Тарханов не понимает обмен Дивеева на Гонду

10 января, 12:05
7

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о готовящемся обмене футболистами между ЦСКА и «Зенитом».

  • В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду. Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки.
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллиона евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллиона евро.

«Я удивлен решением ЦСКА обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Мне пока не очень понятно, кто сможет заменить его в «армейской» команде. Да, есть Матвей Лукин и Жоао Виктор, но Игорь был не просто игроком основного состава, а лидера. Наверное, красно-синие уже знают, какого защитника подпишут на замену Дивееву.

Что же касается Лусиано, то он, безусловно, интересный нападающий, но непонятно, сможет ли заиграть в Москве», – сказал Тарханов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Тарханов Александр
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768039259
Да тут никому не понятно, как игрока основы и лидера, меняют на игрока ротации)) Видимо у Дивеева, просто огромное желание перейти в Зенит
Ответить
FCSpartakM
1768040769
Этот обмен вообще никому не понятен. Зенит в этом обмене потеряет бабки и толком не усилится. Цска оставляет дырку в обороне, меняя его на чела, который забил меньше Сашки Соболева.
Ответить
brаtskij
1768045512
Так никто не понимает эту мутную схему. Такое ощущение, что кто то из руководства в карты проиграл по пьяни.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1768046363
Я вот тоже не понимаю. У Гонду хоть есть высокий класс игры. Его Семак мариновал из за долбанного лимита. Менять перспективного игрока на посредственность? Не понимаю зачем усиливать соперника, а самим нет.?
Ответить
mab1011
1768059319
Я тоже не понимаю этот обмен. Ну забьем мы с ним на 2 гола больше, за-то и пропустим на 5 больше
Ответить
CSKA REDBLUE
1768079082
Все рассуждения сейчас, лирика. Дивей косячил в последнее время и травмировался. Защитника найти все же проще, чем нормального напа. Если Лусиано будет забивать,это будет важнее.
Ответить
