Червиченко объяснил, почему в России растут цены

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением, почему в России растут цены.

«Мое мнение основано на ощущениях. У нас херовый финансовый блок. Управленцы плохие. Задирают ключевую ставку, борясь с инфляцией. Это все сказки. За курсом доллара все растет», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.