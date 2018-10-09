РЖД опроверг слухи о дебоше, устроенном Кокориным и Мамаевым в вагоне «Сапсана»

В РЖД опровергли информацию, о дебоше, устроенном нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в одном из поездов.

Ранее СМИ сообщили, что после воскресного матча 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (2:1) футболисты арендовали вагон «Сапсана» для поездки в Москву, в котором громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам и пассажирам, а также выпили весь запас алкоголя.

«Эта информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе РЖД.

По информации различных источников, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

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