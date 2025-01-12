Червиченко объяснил, почему в России растут цены

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему в России растут цены.
«Мое мнение основано на ощущениях. У нас херовый финансовый блок. Управленцы плохие. Задирают ключевую ставку, борясь с инфляцией. Это все сказки. За курсом доллара все растет», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Сейчас в России ключевая ставка составляет 21 процент.
- Эксперты предполагают, что в течение 2025 года она вырастет до 25 процентов.
- Червиченко сейчас в футболе не работает.