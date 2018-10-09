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    • «Хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина не встретили». Реакция страны

    «Хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина не встретили». Реакция страны


    4.1
    Голосов: 9
    09.10.2018 00:24
    Главный скандал месяца.

    Сегодня в одном из столичных ресторанов «Кофемания» произошла драка с участием Алексадра Кокорина, его брата и Павла Мамаева. Если кратко: Кокорин начал разборки с чиновником Минпромторга Денисом Паком, ударил его стулом, после чего началась потасовка с участием около десяти людей. Полную информацию о конфликте вы можете узнать, перейдя по ссылке.

    «Бомбардир» собрал самые яркие реакции и мнения об этом конфликте.

    Министр спорта РФ Павел Колобков: «В этом инциденте еще предстоит разобраться. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин: «Эти два спортсмена в данный момент не в сборной, и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного вызывали в ноябре 2017 года, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы-2016. У нас сейчас идет сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией, в коллективе прекрасная, здоровая атмосфера. Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на чемпионате мира-2018, позволил себе подобное. При этом контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции за нарушение режима, за какой-либо урон имиджу футбола»

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился инсайдом: «Просто так ребята-драчуны уже не отделаются, похоже. Разговаривал с источниками в министерстве, там все очень серьезно! Такой футбол нам точно не нужен! Тьфу! Просто позорище! Парням из Минпромторга здоровья»

    Поступок Кокорина прокомментировал «Зенит»: «Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий»

    Кроме того, ситуацию прокомментировал «Краснодар»: «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка»

    Мнение о ситуации высказала жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, Алана Мамаева: «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? А что мне думать по этой ситуации? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него». Стоит отметить, что недавно Алана в своем инстаграме написала о разводе с полузащитником «Краснодара».

    Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

    История Кокорина – трагедия для всех нас

    Кокорин, Мамаев и драка с чиновником. Тут разбор скандала

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 9
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 10 октября 2018, 21:57

      Была обычная драка, богатеньких буратин. Чиновников, футболистов необходимо подлечить, отправив всех в санаторий в сибирскую тайгу на пару лет. Во первых пусть дышат свежайшим сибирским воздухо, во вторых вместо кулачных боёв, пусть накачивают мышцы при помощи двуручных пил. Одеть надо потеплее в фуфайки и опорки, чтобы не простудились. Питаться должны здоровой пищей типа баланды. На самом деле, несмотря на всю шумиху, судить их будут по понятиям и дело развалится, также как дела крупных казнокрадов Сердюкова и Васильевой .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      romvad 10 октября 2018, 15:24

      Скоро в одной из ИТК России появится очень сильная футбольная команда. Следите за новостями.
      P.S. А всё же жаль, что Путина они не встретили )

      4
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      ...
      Рейтинг: +313

      hmelarj > romvad 14 октября 2018, 17:16

      они бы его не узнали)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 10 октября 2018, 14:00

      Если бы они встретили ботоксного вождя, они бы ему ничего плохого не сделали. Тарасов подтвердит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 10 октября 2018, 12:36

      Да ребятки, нашли себе геморрой. Как говориться; Алкоголь не когда не решал моих проблем, зато давал интересную подборку новых)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Хваст 10 октября 2018, 10:31

      Паша и Саша, два д@лб@**@. Made in Russia‍

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      Britan 10 октября 2018, 10:14

      милашки такие на фото и не подумаешь что табуретками бросаются

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      hmelarj > Britan 14 октября 2018, 17:18

      это как в том анекдоте про бабу-ягу и илью муромца. какой-же ты илюша хороший когда трезвый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 10 октября 2018, 07:02

      «Хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина не встретили». Я был бы не против, и почему это "хорошо" - не понятно

      8
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      Рейтинг: +740

      krg-kz > Виталий Орехов 10 октября 2018, 10:02

      Встретили бы Хабиба или Федора Емельяненко, тоже бы забавно получилось.

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 10 октября 2018, 02:25

      Люди из министерства повздорили с футболистами, а вам не кажется, что эти люди приуели?

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 октября 2018, 00:08

      Я плакаль.
      Наградить орденом святого Павла Лаврентьевича.
      И услать в сад.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 9 октября 2018, 21:51

      понять и простить...

      0
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