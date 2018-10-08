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    Какой вы футболист?

    Mash: чиновник, которого избили Кокорин и Мамаев, работает в Минпромторге

    Телеграм-канал Mash сообщил подробности инцидента с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    По версии источника, вчера футболисты избили чиновника в московском ресторане.

    «Чиновник, которого избили Кокорин и Мамаев, оказался важной шишкой из Минпромторга. Денис Пак возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения», – говорится в тексте записи.

    На данный момент ни одна из заинтересованных сторон не прокомментировала эпизод.

    Напомним, вчера Кокорин опубликовал совместную фотографию с Мамаевым, прикрепленную к локации «Москва». Отметим, что в социальной сети можно менять местонахождение вручную.

    Источник: Telegram

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    08.10.2018 16:51
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 9 октября 2018, 01:48

      А почему чиновник - вместо того, чтобы работать - кофе пил?? Андропова на него нет.

      0
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 8 октября 2018, 22:05

      Избили и что тут такого оригинального, что об этом надо трубить. Наша страна отличается от всех стран мира, она идёт своим путём и живёт по понятиям. По закону, если они действительно избили человека, их должны судить. По понятиям они чисты и невинны, как дети.

      0
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 8 октября 2018, 21:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и рожа у чиновника....у самого желание появилось у...бать его

      -5
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > MaxKlim 8 октября 2018, 23:21

      Себя об дверь у...*** дибил

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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr 8 октября 2018, 20:52

      Чиновников можно и даже нужно (был бы нормальный человек тогда нужно наказывать)

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > qawzsexdr 8 октября 2018, 21:03

      Разжигание розни по социальному признаку, УК, однако.
      Как определить нормальный человек или нет?
      Чиновник может быть и библиотекарем и врачом.

      1
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      Рейтинг: +1122

      qawzsexdr > kykyi 8 октября 2018, 21:09

      Как чиновник может быть библиотекорем или врачем? Это разные профессии.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > qawzsexdr 8 октября 2018, 21:15

      Профессии чиновник вообще не существует.
      Например в госучреждении есть своя библиотека, или бухгалтер в госучреждении.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 октября 2018, 19:24

      " чиновник оказался важной шишкой..."
      А если бы был простым работягой, то ничего страшного?
      Или у нас сословное общество, за " не шишку" по другой статье привлекать надо?
      Или вообще не надо, ну побил богатенький слесаря какого то , ерунда.
      Мерзко все это.

      7
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 19:15

      На фото видно ,скромный паренек и в драку не полезет.

      5
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 8 октября 2018, 19:11

      Этот чудила сам выпрашивал кундилей, видно думал если он чиновник может творить, что в голову взбредет, вот ребятам и пришлось остановить его хулиганские выходки! Молодцы так держать!

      -2
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 8 октября 2018, 19:11

      ни фото, ни видео, ни каких то документов от официальных лиц или милиции, и источник донный, уж сильно на балабольство смахивает.
      Дайте с начало вменяемое доказательство.

      0
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 8 октября 2018, 18:36

      ПОЧЕМУ ДАУ*Н*Ы ИЗ КОМЕНТАРИЕ ДО СИХ ПОР ДЕЛАЮТ ВЫВОДЫ ИЗ ХОДЯ ИЗ ТОГО ЧТО ПУБЛИКУЕТ СМИ. ЭТО ЖЕ БРЕД ПОЛНЫЙ, КОГДА БУДУТ ОФ. ЗАЯВЛЕНИЕ ХОТЯ БЫ ОДНОЙ ИЗ СТОРОН, ТОГДА И ПОГОВОРИМ

      3
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 октября 2018, 18:18

      Ну, теперь мы его запомнили.

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