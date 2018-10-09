Полиция задержала Кокорина и Мамаева

Полиция задержала нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Как сообщают СМИ, в понедельник, 8 октября, футболисты вместе со своей компанией избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого Кокорин, Мамаев и их друзья напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева