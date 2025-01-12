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    Червиченко объяснил, почему в России растут цены

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему в России растут цены.

    «Мое мнение основано на ощущениях. У нас херовый финансовый блок. Управленцы плохие. Задирают ключевую ставку, борясь с инфляцией. Это все сказки. За курсом доллара все растет», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Сейчас в России ключевая ставка составляет 21 процент.
    • Эксперты предполагают, что в течение 2025 года она вырастет до 25 процентов.
    • Червиченко сейчас в футболе не работает.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (24)
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    Борис34684
    1736687636
    А когда они в России не росли, тридцать лет и все вверх. Не нажруться никак.
    Ответить
    bset
    1736688743
    В Госдуме уже все сказали - потому что слишком хорошо жить стали, слишком много зарабатывать и слишком много есть. Короче, мы сами виноваты, как обычно.
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736689883
    Бензин подорожал, потому что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина. Гыгыгы
    Ответить
    NewLife
    1736690625
    Утверждение тупого дилетанта))) Цены, на самом деле, растут из-за того, что денежная масса в экономике противостоит недостаточному количеству товаров и услуг. А из-за чего этот дисбаланс возник сами можете догадаться. Набиулина высокими ставками пытается платежный спрос ограничить, но получается плохо, так как вторая сторона дисбаланса только ухудшается - пропал качественный импорт, а на отечественном производстве проблемы из-за отсутствия квалифицированных кадров, нехватки запчастей и из-за провалов в импортозамещении, а главное из-за отсутствия инвестиций. При таких ставках никакие инвестиции не могут себя окупить в любых отраслях, кроме оружейных и криминальных.
    Ответить
    Азбука
    1736691935
    Говорят, что при Сталине цены снижались. Родился позже и подтвердить не могу. А вот СССР ещё застал и там тоже цены росли, а потом при Ельцине и далее. Не экономист, но подозреваю, что это такой экономический закон для любой системы, который опускает население и тем самым помогает избежать дефицита. Как бы имеем бег ослика за морковкой перед носом. В итоге получаем непрерывное движение вперёд, а иногда кому-то удаётся от морковки чуток куснуть и движение не выглядит бессмысленным.
    Ответить
    ...уефан
    1736692495
    ..."Ну, что бы всем!"(с)...
    Ответить
    NewLife
    1736695214
    Я думаю, пора переходить на выплату зарплаты легионеров в рупиях)))
    Ответить
    VVM1964
    1736702107
    "Пятак слагая к пятакам, Он был великий эконом, Хоть любим мы судить о том, За что все пьют и там и тут - Ведь цены все у нас растут." (с)...
    Ответить
    Валя Ромашина
    1736704719
    Пора в футболе активно привлекать мигрантов из таджикии и узбекии , они за 30 тыс. деревянных все титулы выиграют .
    Ответить
    Константин-Шапкин-google
    1736706570
    Доцент @ля. Акадэмик нау (дон). Как вовремя его не стало в моей любимой команде. Экономист великий. Кто у него о чём то спрашивает?
    Ответить
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