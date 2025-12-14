Червиченко – о Талалаеве: «Смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Это прискорбно, что смирительная рубашка оставалась нетронутой всего один тур после Станковича. Поведение Талалаева ни в какие ворота не лезет.

Может, он и играет на публику. Мне кажется, он импульсивный. Причeм несколько с перебором. Вступает в полемику со всеми: с коллегами, с судьями, с журналистами. Думаю, у него время медных труб, и его распирает от собственного успеха. Он не может сдержать эти эмоции. Поэтому они у него через край.

Может ли такое поведение негативно сказаться на команде? Негативно на этой команде ничего не может сказаться, потому что они сделали главное, выйдя из Первой лиги и закрепившись наверху. Они максимально всех удивили. Им уже не грозит вылет в дивизион ниже. Даже если они выступят весной чуть хуже, то это не будет трагедией.

У Талалаева просто перехлeст эмоций. Весной лидеры будут играть по-другому. Это сейчас он набрал с ними очки, но позже, думаю, матчи с «Балтикой» будут посерьeзнее. Будут неудачи, разочарования, которые успокоят Талалаева», – сказал Червиченко.