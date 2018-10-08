Mash: чиновник, которого избили Кокорин и Мамаев, работает в Минпромторге

Телеграм-канал Mash сообщил подробности инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По версии источника, вчера футболисты избили чиновника в московском ресторане.

«Чиновник, которого избили Кокорин и Мамаев, оказался важной шишкой из Минпромторга. Денис Пак возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения», – говорится в тексте записи.

На данный момент ни одна из заинтересованных сторон не прокомментировала эпизод.

Напомним, вчера Кокорин опубликовал совместную фотографию с Мамаевым, прикрепленную к локации «Москва». Отметим, что в социальной сети можно менять местонахождение вручную.