидента, произошедшего 8 октября в Москве.

    По информации СМИ, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Видели кучу последних видосов, где Кокорин и друзья избивают несколько людей за последние пару дней? Я гнал с ними в «Сапсане», где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверьe и быдло. Подумал еще: «Ну чего я буду на людей говно думать – я же тоже иногда угараю!»

    Первое впечатление оказалось правдивым: совсем поехали футболистики от ощущения того, что им все с рук сойдет. Их ведь все знают, да и бабла куча!

    Кстати Кокорина я узнал потому, что он был в майке «Кокорин», – написал Поперечный в твиттере.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Твиттер Данилы Поперечного

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    09.10.2018 15:24
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:44

      Сколько тебе Гиннер дал, Поперечный, что ты продольным стал?

      1
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      Рейтинг: +24

      lass13 9 октября 2018, 19:04

      КРАСАВЧИК ТОК ТЫ С НИМИ ВЕДЬ БЫЛ

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 9 октября 2018, 17:57

      Почему-то блогер Поперечный молчит, что бухал с ними...я же тоже там ехал.

      1
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      Рейтинг: +2

      Crazy78 > Kulimen 9 октября 2018, 18:00

      Придумывает байку)

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Kulimen 9 октября 2018, 19:45

      Он и орал, а потом на парней все свалил.

      1
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      Рейтинг: +2

      Crazy78 9 октября 2018, 17:51

      Вот блогер идиот не было ничего такого.Решил пиар себе сделать

      2
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 октября 2018, 16:31

      заказной продольный блюгер и здесь нашел что брякнуть наверное забился в угол и сидел сопел в две дылочки интересно почему молчит Киев может и они и в Чернигове были одновременно или ещё где то

      1
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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 9 октября 2018, 16:24

      По закону - надо бы в тюрьму!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > GoLenaStop 9 октября 2018, 19:46

      Кого, продольно-поперечного?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +636

      somn 9 октября 2018, 16:06

      А Дзюба сказал, что это он был в майке "Кокорин". Значит Поперечный тоже был упоротый!

      2
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      Рейтинг: +3136

      m40 9 октября 2018, 15:53

      Вечер o*yительных историй. Думаю, вскоре еще несколько подобных очевидцев всплывет.

      7
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 октября 2018, 15:42

      Надо понять и простить

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 октября 2018, 15:41

      Ну и где были доблестные менты и проводницы или просто взяли на лапу и все?
      В том числе и из за продажных ментов у таких мажоров крышу сносит и они думают, что от всех откупятся. Потом эти мажоры людям головы проламывают и машинами переезжают, к стати иногда тех же продажных ментов.
      Все прогнило.

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