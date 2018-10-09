«Краснодар» подал в палату по разрешению споров бумагу о расторжении контракта с Мамаевым

«Краснодар» начал процедуру расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Клуб подал соответствующую бумагу в палату по разрешению споров РФС.

«В палате по разрешению споров – бумага о расторжении контракта с Мамаевым. «Краснодар» сказал – «Краснодар» сделал», – написал журналист Дмитрий Егоров в твиттере.

Ранее Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин стали участниками скандального инцидента. По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, футболисты и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого Мамаев и Кокорин с друзьями на одной из столичных стоянок напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева