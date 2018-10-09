Кокорина и Мамаева везут на допрос. Пока они не в статусе подозреваемых

Чуть ранее стало известно, что полиция задержала нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В настоящее время футболисты направляются на допрос.

«Кокорина и Мамаева везут на допрос в ОВД. Сейчас они расскажут и про Пака, и про избитого водителя. На повестке две уголовки. Пока они не в статусе подозреваемых, но видео и извинения уже не покатят», – сообщает телеграм-канал Mash.

В понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева