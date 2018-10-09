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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РЖД опроверг слухи о дебоше, устроенном Кокориным и Мамаевым в вагоне «Сапсана»

    В РЖД опровергли информацию, о дебоше, устроенном нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в одном из поездов.

    Ранее СМИ сообщили, что после воскресного матча 10-го тура РПЛ «Зенит» – «Краснодар» (2:1) футболисты арендовали вагон «Сапсана» для поездки в Москву, в котором громили мебель, кидали посуду, приставали к проводникам и пассажирам, а также выпили весь запас алкоголя.

    «Эта информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе РЖД.

    По информации различных источников, в понедельник, Кокорин, Мамаев и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

    Источник: Спорт-Экспресс

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    09.10.2018 17:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 16:55

      Оказывается никакого дебоша и не было. В вагоне было культурно и тихо. И звук пролетающей мимо мухи ,тому подтверждение.

      2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 9 октября 2018, 23:55

      Информация не соответствует действительности- ключевые слова в большей части этой истории ,стыдно должно быть за людей ,которым важнее быть на одной волне с общественным мнением ,которое на данный момент попирает презумпцию невиновности(без суда уже все решили ?без комментариев второй стороны? такое ощущение,что все сидели в этом кафе как кинозале -тошнит от таких .....такие люди гораздо страшнее "отморозков в кафе " и уж точно ничем не лучше ...а еще больше бесит,что одна и та же ситуация с разницей в 3 дня трактуется общественным мнением абсолютно противоположно-один отморозок стал героем ,два других -изгоями

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 9 октября 2018, 19:55

      Хоть тут успели на лапу дать)

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:34

      Заказуха так и прет. РЖД опроверг и остальные обвинения отвалятся. А этого водилу, что их "опознал" за деньги, посадят!

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 октября 2018, 19:30

      А как же свидетельство Поперечного (или Продольного)...

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 18:58

      хорошо хоть Дзюбы с ними не было,а то я его свинину так не перевариваю хоть и понимаю мозгами что он нужен и полезен команде.

      1
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      Рейтинг: +2280

      kvm 9 октября 2018, 18:26

      пусть ржд видео из вагона сапсана предоставит...

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > kvm 9 октября 2018, 18:55

      логично,но наверное они сломались в этот момент)кроют на высоком уровне полюбэ

      3
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      Рейтинг: +381

      Portoz 9 октября 2018, 18:22

      Раздули из мухи слона,ну побухали мажоры,с кем не бывает

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Portoz 9 октября 2018, 18:56

      тебе в рот насрали после Монте-Карло,лови мух глупый.

      -1
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 9 октября 2018, 18:21

      Видимо, 5 лямов, которые хотели занести в кафешку для выкупа видео, занесли на вокзал

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 9 октября 2018, 18:21

      Вот уже первое опровержение.

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