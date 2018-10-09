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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорина и Мамаева везут на допрос. Пока они не в статусе подозреваемых

    Чуть ранее стало известно, что полиция задержала нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В настоящее время футболисты направляются на допрос.

    «Кокорина и Мамаева везут на допрос в ОВД. Сейчас они расскажут и про Пака, и про избитого водителя. На повестке две уголовки. Пока они не в статусе подозреваемых, но видео и извинения уже не покатят», – сообщает телеграм-канал Mash.

    В понедельник, 8 октября, Кокорин, Мамаев и их компания избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого футболисты с друзьями напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    09.10.2018 14:26
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 15:45

      Загадочно сказано :"Не в статусе подозреваемых".

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 октября 2018, 17:47

      Пострадавшие серьезные люди и замять дело будет трудно....очень жаль что их команды могут пострадать...

      0
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      Рейтинг: +111

      baddy 9 октября 2018, 16:40

      Отпустите их. Они просто пересмотрели бой Нурмагомедова с Конором и тоже решили, что они бойцы великие.

      0
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 9 октября 2018, 15:02

      Всем коллегам, здравствуйте! Честно сказать, жалко ребят, что так относятся к своей жизни. Не первый скандал с их участием. Не делают выводы. Думаю, если накажут их по закону будет справедливо. Жена Мамаева удивила - подала на развод, когда ему сейчас нужна поддержка. Шалава тупая!

      2
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > hirurg99 9 октября 2018, 15:26

      откуда ты знаешь как у них там дома? Может он бухает и ее бьет! Ты со своими оскорблениями бы не спешил!

      7
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      Рейтинг: +3136

      m40 > hirurg99 9 октября 2018, 15:56

      Шалава тупая вроде еще раньше нразводиться собиралась. Были тут её интервью. А то что именно ,,Шалава тупая,,- не поспоришь. Она ранее такого наговорила не про мужа, а про людей, Краснодар и про себя

      -1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 9 октября 2018, 14:57

      парочка...еврей да санитарочка
      теперь вся новостная лента про них

      -1
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      Рейтинг: +1096

      Cubinec1989 9 октября 2018, 14:52

      Павел МакГрегор и Хабиб Кокорин...)

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > Cubinec1989 9 октября 2018, 15:01

      Александр Коконор и Павел Нурмагомаев

      6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 октября 2018, 14:48

      Первый раз страна простила этих товарищей, но горбатого могила исправит!

      2
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 9 октября 2018, 14:48

      Если бы не эта "шайка гопников" новостей бы сегодня не было!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 октября 2018, 14:46

      Статус-х..ятус! Есть видео и неопровержимые доказательства их деяний. Оправданий быть не может никаких. Да, заодно нужно закрыть ещё и тех утырков, которые были в их шайке.

      8
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      Рейтинг: +370

      splint1989 9 октября 2018, 14:33

      хватит что ли, щас пошумат, с водилой и Паком по мировой решат, денег им отгрузят, Зенит накажет кокорина, деньгами и может на месяц посадить во вторую команду, Краснодар может даже и расторгнет контракт, НО НИКОГО НЕ ПОСАДЯТ!! Это Россия, к сожалению...

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      Рейтинг: +70

      hirurg99 > splint1989 9 октября 2018, 15:05

      В РОССИИ губернаторов и министров сажают, так, что Вы не совсем правы.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > splint1989 9 октября 2018, 15:06

      С Паком не решишь,не тот человек,если сверху не прикажут..
      кстати,болельщик Зенита..((
      С Первым каналом тоже абсурдно договориться...
      Кривая дорожка обоим обеспечена...

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