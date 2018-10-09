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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Краснодар» подал в палату по разрешению споров бумагу о расторжении контракта с Мамаевым

    «Краснодар» начал процедуру расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Клуб подал соответствующую бумагу в палату по разрешению споров РФС.

    «В палате по разрешению споров – бумага о расторжении контракта с Мамаевым. «Краснодар» сказал – «Краснодар» сделал», – написал журналист Дмитрий Егоров в твиттере.

    Ранее Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин стали участниками скандального инцидента. По информации СМИ, в понедельник, 8 октября, футболисты и их компания избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака в московской кофейне «Кофемания». Незадолго до этого Мамаев и Кокорин с друзьями на одной из столичных стоянок напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, нанеся ему черепно-мозговую травму.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Твиттер Дмитрия Егорова

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    09.10.2018 17:32
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 октября 2018, 09:13

      "Краснодар" подал бумагу...
      Жена Алана подала заявление... на развод...
      Веселуха...

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 9 октября 2018, 19:28

      РЖД уже пошло на попятную, так и клубы сейчас объявят, что о разрыве контрактов до постановления суда никто не говорил...

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > mialkov 10 октября 2018, 01:39

      Да и без суда (мы же все знаем, какое у нас правосудие) понятно, что таких разложившихся морально существ нельзя держать в клубе, тем более на хороших контрактах.
      Если судья вынесет решение, что эти оба ни в чем не участвовали, а лишь были свидетелями, и невиновны, неужели мы все резко отупеем и согласимся с таким решением? Мы же все видели видео.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 19:14

      кто не знает вроде как расторгли оба клуба контракты...на тв будут писи сосать в хохлосрачах или в дом2

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 октября 2018, 18:57

      Галицкий оперативно решает вопрос с теми кто позорит клуб, ведёт себя цинично и не соблюдает режим спортсмена.

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Рубик Докоян 10 октября 2018, 09:20

      Галицкий великолепный менеждер (его бы в Правительство, но там говорят что у нас нет классных спецов). Он классно провёл сделку с "Магнитом". Как только просел в борьбе с Х5 Ритейлом, он не стал "вбухивать" деньги в Магниты. И не стал ждать, пока опустится "на дно". Он их продал. Вспоминается известный французский миллиардер Бернар Тапи. Владелец "Марселя". Всё правильно. Всё честно. Всё по делу.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > +50/-50 10 октября 2018, 10:52

      Я 20 лет торговал ценными бумагами и 12 из них на бирже ММВБ. Поэтому я в курсе и по менеджменту различных банков и корпораций так и по акциям их компаний. Галицкий с головой и предприимчивой жилкой. Но работа в правительстве совсем другое дело. Там ты в системе и определённой иерархии и там не до инициативы. Они Указы президента по несколько лет выполняют и всё никак не могут исполнить. Он всё дело делает и много для г. Краснодара уже сделал.

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      Рейтинг: +288

      фантоци 9 октября 2018, 18:48

      На хер гнать этих педиков из спорта.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 9 октября 2018, 18:26

      Запахло жареным и досвидание Мамаев.

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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 9 октября 2018, 18:13

      Новости сейчас показывали по первому , выступал президент РФС , в общем сказал что они по полной понесут наказание , без возврата в футбол и помогут клубам расторгнуть контракты без последствий .

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Vladimir93rus 9 октября 2018, 18:30

      для Зенита это потеря-но каким же нужно быть в две извилины чтоб так насрать себе в глотку...эпический до л б а ё б,премия Дарвина!Пучть лучше друся аргентинский гоняет мяч чем вот это которое на клуб срало(мне плевать кого оно там било,клуб пострадал)

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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > Vladimir93rus 10 октября 2018, 01:49

      Еще бы максимальные штрафы заставить их выплатить клубам, как с Муту в Челси было.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 октября 2018, 18:08

      начало недели какое то ? мамаев и кокорин завершили карьеры в своих клубах

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 октября 2018, 18:08

      А бомжи че как девочки ломаются? Подождем суда а там решим... Как будто судья этого де**ла перевоспитывать будет )))

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      Рейтинг: +288

      фантоци > ufos73 9 октября 2018, 18:50

      Я болельщик Зенита , но в данном случае с вами согласен.Что бы ноги их не было ни в одном клубе,****** охреневшие

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > фантоци 9 октября 2018, 19:12

      расторгли уже контракт не парься

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      Рейтинг: +12395

      DeStar 9 октября 2018, 17:59

      Жараа)

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