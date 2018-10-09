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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Полиция задержала Кокорина и Мамаева

    Полиция задержала нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Как сообщают СМИ, в понедельник, 8 октября, футболисты вместе со своей компанией избили чиновника Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого Кокорин, Мамаев и их друзья напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловьева, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: НТВ

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    09.10.2018 14:18
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +151

      rerih 9 октября 2018, 17:47

      Ушлёпки...уже до тошноты выбешивает эта поганая "золотая" молодёжь!!!

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 9 октября 2018, 15:53

      Вот так вот они от денег бесятся. Думают, что им всё позволено. Ну ничего может в следующий раз будут думать.
      А то, что они отмажутся, и что им ничего не будет - это мы и так знаем!

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > geroin161 9 октября 2018, 19:08

      Они не думают, а ЗНАЮТ, что им все позволено!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 октября 2018, 15:47

      Если этих орлов привлекут и даже посадят, поверю, что в этой стране есть правосудие.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > Мары 9 октября 2018, 19:41

      Тут можно заплатить хороших денег тем, кого избил, и те заберут заяву.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Dmirubo 9 октября 2018, 21:24

      Могут.
      Вполне.

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 9 октября 2018, 15:24

      вот тут надо публичную порку, посадить на год!

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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 9 октября 2018, 15:23

      Саня палец сосал,после забитых голов...теперь может другое сосать...

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 9 октября 2018, 14:57

      Думаю если обоих посадят, то будет урок молодым! Взять Головина к примеру. Не слышал чтобы он себе бентли купил или выбил крупный контракт. Панень поехал работать ! Надеюсь Братья из локомотива не превратятся в братьев из спартака )

      2
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      Рейтинг: +1162

      ВасяК > Persona_non_Grata 9 октября 2018, 16:00

      Достойный ответ!!! Уважуха!!!

      0
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      Рейтинг: +636

      somn 9 октября 2018, 14:44

      Читаю комменты и удивляюсь: сколько злобы в людях? Ведь ещё ничего не ясно, одни утки летают, а со всех сторон шипение и яд. УЖОС!

      0
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      Рейтинг: +142

      Антон Л > somn 9 октября 2018, 16:59

      Мне на видео очень ясно было видно как несколько человек избивали одного. Вы, наверное, адвокат.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > somn 9 октября 2018, 17:27

      Уровень жизни ниже плинтуса и продолжает падать, а тут мажоры резвятся!
      Что удивительного в том, что их все ненавидят теперь?

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 9 октября 2018, 14:44

      Да не посадят их, влепят штраф и отпустят, ей Богу вы тут, как дети маленькие, верите в российское правосудие, которое самое продажное и не справедливое по отношению к своим людям в стране, так и в мире, и деньги=власть

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Skull_Boy 9 октября 2018, 16:24

      Ну почему же... вот если это был я! Обычный рядовой то посадили бы лет на 10

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 9 октября 2018, 14:37

      Карьере конец.

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      Рейтинг: +616

      smersh45 9 октября 2018, 14:35

      если нет мозгов то тут и говорить не о чем

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