«Хорошо, что Кокорин с Мамаевым вчера еще Путина не встретили». Реакция страны

Главный скандал месяца.

Сегодня в одном из столичных ресторанов «Кофемания» произошла драка с участием Алексадра Кокорина, его брата и Павла Мамаева. Если кратко: Кокорин начал разборки с чиновником Минпромторга Денисом Паком, ударил его стулом, после чего началась потасовка с участием около десяти людей. Полную информацию о конфликте вы можете узнать, перейдя по ссылке.

«Бомбардир» собрал самые яркие реакции и мнения об этом конфликте.

Министр спорта РФ Павел Колобков: «В этом инциденте еще предстоит разобраться. Если в этом действительно замешаны профессиональные спортсмены, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, то это недопустимо – неспортивное поведение, которое роняет тень на весь российский футбол. Эти ребята не играют в сборной России и, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы»

Вице-президент РФС Сергей Анохин: «Эти два спортсмена в данный момент не в сборной, и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного вызывали в ноябре 2017 года, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы-2016. У нас сейчас идет сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией, в коллективе прекрасная, здоровая атмосфера. Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на чемпионате мира-2018, позволил себе подобное. При этом контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции за нарушение режима, за какой-либо урон имиджу футбола»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился инсайдом: «Просто так ребята-драчуны уже не отделаются, похоже. Разговаривал с источниками в министерстве, там все очень серьезно! Такой футбол нам точно не нужен! Тьфу! Просто позорище! Парням из Минпромторга здоровья»

Поступок Кокорина прокомментировал «Зенит»: «Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий»

Кроме того, ситуацию прокомментировал «Краснодар»: «Мы считаем неприемлемыми и осуждаем любые формы насилия. Сегодня из СМИ мы узнали об инциденте, в котором принимал участие Павел Мамаев. По данному делу производится расследование правоохранительных органов. Мы уверены, что по его окончании данному инциденту будет дана соответствующая правовая и юридическая оценка»

Мнение о ситуации высказала жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, Алана Мамаева: «Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? А что мне думать по этой ситуации? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него». Стоит отметить, что недавно Алана в своем инстаграме написала о разводе с полузащитником «Краснодара».

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) 8 октября 2018 г.

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twit text — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 октября 2018 г.

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twit text — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 9 октября 2018 г.

Год Кокорина и Мамаева. Что с ними будет дальше

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