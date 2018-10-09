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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Появилось видео нападения компании Кокорина и Мамаева на водителя Ушаковой

    Телеграм-канал 112 опубликовал видео избиения нападающим «Зенита» Александром Кокориным, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их компанией водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловчука. Инцидент произошел в понедельник, 8 октября.

    Спустя некоторое время после нападения на Соловчука футболисты избили чиновника Дениса Пака в одной из столичных кофеен.

    «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева

    Источник: Телеграм-канал 112

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    09.10.2018 13:10
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 13:57

      Вот к чему ведет безнаказанность.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 октября 2018, 16:37

      заблокировали где глянуть киньте сыль.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 9 октября 2018, 16:24

      коксика явно бахнули))

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 9 октября 2018, 16:24

      На пьяную голову все крутые, че тут сказать))) Они на виду у нации, такое творить не должны. Все шило в жопе, не сидится на месте.

      1
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      Рейтинг: +67523

      portero 9 октября 2018, 16:20

      ну здесь шакалы, стая охреневших шакалов

      9
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      Рейтинг: +134

      илья 009 9 октября 2018, 15:48

      Вот за это действительно могут дать срок... и тут действительно по делу. Позор в пятером на одного....Как шакалы.

      4
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 9 октября 2018, 15:38

      Этотконец

      1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 9 октября 2018, 15:33

      забавно то, что для тюремных татуировок у них уже нет места!)))))

      4
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      Рейтинг: +67523

      portero > ruverzema29rus 9 октября 2018, 16:21

      жопа есть для использования

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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 9 октября 2018, 15:29

      это реально беспредел уже. почувствовали себя пупами Земли?

      3
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      Рейтинг: +8093

      nik55 9 октября 2018, 15:20

      если их не посадят ----будет чудо

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