Появилось видео нападения компании Кокорина и Мамаева на водителя Ушаковой

Телеграм-канал 112 опубликовал видео избиения нападающим «Зенита» Александром Кокориным, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и их компанией водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виктора Соловчука. Инцидент произошел в понедельник, 8 октября.

Спустя некоторое время после нападения на Соловчука футболисты избили чиновника Дениса Пака в одной из столичных кофеен.

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку?». Россия обсуждает Кокорина и Мамаева