Реакция фанатов «Зенита» на уход Жерсона

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход Жерсона в «Крузейро».
«Получается, что Жерсон – самый дорогой трансфер в истории Бразилии.
Надо теперь им как-то подсказать, что еще Луиса Энрике за 35 можно выкупить, пока клиент теплый.
По факту взяли Жерсона на передержку за 5 миллионов евро. Джон Джон, ты следующий», – написали болельщики.
- Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»