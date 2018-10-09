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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Mash: Кокорин и Мамаев не приехали на допрос в полицию

    Телеграм-канал Mash сообщил подробности скандала с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    «Прямо сейчас в полиции допрашивают участников драки Кокорин/Мамаев.

    В разные городские отделения приехали все сопричастные вместе со своими адвокатами. Все – кроме Кокориных и Мамаева. Наши славные герои приедут на допрос завтра: им таки удалось извернуться и отсрочить беседу с джентельменами в погонах.

    В отделении очень недовольны – считают, что так футболисты тянут время, чтобы их не просекли на алкоголь и всякое такое в крови.

    Разнюхивать ситуацию для Кокориных будет адвокат Добровинский. Они послали его вместо себя», – говорится в записи.

    Напомним, вчера Mash стал первоисточником информации о драке в московском кафе с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара». Полный разбор ситуации – на «Бомбардира».

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву

    Источник: Telegram

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    09.10.2018 20:07
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:47

      Они все могут.

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      Рейтинг: -1174

      vvv246 10 октября 2018, 09:34

      Хороший адвокат на этой провокации и камня на камне не оставит. А еще надо встречный иск направить этому каряке по поводу оскорбления личности. Пусть попрыгает в своем министерстве как жаренный карась на сковороде.

      0
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 9 октября 2018, 23:03

      С Добровинским может и выкрутятся, но в таком случае надо их гнать из страны, пусть валят

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > CSKA471 10 октября 2018, 08:38

      ЦСКА, который безвольно слил Локомотиву, это очень выгодно.

      1
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      Рейтинг: +3599

      anatolich72 9 октября 2018, 21:23

      ЕСЛИ клубы их оставят. клубы тоже гнать поганой метлой из всех лиг.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 октября 2018, 21:18

      Ну всё ясненько и понятьненько.
      Значит кому надо уже занесли и проволочка началась.
      Дело Васильевой номер 2.
      А вообще сколько их таких уже было, есть и будет.Просто здесь резонанс и известность по всей стране.Вот и всё.Хотя наши друзья в погонах не гнушаются на трезвого говорить пьяный и наоборот.Прокуратура как надо всё отшлифует, а наш самый гуманный в мире суд отправит парней под домашний арест.В 20 -ти комнатную квартиру на Гаити.

      4
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 > Мары 9 октября 2018, 21:32

      не претендую на оригиналность,но твое предположение дублирует мое предсказание пару дней назад.....
      давайте представим себе,что через их жидоадвоката ,чиновнику и водиле
      отвалет ,скажем ,по 500000евросов,они про все забудут!
      В России не такая жисть ,что бы от такого бабла отказываться....

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Мары 9 октября 2018, 21:46

      Гаити - плохой пример. Страна по типу бедных африканских. Хотя возможно им там самое и место)))

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 9 октября 2018, 21:14

      Они му..Ки, творят что хотят((( звери(( взрослые уже вроде, должна уйти эта необоснованная гадость, юношейский пи...ц... Странно(((

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Serhio1010 9 октября 2018, 21:17

      Но Mash решили конкретные бабки срубить) везде они, подписчики растут, бабло вперед!! Вот они вовремя ))))каждый шаг пишут... Впрочем , каждый зарабатывает как может)

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 октября 2018, 21:11

      Алкоголь фигня.Видимо лежат под капельницей,кокс выводят.

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      Рейтинг: +142

      vavanze 9 октября 2018, 20:50

      Вот суки

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      Рейтинг: +2619

      yorgenbarenz 9 октября 2018, 20:44

      Деньги ещё не отменили.Поэтому,всё начинает напоминать анекдот про Ленина..." Вам сюда его принести или сами в мавзолей соизволите пройти?".

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 октября 2018, 20:43

      Разнюхивать ситуацию.. )) его клиенты уже все что можно перенюхали!

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