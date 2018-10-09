Mash: Кокорин и Мамаев не приехали на допрос в полицию

Телеграм-канал Mash сообщил подробности скандала с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Прямо сейчас в полиции допрашивают участников драки Кокорин/Мамаев.

В разные городские отделения приехали все сопричастные вместе со своими адвокатами. Все – кроме Кокориных и Мамаева. Наши славные герои приедут на допрос завтра: им таки удалось извернуться и отсрочить беседу с джентельменами в погонах.

В отделении очень недовольны – считают, что так футболисты тянут время, чтобы их не просекли на алкоголь и всякое такое в крови.

Разнюхивать ситуацию для Кокориных будет адвокат Добровинский. Они послали его вместо себя», – говорится в записи.

Напомним, вчера Mash стал первоисточником информации о драке в московском кафе с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара». Полный разбор ситуации – на «Бомбардира».

Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву