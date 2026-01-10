Жерсона сравнили с костью в горле «Зенита»: «Скатертью дорога!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об уходе Жерсона в «Крузейро».

«Переход бразильца в «Крузейро» – отличная новость для петербургского клуба. Жерсон со своей ментальностью и характером напоминал кость застрявшую в горле «Зенита».

Учитывая, как он играл и какой вклад вносил в игру сине-бело-голубых, его уход не является потерей. Скатертью ему дорога!» – сказал Корнеев.