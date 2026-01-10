Введите ваш ник на сайте
Моссаковский сделал важный вывод на фоне ухода Жерсона из «Зенита»

10 января, 10:53
7

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на скорый уход полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро».

  • Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
  • Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
  • Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.

«Не время Жерсонов, видимо. Время Батраковых, Кисляков и Шиловых. Дай Бог Вадиму здоровья.

Хорошо, что Зенит остался в плюсе по итогам этой сделки. Жерсон казался беспроигрышной инвестицией. Игрок основной обоймы сборной Бразилии.

Хорошо, что эта сделка состоялась. Хорошо, что он был в РПЛ. Игрок, который должен был разорвать нашу лигу, но… Жерсон – главное доказательство того , что сейчас надо ставить на своих», – написал Моссаковский.

Агент Жерсона объяснил, почему бразилец решил покинуть «Зенит» 5
В Бразилии раскрыли, сколько отец Жерсона получит за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» 10
Жерсон впервые прокомментировал уход из «Зенита» 10
Источник: телеграм-канал Михаила Моссаковского
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Крузейро Жерсон
Комментарии (7)
NewLife
1768037625
Ты всех делишь на своих и чужих ?
Ответить
Artemka444
1768039213
Ерунду несет товарищ
Ответить
andr45
1768039905
Недоегэшники с Матч ТВ срочно брошены на доказательство того, что 27+3>40) Впрочем, что у питерских своя ариХметика продемонстрировал еще приснопамятной памяти Медведев)
Ответить
FCSpartakM
1768041443
"Жерсон – главное доказательство того , что сейчас надо ставить на своих» На чьих ставили последние годы чемпионы? Краснодар перестал ставить на своих и, о чудо.
Ответить
