Тарханов не понимает обмен Дивеева на Гонду

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о готовящемся обмене футболистами между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду. Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллиона евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллиона евро.

«Я удивлен решением ЦСКА обменять Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Мне пока не очень понятно, кто сможет заменить его в «армейской» команде. Да, есть Матвей Лукин и Жоао Виктор, но Игорь был не просто игроком основного состава, а лидера. Наверное, красно-синие уже знают, какого защитника подпишут на замену Дивееву.

Что же касается Лусиано, то он, безусловно, интересный нападающий, но непонятно, сможет ли заиграть в Москве», – сказал Тарханов.