Жерсона сравнили с костью в горле «Зенита»: «Скатертью дорога!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался об уходе Жерсона в «Крузейро».
«Переход бразильца в «Крузейро» – отличная новость для петербургского клуба. Жерсон со своей ментальностью и характером напоминал кость застрявшую в горле «Зенита».
Учитывая, как он играл и какой вклад вносил в игру сине-бело-голубых, его уход не является потерей. Скатертью ему дорога!» – сказал Корнеев.
- Жерсон за полгода в «Зените» забил 2 гола в 15 матчах.
- Летом его выкупили у «Фламенго» за 25 миллионов евро.
- Хавбек переходит в «Крузейро» за 30-35 миллионов евро с учетом бонусов.
Источник: «РБ Спорт»