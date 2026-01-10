Моссаковский сделал важный вывод на фоне ухода Жерсона из «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский отреагировал на скорый уход полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро».

Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.

Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.

Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.

«Не время Жерсонов, видимо. Время Батраковых, Кисляков и Шиловых. Дай Бог Вадиму здоровья.

Хорошо, что Зенит остался в плюсе по итогам этой сделки. Жерсон казался беспроигрышной инвестицией. Игрок основной обоймы сборной Бразилии.

Хорошо, что эта сделка состоялась. Хорошо, что он был в РПЛ. Игрок, который должен был разорвать нашу лигу, но… Жерсон – главное доказательство того , что сейчас надо ставить на своих», – написал Моссаковский.