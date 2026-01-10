Реакция фанатов «Зенита» на уход Жерсона

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на уход Жерсона в «Крузейро».

«Получается, что Жерсон – самый дорогой трансфер в истории Бразилии.

Надо теперь им как-то подсказать, что еще Луиса Энрике за 35 можно выкупить, пока клиент теплый.

По факту взяли Жерсона на передержку за 5 миллионов евро. Джон Джон, ты следующий», – написали болельщики.